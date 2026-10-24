“Bog‘cha opa multik qo‘yib, o‘zi Instagram'da o‘tiradi”: Toshqulov ayanchli holatni tanqid qildi

·49·Jamiyat
“Bog‘cha opa multik qo‘yib, o‘zi Instagram'da o‘tiradi”: Toshqulov ayanchli holatni tanqid qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Termiz davlat universiteti rektori Abduqodir Toshqulov maktabgacha ta’lim muassasalarida tarbiyachilarning bolalarni nazoratsiz ekran qarshisiga o‘tqazib qo‘yib, o‘zlari ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini keskin tanqid qildi.
  • Ota-onalar farzandlarini gadjetlardan uzoqlashtirish va tabiat qo‘ynida rivojlanishi uchun bog‘chaga bersa-da, tarbiyachilarning beparvoligi bolalarning nutqi, asab tizimi va jismoniy holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

O‘zbekistonda bolalarning yoshligidan smartfon va gadjetlarga bog‘lanib qolishi, maktabgacha ta’lim muassasalarida esa bu muammoga qarshi kurashish o‘rniga aksincha yo‘l tutilayotgani jamiyatda jiddiy e’tirozlarga sabab bo‘lmoqda.

Termiz davlat universiteti rektori, sobiq oliy ta’lim vaziri Abduqodir Toshqulov navbatdagi chiqishida bog‘chalarda tarbiyachilarning mas’uliyatsizligi va bolalarni ekran qarshisiga mixlab qo‘yish holatlarini keskin tanqid ostiga oldi.

«Bola qum va tuproq o‘ynasin deb bog‘chaga beramiz, ammo...»

Abduqodir Toshqulov ota-onalarning maqsadi va maktabgacha ta’lim muassasalaridagi achchiq haqiqat o‘rtasidagi nomutanosiblikni ochiq bayon qildi:

  • Ota-onalarning maqsadi: «Biz bolalarimizni gadjetlardan uzib, qochirib bog‘chaga bersak, u yerda ham mana shunaqa ekranni qo‘yib, faqat multik qo‘yib berib o‘tiribdi-da;

  • Bolalikning boy berilishi: Aslida ota-onalar shu bolasi qo‘liga telefon olmasin, multik ko‘rishdan uzoqlashsin, tengdoshlari bilan bir o‘yinchoq o‘ynasin, tabiat qo‘ynida tuproq, qum o‘ynasin deb bog‘chaga ishonib topshiradi;

  • Tarbiyachining beparvoligi: U yoqda esa bog‘cha opa bolalarga bitta multikni qo‘yib qo‘yyapti-da, o‘zi ham chetda Instagram'da telefon chuqalab o‘tiribdi», — deya fikr bildirdi rektor.

Nima uchun bu jamiyat uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda?

Bolalar psixologiyasi va ta’lim mutaxassislari bog‘cha yoshidagi bolalarning doimiy ravishda ekran qarshisida vaqt o‘tkazishi quyidagi salbiy oqibatlarga olib kelishini ta’kidlaydi:

  • Nutq va muloqotning kechikishi: Bola tengdoshlari yoki tarbiyachi bilan jonli muloqot qilmasa, so‘z boyligi va ijtimoiy ko‘nikmalari rivojlanmay qoladi;

  • Asab tizimiga og‘ir zarba: Tez almashuvchi yorqin kadrlar va virtual shovqin miyaga salbiy ta’sir qilib, bolalarda diqqat yetishmovchiligi hamda asabiylikni kuchaytiradi;

  • Jismoniy harakatsizlik: Bola ochiq havoda o‘ynash, jismonan chiniqish o‘rniga ekranga bog‘lanib, sog‘lom harakatdan mahrum bo‘ladi.

Abduqodir Toshqulovning mazkur chiqishi maktabgacha ta’lim tizimida bolalarning vaqtini mazmunli tashkil etish, tarbiyachilarning faoliyatini nazorat qilish va bog‘chalarni haqiqiy rivojlanish maskaniga aylantirish zarurligini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.

Bolalarni raqamli qaramlikdan asrash va ularning sog‘lom ruhiy rivojlanishi bo‘yicha foydali tavsiyalar bilan tanishish uchun bolani telefonga qaramlikdan xalos qilish bo‘yicha videoqo‘llanma lavhasini ko‘rib chiqish mumkin. Ushbu videoda bolalarning telefonga bog‘lanib qolishini bartaraf etish va ularni jonli qiziqishlarga qaytarish usullari batafsil tushuntirilgan.

Abduqodir ToshqulovMaktabgacha ta’limRaqamli qaramlikTermiz davlat universiteti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?Super-kontrakt narxlari ochiqlandi: Eng qimmat va eng arzon yo‘nalishlar qaysilar?17 avgust 21:19«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi«Bog‘chadagi dahshat»: Namanganda ombor mudiri 5 yoshli qizaloqni zo‘rlagani ma’lum bo‘ldi22 sentabr 19:38Saida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdiSaida Mirziyoyeva Namangandagi 5 yoshli qizcha bilan bog‘liq qabohatga munosabat bildirdi27 sentabr 10:56Bir «Damas»da 17 bola: Qiziltepada xavfli holat aniqlandiBir «Damas»da 17 bola: Qiziltepada xavfli holat aniqlandi26 iyul 06:07Andijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limiAndijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limi31 iyul 18:03Andijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandiAndijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandi16 avgust 00:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi