Salar kanaliga kanalizatsiya suvi oqizilgani tasdiqlandi

·29·Jamiyat
Salar kanaliga kanalizatsiya suvi oqizilgani tasdiqlandi

Avvalroq Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida joylashgan “Beter best” MCHJ qurilish obyektida kanalizatsiya quvuriga shikast yetgani oqibatida yer o‘pirilishi yuz bergani haqida xabar berilgan edi. Keyingi o‘rganishlar davomida ushbu quvurdan chiqqan oqova suv Salar kanaliga oqizilgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda Toshkent shahar Ekologiya va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmasi axborot berdi.

Ma’lum qilinishicha, holat yuzasidan boshqarma rahbari Akmal Rasulov boshchiligida tezkor ishchi guruh tuzilib, voqea joyida o‘rganish ishlari olib borildi. Tekshiruv davomida oqova suvlar Salar kanaliga to‘g‘ridan to‘g‘ri tashlangani aniqlangan.

Ishchi guruh tarkibiga Atrof-muhit monitoringi, iqlim o‘zgarishiga moslashish va gidrometeorologiya yo‘nalishidagi tahliliy laboratoriya mutaxassislari, shuningdek, Yakkasaroy tumani ekologiya nazorati inspeksiyasi davlat inspektorlari jalb qilingan.

Mutaxassislar kanal suvidan namunalar olib, laboratoriya tahlillariga yuborgan. Ularning natijalari hamda o‘rganish yakunlariga ko‘ra, atrof-muhitni muhofaza qilish talablari buzilgani tasdiqlansa, qonunchilikka muvofiq tegishli choralar ko‘rilishi bildirildi.

Toshkent shahar Ekologiya va iqlim o‘zgarishi bosh boshqarmasi qo‘shimcha ma’lumotlar o‘rganish ishlari to‘liq yakunlanganidan keyin e’lon qilinishini ma’lum qildi.

TashkentSalarYakkasaroyAkmal Rasulov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdiO‘zbekistonda ish qidirayotganlar soni bir yilda 31,5 foizga oshdiBugun, 15:11Navoiyda eri tomonidan kaltaklangan ayol shifoxonaga yotqizildiNavoiyda eri tomonidan kaltaklangan ayol shifoxonaga yotqizildiBugun, 15:01«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildi«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tadbirlarida bir qator jinoiy holatlar fosh etildiBugun, 14:23Andijonda 38,3 mlrd so‘mlik keshbek talon-toroj qilindiAndijonda 38,3 mlrd so‘mlik keshbek talon-toroj qilindiBugun, 14:20Farg‘onadagi yong‘in bo‘yicha FVB rasmiy ma’lumot berdiFarg‘onadagi yong‘in bo‘yicha FVB rasmiy ma’lumot berdiBugun, 14:04“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlariBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi