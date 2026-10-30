Jizzaxda mudhish jinoyat: Zarbdor tumanidagi qotillik tafsilotlari

·3·Jamiyat
Jizzaxda mudhish jinoyat: Zarbdor tumanidagi qotillik tafsilotlari

Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida mudhish qotillik jinoyati yuz berdi. Tumandagi maktabgacha ta’lim tashkilotlaridan birining mudirasi bo‘lib ishlab kelgan 2 farzandning onasi o‘z yashash xonadonida shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildi.

Mazkur og‘ir jinoyatni sodir etishda marhumaning qonuniy turmush o‘rtog‘i gumon qilinmoqda. Hodisa yuzasidan Bosh prokuratura rasmiy bayonot berib, tergov harakatlari boshlanganini ma’lum qildi.

Hodisa tafsilotlari: Qotillik va 102 ga qo‘ng‘iroq

Zarbdor tumani Yangihayot mahallasida sodir bo‘lgan fojia tafsilotlari quyidagicha:

  • Qurbon bo‘lgan shaxs: Qotillik qurboni bo‘lgan F. ismli ayol hududdagi bog‘cha mudirasi lavozimida faoliyat yuritib kelgan va uning qaramog‘ida ikki nafar voyaga yetmagan farzandi qoldi;

  • Gumonlanuvchining o‘zi xabar berdi: Bosh prokuraturaning tasdiqlashicha, qotillikda marhumaning turmush o‘rtog‘i gumon qilinmoqda. E’tiborlisi, u voqea sodir bo‘lganidan so‘ng ichki ishlar idoralarining «102» qisqa raqamiga shaxsan o‘zi qo‘ng‘iroq qilib, yuz bergan hodisa haqida xabar qilgan.

Qasddan odam o‘ldirish moddasi bilan jinoyat ishi ochildi

Huquq-tartibot organlari hodisa joyini ko‘zdan kechirib, dastlabki protsessual harakatlarni amalga oshirdi:

  • Modda va javobgarlik: 29 oktyabr kuni Zarbdor tuman prokuraturasi tomonidan mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi (qasddan odam o‘ldirish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;

  • Ehtiyot chorasi va tergov: Gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan. Hozirda jinoyatning kelib chiqish sabablari, oilaviy nizolar va voqeaga turtki bo‘lgan omillarni to‘liq aniqlash bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Oilaviy nizo ortidan ikki farzandning onasiz qolishiga sabab bo‘lgan ushbu fojia hudud ahli va jamoatchilikda chuqur qayg‘u hamda xavotir uyg‘otmoqda.

JizzaxZarbdorBosh prokuraturaQotillik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandiJizzaxda ikkita Damas'da 56 nafar bog‘cha bolasi tashilayotgani aniqlandi25 sentabr 12:52Jizzaxda 3106 ta soxta chek orqali 1,9 mlrd so‘mlik firibgarlik fosh etildiJizzaxda 3106 ta soxta chek orqali 1,9 mlrd so‘mlik firibgarlik fosh etildi20 iyul 18:14Surxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlarSurxondaryodagi mudhish hodisa bo‘yicha shokka soluvchi qo‘shimcha tafsilotlar28 iyul 11:53Jizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildiJizzaxda 10 yoshli bolaga nisbatan og‘ir jinoyat fosh etildi5 oktabr 07:03Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiJizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi14 sentabr 17:45«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi