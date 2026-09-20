«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Taniqli ijodkor Ahad Qayum Toshkentning Chorsu bozorida UFCning sobiq chempioni Habib Nurmagomedovga o‘xshash 25 yoshli Abdug‘ani ismli yigitni uchratdi.
- Asli Samarqandning Urgut tumanidan bo‘lgan Abdug‘ani Chorsuda ziravorlar savdosi bilan shug‘ullanadi va uning tashqi ko‘rinishi Habibni 100 foiz eslatadi.
- Ahad Qayumning bashoratiga ko‘ra, Abdug‘ani tez orada katta reklamalarning qahramoniga aylanishi mumkin.
O‘zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida millionlab foydalanuvchilarning hayratiga sabab bo‘lgan navbatdagi shov-shuvli video tarqaldi. Taniqli ijodkor, prodyuser, rejissyor va aktyor Ahad Qayum Toshkentning qadimiy va gavjum Chorsu bozorida sobiq UFC chempioni, yengilmas MMA afsonasi Habib Nurmagomedovga «bir tomchi suvdek» o‘xshaydigan o‘zbekistonlik qiyofadoshni uchratdi. Video muloqot davomida aniqlanishicha, asli Samarqand viloyatining Urgut tumanidan bo‘lgan 25 yoshli Abdug‘ani ismli bu yigit Chorsu bozorida chaq-chuq va ziravorlar savdosi bilan shug‘ullanib keladi.
Uning yuz tuzilishi, soqoli, soch turmagi va hatto kamtarona tabassumi jahon yulduzi Habibni 100 foiz eslatib yuboradi. Ahad Qayum bilan suhbatda Abdug‘ani bozorda mahalliy xaridorlar bilan birgalikda xorijlik sayyohlar ham uni Habibga o‘xshatib, to‘xtatib suratga tushishlarini tabassum bilan so‘zlab berdi. Ijodkor esa ushbu iste’dodli yigit tez orada katta reklamalar qahramoniga aylanishini bashorat qildi.
Xo‘sh, oddiy bozor sotuvchisining bunday hayratlanarli o‘xshashligi uni media yulduziga aylantira oladimi, shov-shuv bo‘layotgan Abdug‘anining hayotida endi qanday o‘zgarishlar bo‘ladi va Habib Nurmagomedovning o‘zi bunga qanday munosabat bildirishi mumkin?
«Urgutlik Abdug‘ani va Chorsudagi anshlag»: Videomuloqot xronikasi
Ahad Qayum va Habibning qiyofadoshi o‘rtasidagi samimiy suhbat tafsilotlari:
Kutilmagan uchrashuv: Ahad Qayum poytaxtning Chorsu bozorida Habib Nurmagomedovga juda o‘xshash yigitni uchratib, uni kamera qarshisiga olib chiqdi;
Shaxsi va yoshi: Qiyofadosh yigitning ismi Abdug‘ani bo‘lib, u 25 yoshda va Samarqandning Urgut tumanidan kelib mehnat qilmoqda;
Kasbi va halol rizq: U Chorsu rastalarida ustozi bilan birga turli chaq-chuqlar (quruq mevalar) va ziravorlar savdosi bilan band bo‘lib, o‘z kasbini chin dildan sevishini aytdi;
Turistlar va muxlislar qiziqishi: Abdug‘anining so‘zlariga ko‘ra, bozorga kelgan sayyohlar va mahalliy xaridorlar uni Habib deb o‘ylab, doimiy ravishda esdalik suratlarga tushishadi;
Ahad Qayumning bashorati: Rejissyor Abdug‘ani endi trendga chiqishi, har bir reklamadan 2-3 ming dollardan gonorar olish imkoniyatiga ega ekanini ta’kidladi.
Habib Nurmagomedov va uning o‘zbekistonlik qiyofadoshi: Qiyosiy tahlil
Dunyo tanigan sport yulduzi va chorsulik yosh tadbirkorning asosiy ko‘rsatkichlari:
Ko‘rsatkichlar va jihatlar
Habib Nurmagomedov (UFC afsonasi)
Abdug‘ani (O‘zbekistonlik qiyofadosh)
Kelib chiqishi va yoshi
Dog‘iston (Rossiya), 38 yosh
Samarqand, Urgut tumani, 25 yosh
Tashqi o‘xshashlik
Qat’iy ko‘z qarash, xarakterli soqol va soch turmagi
Yuz tuzilishi, ko‘rinishi va kamtarligi 100% o‘xshash
Kasbiy faoliyati
Professional MMA jangchisi, murabbiy
Chorsu bozorida chaq-chuq va ziravor savdogari
Muxlislar e’tibori
Jahon miqyosida millionlab muxlislar
Bozor xaridorlari va sayyohlarning sevimlisi
Tarmoqlardagi to‘lqin
Doimiy jahon sport trendlarida
Ahad Qayum videosidan so‘ng O‘zbekiston trendida
Media va ijtimoiy tahlil: Ekspertlar «qiyofadoshlar fenomeni» haqida
Marketing bo‘yicha mutaxassislar va media tahlilchilarining asosiy xulosalari:
Virus tarzida tarqalish qudrati: Jahon darajasidagi taniqli yulduzlarning (ayniqsa, Habib kabi islom olamida hurmatga sazovor sportchilarning) qiyofadoshlari paydo bo‘lishi ijtimoiy tarmoqlarda bir zumda virus effektini beradi;
Reklama bozorida katta talab: Tez kunlarda mahalliy brendlar, ovqatlanish shoxobchalari va sport kiyimlari do‘konlari Abdug‘anini o‘z reklama rolik va bannerlariga taklif etishni boshlashi muqarrar;
Kamtarlik va mehnatkashlik uyg‘unligi: Videodagi yigitning soddaligi, bozorda halol mehnat qilib rizq terishi va yulduzlik da’vo qilmasligi tomoshabinlarda unga nisbatan iliq hurmat uyg‘otdi;
Habibning kutilayotgan reaksiyasi: Ilgari ham dunyo bo‘ylab Habib o‘z qiyofadoshlariga nisbatan doimo ijobiy munosabat bildirgan; ushbu video unga yetib borsa, ular o‘rtasida onlayn yoki jonli uchrashuv bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.
Chorsu bozoridagi ushbu kutilmagan uchrashuv oddiy va mehnatkash urgutlik yigitning hayotida yangi, yorqin media sahifani ochib berishi kutilmoqda.
Sizningcha, Chorsu bozoridagi Abdug‘ani haqiqatan ham Habib Nurmagomedovga 100 foiz o‘xshar ekanmi? U reklamalarga suratga tushib, mashhur blogerga aylanishi kerakmi yoki o‘z kasbini davom ettirgani ma’qulmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tarmoqlarni portlatayotgan ushbu qiziqarli voqea tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda MMA muxlislariga ulashing!
Izohlar 0
…