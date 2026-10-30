Jizzaxda mudhish jinoyat: Zarbdor tumanidagi qotillik tafsilotlari
Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida mudhish qotillik jinoyati yuz berdi. Tumandagi maktabgacha ta’lim tashkilotlaridan birining mudirasi bo‘lib ishlab kelgan 2 farzandning onasi o‘z yashash xonadonida shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildi.
Mazkur og‘ir jinoyatni sodir etishda marhumaning qonuniy turmush o‘rtog‘i gumon qilinmoqda. Hodisa yuzasidan Bosh prokuratura rasmiy bayonot berib, tergov harakatlari boshlanganini ma’lum qildi.
Hodisa tafsilotlari: Qotillik va 102 ga qo‘ng‘iroq
Zarbdor tumani Yangihayot mahallasida sodir bo‘lgan fojia tafsilotlari quyidagicha:
Qurbon bo‘lgan shaxs: Qotillik qurboni bo‘lgan F. ismli ayol hududdagi bog‘cha mudirasi lavozimida faoliyat yuritib kelgan va uning qaramog‘ida ikki nafar voyaga yetmagan farzandi qoldi;
Gumonlanuvchining o‘zi xabar berdi: Bosh prokuraturaning tasdiqlashicha, qotillikda marhumaning turmush o‘rtog‘i gumon qilinmoqda. E’tiborlisi, u voqea sodir bo‘lganidan so‘ng ichki ishlar idoralarining «102» qisqa raqamiga shaxsan o‘zi qo‘ng‘iroq qilib, yuz bergan hodisa haqida xabar qilgan.
Qasddan odam o‘ldirish moddasi bilan jinoyat ishi ochildi
Huquq-tartibot organlari hodisa joyini ko‘zdan kechirib, dastlabki protsessual harakatlarni amalga oshirdi:
Modda va javobgarlik: 29 oktyabr kuni Zarbdor tuman prokuraturasi tomonidan mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi (qasddan odam o‘ldirish) bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi;
Ehtiyot chorasi va tergov: Gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan. Hozirda jinoyatning kelib chiqish sabablari, oilaviy nizolar va voqeaga turtki bo‘lgan omillarni to‘liq aniqlash bo‘yicha dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Oilaviy nizo ortidan ikki farzandning onasiz qolishiga sabab bo‘lgan ushbu fojia hudud ahli va jamoatchilikda chuqur qayg‘u hamda xavotir uyg‘otmoqda.
Izohlar 0
…