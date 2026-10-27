Toshkentda futbol: O‘zbekiston Rossiyaga qarshi eng kuchli tarkib bilan maydonga tushadimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi 12 noyabr kuni Toshkent shahrida Rossiya terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi.
- O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakili Usmon Toshev mazkur bahsda Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov va Oston O‘runov kabi barcha asosiy yetakchilar ishtirok etishini tasdiqladi.
- Rossiyalik mutaxassis Yuriy Syomin ushbu o‘yinni strategik jihatdan muhim deb baholadi.
FIFA taqvimi bo‘yicha noyabr oyidagi xalqaro tanaffus kunlarida O‘zbekiston milliy terma jamoasi nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Ikki tomon kelishuviga muvofiq, mazkur markaziy bahs 12 noyabr kuni Toshkent shahrida tashkil etiladi.
Bo‘lajak bahs har ikki mamlakat sport jamoatchiligida ulkan qiziqish uyg‘otmoqda. Xususan, rossiyalik mashhur mutaxassis Yuriy Syomin uchrashuvning strategik ahamiyati haqida fikr bildirgan bo‘lsa, O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi (O‘FA) bahsda milliy jamoaning barcha asosiy legionerlari maydonga tushishini tasdiqladi.
«Jahon chempionati ishtirokchisi bilan o‘yin»: Yuriy Syominning e’tirofi
Rossiya futbolining afsonaviy murabbiyi Yuriy Syomin Toshkentda kechadigan to‘qnashuv haqida to‘xtalib, raqib sifatida O‘zbekistonning saviyasini yuqori baholadi:
Raqibning yuksak maqomi: «O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi o‘yin alohida ahamiyatga ega bo‘ladi, bu jamoa jahon chempionatida ishtirok etgan»;
Toshkentdagi muhit: «Eng muhimi, o‘yin Toshkentda o‘tkaziladi. Bu nafaqat muxlislar uchun, balki terma jamoamiz uchun ham haqiqiy safar uchrashuvi sifatida juda qiziqarli bo‘ladi», — deya ta’kidladi Syomin.
Barcha yulduzlar safda: O‘FA tarkib bo‘yicha shubhalarga nuqta qo‘ydi
Rossiyalik ekspertlar va muxlislarni ushbu mamlakat Premer-ligasida porlagan yoki hozirda u yerda to‘p surayotgan o‘zbek yulduzlarining ishtiroki qiziqtirayotgan edi. O‘FA terma jamoalar bo‘limi rahbari Usmon Toshev bu masalaga to‘liq oydinlik kiritdi:
Eng kuchli tarkib maydonga tushadi: «O‘zbekiston milliy terma jamoasi Rossiya futbolchilariga qarshi eng kuchli tarkibda maydonga tushadi. Bunga ishonchingiz komil bo‘lsin, barcha yulduzlarimiz safda bo‘ladi»;
Bosh yulduzlar nomlari: Usmon Toshevning so‘zlariga ko‘ra, uchrashuvda Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov, Oston O‘runov va boshqa asosiy yetakchilar to‘liq ishtirok etadi.
O‘zaro tarix va Rossiya termasining holati
Mazkur bahs ikki jamoa tarixidagi ikkinchi to‘qnashuv sifatida qayd etiladi:
2022 yilgi durang: O‘zbekiston va Rossiya termalari ilk bor 2022 yili Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadionida kuch sinashgan edi. O‘sha dramatik va murosasiz kechgan bahsda hisob ochilmagan (0:0);
Xalqaro cheklovlar omili: Rossiya terma jamoalari va klublari 2022 yil fevralidan beri FIFA va UYEFA qarori bilan rasmiy xalqaro musobaqalardan chetlatilgan bo‘lib, ularning oxirgi yirik musobaqasi 2022 yilgi Yevropa chempionati bo‘lgan edi;
FIFA reytingi: Ayni paytda rasmiy musobaqalarda qatnashmayotgan bo‘lsa-da, Rossiya milliy terma jamoasi FIFA umumiy reytingida 35-o‘rinni band etib turibdi.
O‘zbekiston — Rossiya o‘rtoqlik uchrashuvi pasporti
Ko‘rsatkich va ma’lumotlar
Tafsilotlar
Uchrashuv sanasi
12 noyabr
O‘yin manzili
Toshkent shahri
Maqomi
FIFA kunlari doirasidagi xalqaro o‘rtoqlik bahsi
O‘zbekiston tarkibi
Barcha yetakchilar safda (Shomurodov, Husanov, Fayzullayev, O‘runov)
Raqib reytingi
Rossiya — FIFA reytingida 35-o‘rin
Avvalgi o‘zaro o‘yin
2022 yil, Toshkent: 0:0 (durang)
Mutaxassislar bahosi
«Alohida ahamiyatga ega safar bahsi» — Yuriy Syomin
Izohlar 0
…