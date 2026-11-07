“Agar A Seriyadan taklif tushsa...”: Kannavaroning shov-shuvli intervyusi tafsilotlari

·82·Sport
“Agar A Seriyadan taklif tushsa...”: Kannavaroning shov-shuvli intervyusi tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Italiya A Seriyasidan taklif tushgan taqdirda, bu masalani O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati bilan birgalikda muhokama qilishini ma’lum qildi.
  • Mutaxassis klub tizimidagi kundalik mashg‘ulotlar va futbolchilar bilan ishlash jarayonini sog‘inganini yashirmadi.
  • Hozirgi kunda murabbiyning O‘FA bilan tuzgan shartnomasi 2027 yilning oktyabr oyiga qadar amal qiladi.

O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro o‘z kelajagi, klub futboliga bo‘lgan sog‘inchi va Italiya chempionatiga qaytish ehtimoli bo‘yicha ilk bor ochiq bayonot berdi.

Italiyalik mutaxassis mashhur Sky Sport telekanalining nufuzli «Sky Calcio Unplugged» dasturida mehmon bo‘lib, klub miqyosidagi kundalik jarayonlar va terma jamoadagi faoliyatning o‘ziga xos farqlariga to‘xtaldi.

«Klubdagi kundalik mehnat menga zavq beradi»: Kannavaro nimalarni ochiqladi?

Murabbiy efir davomida futbolchilar bilan doimiy va muntazam aloqada bo‘lishni sog‘inganini yashirmadi:

  • Kundalik mashg‘ulotlar qadri: Kannavaroning so‘zlariga ko‘ra, klub tizimida har kuni futbolchilar bilan maydonda ishlash, taktik mashqlar olib borish va muntazam bahslarga tayyorgarlik ko‘rish unga o‘zgacha professional zavq bag‘ishlaydi;

  • A Seriyaga qaytish ehtimoli: Boshlovchilarning «Agar Italiya A Seriyasi klublaridan biri sizga rasmiy taklif bilan chiqsa, qanday yo‘l tutasiz?» degan savoliga mutaxassis vaziyatni O‘FA bilan birgalikda ko‘rib chiqishini ta’kidladi;

  • O‘FA bilan muhokama: Kannavaro bunday chorlov bo‘lgan taqdirda bir tomonlama qaror chiqarmasligini, taklifni, avvalo, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) rahbariyati bilan professional darajada muhokama qilishini ma’lum qildi.

Amaldagi shartnoma va iste’fo haqidagi gap-so‘zlar

Italiya matbuotida yangragan mazkur fikrlar ortidan murabbiyning O‘zbekistondagi maqomiga doir muhim jihatlar yana kun tartibiga chiqdi:

  • 2027 yilgacha bitim: Qayd etish joizki, Fabio Kannavaroning O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan imzolagan amaldagi rasmiy mehnat shartnomasi 2027 yilning oktyabr oyiga qadar amal qiladi;

  • Iste’fo xabarlari rad etilgan: Avvalroq Osiyo kubogi muddatining o‘zgartirilishi ortidan italiyalik murabbiy O‘zbekiston milliy terma jamoasini tark etishi mumkinligi haqida turli mish-mishlar urchigan edi. Biroq O‘FA matbuot xizmati tez orada rasmiy raddiya berib, Kannavaro o‘z vazifasida qolishini qat’iy ta’kidlagan;

  • Hozirgi holat: Sky Sport efiridagi yangi intervyusida ham u lavozimini tark etishi bo‘yicha hech qanday keskin qaror e’lon qilmadi, balki faqatgina ehtimoliy takliflar tushganda muloqotga tayyorligini bildirdi.

Fabio KannavaroO‘FAO‘zbekiston milliy terma jamoasiA Seriya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro Italiyaga qaytmoqchimi? Murabbiyning Sky Sport'ga shov-shuvli bayonotiFabio Kannavaro Italiyaga qaytmoqchimi? Murabbiyning Sky Sport'ga shov-shuvli bayonotiKecha 15:37Jiddiy sinov: “Oq bo‘rilar”ning noyabr oyidagi raqiblari va o‘yin vaqtlari ma’lum bo‘ldiJiddiy sinov: “Oq bo‘rilar”ning noyabr oyidagi raqiblari va o‘yin vaqtlari ma’lum bo‘ldi5 noyabr 11:28Toshkentda futbol: O‘zbekiston Rossiyaga qarshi eng kuchli tarkib bilan maydonga tushadimi?Toshkentda futbol: O‘zbekiston Rossiyaga qarshi eng kuchli tarkib bilan maydonga tushadimi?27 oktabr 20:35Kannavaro “Napoli” futbolchilariga: “Maydonda og‘izni yopib, qo‘llarni tiyish kerak”Kannavaro “Napoli” futbolchilariga: “Maydonda og‘izni yopib, qo‘llarni tiyish kerak”Kecha 08:28O‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldiO‘zbekiston termasi ustozi yangi ish izlayaptimi? Xorij OAVda shov-shuvli xabar tarqaldi23 oktabr 12:44Kannavaro faoliyati haqida: «Hayotimdagi eng go‘zal davrlardan birini boshdan kechiryapman»Kannavaro faoliyati haqida: «Hayotimdagi eng go‘zal davrlardan birini boshdan kechiryapman»11 oktabr 15:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi