“Agar A Seriyadan taklif tushsa...”: Kannavaroning shov-shuvli intervyusi tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Italiya A Seriyasidan taklif tushgan taqdirda, bu masalani O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati bilan birgalikda muhokama qilishini ma’lum qildi.
- Mutaxassis klub tizimidagi kundalik mashg‘ulotlar va futbolchilar bilan ishlash jarayonini sog‘inganini yashirmadi.
- Hozirgi kunda murabbiyning O‘FA bilan tuzgan shartnomasi 2027 yilning oktyabr oyiga qadar amal qiladi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro o‘z kelajagi, klub futboliga bo‘lgan sog‘inchi va Italiya chempionatiga qaytish ehtimoli bo‘yicha ilk bor ochiq bayonot berdi.
Italiyalik mutaxassis mashhur Sky Sport telekanalining nufuzli «Sky Calcio Unplugged» dasturida mehmon bo‘lib, klub miqyosidagi kundalik jarayonlar va terma jamoadagi faoliyatning o‘ziga xos farqlariga to‘xtaldi.
«Klubdagi kundalik mehnat menga zavq beradi»: Kannavaro nimalarni ochiqladi?
Murabbiy efir davomida futbolchilar bilan doimiy va muntazam aloqada bo‘lishni sog‘inganini yashirmadi:
Kundalik mashg‘ulotlar qadri: Kannavaroning so‘zlariga ko‘ra, klub tizimida har kuni futbolchilar bilan maydonda ishlash, taktik mashqlar olib borish va muntazam bahslarga tayyorgarlik ko‘rish unga o‘zgacha professional zavq bag‘ishlaydi;
A Seriyaga qaytish ehtimoli: Boshlovchilarning «Agar Italiya A Seriyasi klublaridan biri sizga rasmiy taklif bilan chiqsa, qanday yo‘l tutasiz?» degan savoliga mutaxassis vaziyatni O‘FA bilan birgalikda ko‘rib chiqishini ta’kidladi;
O‘FA bilan muhokama: Kannavaro bunday chorlov bo‘lgan taqdirda bir tomonlama qaror chiqarmasligini, taklifni, avvalo, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rahbariyati bilan professional darajada muhokama qilishini ma’lum qildi.
Amaldagi shartnoma va iste’fo haqidagi gap-so‘zlar
Italiya matbuotida yangragan mazkur fikrlar ortidan murabbiyning O‘zbekistondagi maqomiga doir muhim jihatlar yana kun tartibiga chiqdi:
2027 yilgacha bitim: Qayd etish joizki, Fabio Kannavaroning O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan imzolagan amaldagi rasmiy mehnat shartnomasi 2027 yilning oktyabr oyiga qadar amal qiladi;
Iste’fo xabarlari rad etilgan: Avvalroq Osiyo kubogi muddatining o‘zgartirilishi ortidan italiyalik murabbiy O‘zbekiston milliy terma jamoasini tark etishi mumkinligi haqida turli mish-mishlar urchigan edi. Biroq O‘FA matbuot xizmati tez orada rasmiy raddiya berib, Kannavaro o‘z vazifasida qolishini qat’iy ta’kidlagan;
Hozirgi holat: Sky Sport efiridagi yangi intervyusida ham u lavozimini tark etishi bo‘yicha hech qanday keskin qaror e’lon qilmadi, balki faqatgina ehtimoliy takliflar tushganda muloqotga tayyorligini bildirdi.
Izohlar 0
…