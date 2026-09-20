«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)

·67·Jamiyat
«Chorsudagi Habib Nurmagomedov»: Ahad Qayum shov-shuvli qiyofadoshni topdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taniqli ijodkor Ahad Qayum Toshkentning Chorsu bozorida UFCning sobiq chempioni Habib Nurmagomedovga o‘xshash 25 yoshli Abdug‘ani ismli yigitni uchratdi.
  • Asli Samarqandning Urgut tumanidan bo‘lgan Abdug‘ani Chorsuda ziravorlar savdosi bilan shug‘ullanadi va uning tashqi ko‘rinishi Habibni 100 foiz eslatadi.
  • Ahad Qayumning bashoratiga ko‘ra, Abdug‘ani tez orada katta reklamalarning qahramoniga aylanishi mumkin.

O‘zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida millionlab foydalanuvchilarning hayratiga sabab bo‘lgan navbatdagi shov-shuvli video tarqaldi. Taniqli ijodkor, prodyuser, rejissyor va aktyor Ahad Qayum Toshkentning qadimiy va gavjum Chorsu bozorida sobiq UFC chempioni, yengilmas MMA afsonasi Habib Nurmagomedovga «bir tomchi suvdek» o‘xshaydigan o‘zbekistonlik qiyofadoshni uchratdi. Video muloqot davomida aniqlanishicha, asli Samarqand viloyatining Urgut tumanidan bo‘lgan 25 yoshli Abdug‘ani ismli bu yigit Chorsu bozorida chaq-chuq va ziravorlar savdosi bilan shug‘ullanib keladi.

Uning yuz tuzilishi, soqoli, soch turmagi va hatto kamtarona tabassumi jahon yulduzi Habibni 100 foiz eslatib yuboradi. Ahad Qayum bilan suhbatda Abdug‘ani bozorda mahalliy xaridorlar bilan birgalikda xorijlik sayyohlar ham uni Habibga o‘xshatib, to‘xtatib suratga tushishlarini tabassum bilan so‘zlab berdi. Ijodkor esa ushbu iste’dodli yigit tez orada katta reklamalar qahramoniga aylanishini bashorat qildi.

Xo‘sh, oddiy bozor sotuvchisining bunday hayratlanarli o‘xshashligi uni media yulduziga aylantira oladimi, shov-shuv bo‘layotgan Abdug‘anining hayotida endi qanday o‘zgarishlar bo‘ladi va Habib Nurmagomedovning o‘zi bunga qanday munosabat bildirishi mumkin?

«Urgutlik Abdug‘ani va Chorsudagi anshlag»: Videomuloqot xronikasi

Ahad Qayum va Habibning qiyofadoshi o‘rtasidagi samimiy suhbat tafsilotlari:

  • Kutilmagan uchrashuv: Ahad Qayum poytaxtning Chorsu bozorida Habib Nurmagomedovga juda o‘xshash yigitni uchratib, uni kamera qarshisiga olib chiqdi;

  • Shaxsi va yoshi: Qiyofadosh yigitning ismi Abdug‘ani bo‘lib, u 25 yoshda va Samarqandning Urgut tumanidan kelib mehnat qilmoqda;

  • Kasbi va halol rizq: U Chorsu rastalarida ustozi bilan birga turli chaq-chuqlar (quruq mevalar) va ziravorlar savdosi bilan band bo‘lib, o‘z kasbini chin dildan sevishini aytdi;

  • Turistlar va muxlislar qiziqishi: Abdug‘anining so‘zlariga ko‘ra, bozorga kelgan sayyohlar va mahalliy xaridorlar uni Habib deb o‘ylab, doimiy ravishda esdalik suratlarga tushishadi;

  • Ahad Qayumning bashorati: Rejissyor Abdug‘ani endi trendga chiqishi, har bir reklamadan 2-3 ming dollardan gonorar olish imkoniyatiga ega ekanini ta’kidladi.

Habib Nurmagomedov va uning o‘zbekistonlik qiyofadoshi: Qiyosiy tahlil

Dunyo tanigan sport yulduzi va chorsulik yosh tadbirkorning asosiy ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkichlar va jihatlar

Habib Nurmagomedov (UFC afsonasi)

Abdug‘ani (O‘zbekistonlik qiyofadosh)

Kelib chiqishi va yoshi

Dog‘iston (Rossiya), 38 yosh

Samarqand, Urgut tumani, 25 yosh

Tashqi o‘xshashlik

Qat’iy ko‘z qarash, xarakterli soqol va soch turmagi

Yuz tuzilishi, ko‘rinishi va kamtarligi 100% o‘xshash

Kasbiy faoliyati

Professional MMA jangchisi, murabbiy

Chorsu bozorida chaq-chuq va ziravor savdogari

Muxlislar e’tibori

Jahon miqyosida millionlab muxlislar

Bozor xaridorlari va sayyohlarning sevimlisi

Tarmoqlardagi to‘lqin

Doimiy jahon sport trendlarida

Ahad Qayum videosidan so‘ng O‘zbekiston trendida

Media va ijtimoiy tahlil: Ekspertlar «qiyofadoshlar fenomeni» haqida

Marketing bo‘yicha mutaxassislar va media tahlilchilarining asosiy xulosalari:

  • Virus tarzida tarqalish qudrati: Jahon darajasidagi taniqli yulduzlarning (ayniqsa, Habib kabi islom olamida hurmatga sazovor sportchilarning) qiyofadoshlari paydo bo‘lishi ijtimoiy tarmoqlarda bir zumda virus effektini beradi;

  • Reklama bozorida katta talab: Tez kunlarda mahalliy brendlar, ovqatlanish shoxobchalari va sport kiyimlari do‘konlari Abdug‘anini o‘z reklama rolik va bannerlariga taklif etishni boshlashi muqarrar;

  • Kamtarlik va mehnatkashlik uyg‘unligi: Videodagi yigitning soddaligi, bozorda halol mehnat qilib rizq terishi va yulduzlik da’vo qilmasligi tomoshabinlarda unga nisbatan iliq hurmat uyg‘otdi;

  • Habibning kutilayotgan reaksiyasi: Ilgari ham dunyo bo‘ylab Habib o‘z qiyofadoshlariga nisbatan doimo ijobiy munosabat bildirgan; ushbu video unga yetib borsa, ular o‘rtasida onlayn yoki jonli uchrashuv bo‘lishi ehtimoldan xoli emas.

Chorsu bozoridagi ushbu kutilmagan uchrashuv oddiy va mehnatkash urgutlik yigitning hayotida yangi, yorqin media sahifani ochib berishi kutilmoqda.

Sizningcha, Chorsu bozoridagi Abdug‘ani haqiqatan ham Habib Nurmagomedovga 100 foiz o‘xshar ekanmi? U reklamalarga suratga tushib, mashhur blogerga aylanishi kerakmi yoki o‘z kasbini davom ettirgani ma’qulmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va tarmoqlarni portlatayotgan ushbu qiziqarli voqea tahlilini barcha do‘stlaringiz hamda MMA muxlislariga ulashing!

Habib NurmagomedovAhad QayumChorsu bozoriAbdug‘ani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildiChorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildiBugun, 19:42«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!«Qiz topish va tanishish eng qiyin davlatlar»: O‘zbekiston dunyo bo‘yicha nechanchi o‘rinda!Bugun, 18:30«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siriBugun, 18:08«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishi«Bank asoschisi xalqaro qidiruvda!»: Mo‘minjon Yo‘ldashevga ochilgan jinoyat ishiBugun, 17:55To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!Bugun, 14:13Toshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkinToshkent osmonidagi sirli obyekt: Xitoy raketasi bo‘lishi mumkinBugun, 13:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi