Murod Nazarov qanday mashinada yurishini ma’lum qildi: "O‘zim mashina haydamayman" (video)

·347·Jamiyat
Murod Nazarov qanday mashinada yurishini ma’lum qildi: "O‘zim mashina haydamayman" (video)

«Pulnews» ko‘rsatuvi boshlovchisi, bloger Jahongir Latipov bilan suhbatda taniqli tadbirkor Murod Nazarovga qaysi avtomobilda yurishi haqida savol berildi.

«Murod Nazarov qanaqa mashinada yuradilar?» deya so‘ralganida, tadbirkor so‘nggi paytlarda Chevrolet Tahoe avtomobilidan foydalanayotganini aytdi.

«Men oxirgi payt Tahoe'da yuribman. Amerikaga borib kelganimda u yerda katta mashinalarda yurisharkan. Menga yoqdi. Keng mashinada yurish endi qulayroq. Qo‘polroq, lekin o‘zim haydamayman. Oldin haydardim, yetti-sakkiz yildan beri o‘zim mashina haydamayman. Haydovchim bor, u bilan yuramiz», — dedi Murod Nazarov.

Shundan so‘ng undan nega aynan Tahoe'ni tanlagani, nega Gelandewagen yoki Rolls-Royce'da yurmasligi so‘raldi.

«Gelandewagen bor. Lekin uni kamdan-kam, haftada bir marta qayergadir shu g‘uborim chiqsa haydayman. O‘zim esa Tahoe'da yuraman. Ichi keng, mazza qilib orqada o‘tirib ketaman», — deya javob berdi tadbirkor.

Suhbatdan so‘ng ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham Murod Nazarovning tanloviga e’tibor qaratdi. Ayrim kuzatuvchilar tadbirkorga havas qilganini va o‘zlariga ham shunday avtomobillar nasib etishini tilagan.

Siz Murod Nazarovning o‘rnida bo‘lganingizda, qanday mashinada yurgan bo‘lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Murod NazarovChevrolet TahoePulnewsJahongir Latipov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Murod Nazarovning tovuq va xo‘rozi borligi ma’lum bo‘ldi (video)Murod Nazarovning tovuq va xo‘rozi borligi ma’lum bo‘ldi (video)Kecha 15:14“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)29 sentabr 17:26Murod Nazarov rafiqasi bilan qanday tanishganini esladi: «Bir ko‘rishdayoq sevib qolganman»Murod Nazarov rafiqasi bilan qanday tanishganini esladi: «Bir ko‘rishdayoq sevib qolganman»1 oktabr 07:19Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlarMurod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar27 sentabr 12:08Jomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdiJomboyda kelinning ayovsiz kaltaklanishi bo‘yicha rasmiylar bayonot berdi30 iyul 21:18Toshkentda o‘yinchoq mashinada harakatlangan bolakay YPXga tushdiToshkentda o‘yinchoq mashinada harakatlangan bolakay YPXga tushdi9 may 12:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi