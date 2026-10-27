Toshkentda futbol: O‘zbekiston Rossiyaga qarshi eng kuchli tarkib bilan maydonga tushadimi?

·117·Sport
Toshkentda futbol: O‘zbekiston Rossiyaga qarshi eng kuchli tarkib bilan maydonga tushadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi 12 noyabr kuni Toshkent shahrida Rossiya terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi.
  • O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Usmon Toshev mazkur bahsda Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov va Oston O‘runov kabi barcha asosiy yetakchilar ishtirok etishini tasdiqladi.
  • Rossiyalik mutaxassis Yuriy Syomin ushbu o‘yinni strategik jihatdan muhim deb baholadi.

FIFA taqvimi bo‘yicha noyabr oyidagi xalqaro tanaffus kunlarida O‘zbekiston milliy terma jamoasi nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Ikki tomon kelishuviga muvofiq, mazkur markaziy bahs 12 noyabr kuni Toshkent shahrida tashkil etiladi.

Bo‘lajak bahs har ikki mamlakat sport jamoatchiligida ulkan qiziqish uyg‘otmoqda. Xususan, rossiyalik mashhur mutaxassis Yuriy Syomin uchrashuvning strategik ahamiyati haqida fikr bildirgan bo‘lsa, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) bahsda milliy jamoaning barcha asosiy legionerlari maydonga tushishini tasdiqladi.

«Jahon chempionati ishtirokchisi bilan o‘yin»: Yuriy Syominning e’tirofi

Rossiya futbolining afsonaviy murabbiyi Yuriy Syomin Toshkentda kechadigan to‘qnashuv haqida to‘xtalib, raqib sifatida O‘zbekistonning saviyasini yuqori baholadi:

  • Raqibning yuksak maqomi: «O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi o‘yin alohida ahamiyatga ega bo‘ladi, bu jamoa jahon chempionatida ishtirok etgan»;

  • Toshkentdagi muhit: «Eng muhimi, o‘yin Toshkentda o‘tkaziladi. Bu nafaqat muxlislar uchun, balki terma jamoamiz uchun ham haqiqiy safar uchrashuvi sifatida juda qiziqarli bo‘ladi», — deya ta’kidladi Syomin.

Barcha yulduzlar safda: O‘FA tarkib bo‘yicha shubhalarga nuqta qo‘ydi

Rossiyalik ekspertlar va muxlislarni ushbu mamlakat Premer-ligasida porlagan yoki hozirda u yerda to‘p surayotgan o‘zbek yulduzlarining ishtiroki qiziqtirayotgan edi. O‘FA terma jamoalar bo‘limi rahbari Usmon Toshev bu masalaga to‘liq oydinlik kiritdi:

  • Eng kuchli tarkib maydonga tushadi: «O‘zbekiston milliy terma jamoasi Rossiya futbolchilariga qarshi eng kuchli tarkibda maydonga tushadi. Bunga ishonchingiz komil bo‘lsin, barcha yulduzlarimiz safda bo‘ladi»;

  • Bosh yulduzlar nomlari: Usmon Toshevning so‘zlariga ko‘ra, uchrashuvda Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov, Oston O‘runov va boshqa asosiy yetakchilar to‘liq ishtirok etadi.

O‘zaro tarix va Rossiya termasining holati

Mazkur bahs ikki jamoa tarixidagi ikkinchi to‘qnashuv sifatida qayd etiladi:

  • 2022 yilgi durang: O‘zbekiston va Rossiya termalari ilk bor 2022 yili Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadionida kuch sinashgan edi. O‘sha dramatik va murosasiz kechgan bahsda hisob ochilmagan (0:0);

  • Xalqaro cheklovlar omili: Rossiya terma jamoalari va klublari 2022 yil fevralidan beri FIFA va UYEFA qarori bilan rasmiy xalqaro musobaqalardan chetlatilgan bo‘lib, ularning oxirgi yirik musobaqasi 2022 yilgi Yevropa chempionati bo‘lgan edi;

  • FIFA reytingi: Ayni paytda rasmiy musobaqalarda qatnashmayotgan bo‘lsa-da, Rossiya milliy terma jamoasi FIFA umumiy reytingida 35-o‘rinni band etib turibdi.

O‘zbekiston — Rossiya o‘rtoqlik uchrashuvi pasporti

Ko‘rsatkich va ma’lumotlar

Tafsilotlar

Uchrashuv sanasi

12 noyabr

O‘yin manzili

Toshkent shahri

Maqomi

FIFA kunlari doirasidagi xalqaro o‘rtoqlik bahsi

O‘zbekiston tarkibi

Barcha yetakchilar safda (Shomurodov, Husanov, Fayzullayev, O‘runov)

Raqib reytingi

Rossiya — FIFA reytingida 35-o‘rin

Avvalgi o‘zaro o‘yin

2022 yil, Toshkent: 0:0 (durang)

Mutaxassislar bahosi

«Alohida ahamiyatga ega safar bahsi» — Yuriy Syomin

O‘zbekiston milliy terma jamoasiO‘FAYuriy SyominO‘zbekiston-Rossiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuriy Syomin FIFAga qo‘shilmadi: u Eldor Shomurodovning golini tanladiYuriy Syomin FIFAga qo‘shilmadi: u Eldor Shomurodovning golini tanladi3 avgust 09:23“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi“Ular mundial ishtirokchisi”: Denis Popov O‘zbekiston terma jamoasining kuchini baholadi23 oktabr 17:34Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!Husanov Chempionlar ligasida: «Siti» safida “Portu”ga qarshi muhim debyut kutilmoqda!8 sentabr 11:26O‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham borO‘zbekiston terma jamoasi ikki kuchli raqibga qarshi o‘ynaydi: Suriya bilan o‘yin ham bor15 sentabr 18:34Karlsensiz Olimpiada: Samarqandga yana qaysi yulduzlar kelmaydi?Karlsensiz Olimpiada: Samarqandga yana qaysi yulduzlar kelmaydi?6 avgust 17:59"Neftchi" va "Paxtakor" Elita ligada: yulduzlar O‘zbekistonga keladimi?"Neftchi" va "Paxtakor" Elita ligada: yulduzlar O‘zbekistonga keladimi?13 avgust 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi