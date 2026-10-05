Samarqandda kelinga shahvoniy shilqimlik qilgan mahalla raisi jazolandi

·8·Jamiyat
Samarqandda kelinga shahvoniy shilqimlik qilgan mahalla raisi jazolandi

Samarqandda mahalla raisi oilaviy nizoli holatdagi kelinga Telegram orqali shahvoniy mazmundagi xabarlar yozib, nomaqbul videolar yuborgani uchun jazolandi. Sud unga 5 sutka ma’muriy qamoq va 100 BHM — 44 million so‘m miqdorida jarima tayinladi.

42 yoshli mahalla raisining xatti-harakatlari ayolning murojaatidan so‘ng huquqiy jihatdan ko‘rib chiqilgan.

Telegram orqali yuborilgan xabarlar mojaroga sabab bo‘ldi

Ma’lum bo‘lishicha, mahalla raisi nizoli oiladagi kelinga Telegram messenjeri orqali shahvoniy mazmundagi xabarlarni yo‘llagan.

Bundan tashqari, u ayolga nomaqbul videomateriallar ham yuborgan.

Mazkur harakatlar oddiy muloqot doirasidan chiqib ketgani va ayolning sha’ni hamda daxlsizligiga daxl qilgani uchun holat yuzasidan huquqiy chora ko‘rilgan.

Raisga bir vaqtning o‘zida ikki jazo tayinlandi

Ko‘rib chiqilgan ish yakuniga ko‘ra, 42 yoshli mahalla raisiga nisbatan 5 sutka ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanilgan.

Bundan tashqari, unga BHMning 100 baravari miqdorida jarima tayinlangan.

Amaldagi hisob-kitob bo‘yicha bu 44 million so‘mni tashkil etadi.

Shu tariqa mahalla raisi o‘z lavozimi va jamoatchilik oldidagi mas’uliyatiga zid bo‘lgan xatti-harakatlari uchun jiddiy ma’muriy jazoga tortilgan.

Lavozim egasi uchun mas’uliyat yanada yuqori

Mahalla raisi aholi bilan doimiy muloqotda bo‘ladigan, oilalar murojaatlari va nizoli vaziyatlar bilan ishlaydigan shaxs hisoblanadi.

Shu sababli bunday lavozimdagi shaxsning fuqarolar bilan muloqot madaniyati, xizmat odobi va qonun talablariga rioya qilishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Telegram kabi shaxsiy muloqot vositalari orqali yuborilgan xabarlar ham qonun doirasidan tashqarida emas. Elektron yozishmalarda sodir etilgan huquqbuzarliklar ham tegishli tartibda huquqiy baholanishi mumkin.

Bu ishdan qanday xulosa chiqarish mumkin?

Mazkur holat ijtimoiy tarmoq va messenjerlardagi muloqot ham shaxsiy mas’uliyatdan xoli emasligini yana bir bor ko‘rsatdi.

Ayniqsa, davlat va jamoatchilik bilan ishlaydigan lavozim egalari uchun xizmat vakolatidan foydalanib yoki shaxsiy muloqot jarayonida fuqarolarning sha’ni, qadr-qimmati va daxlsizligiga tajovuz qiluvchi xatti-harakatlarga yo‘l qo‘yish jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Samarqanddagi mazkur holatda esa sud qarori natijasida 42 yoshli mahalla raisi 5 sutkaga qamaldi va 44 million so‘m jarimaga tortildi.

Samarqandmahalla raisiTelegramjarima
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda kuyovdan katta kelinlar soni 11 mingdan oshdi: Hududlar reytingiO‘zbekistonda kuyovdan katta kelinlar soni 11 mingdan oshdi: Hududlar reytingi7 avgust 12:28Ishxonada «shilqimlik»ka endi yo‘l yo‘q: Senat yangi normani ma’qulladiIshxonada «shilqimlik»ka endi yo‘l yo‘q: Senat yangi normani ma’qulladi2 oktabr 17:21Shilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindiShilqimlikdan himoyalangan qizga solingan jarima bekor qilindi3 avgust 23:20Toshkentda maktab qo‘riqlash xizmati xodimi 6-sinf o‘quvchisiga shilqimlik qilgani aytilmoqdaToshkentda maktab qo‘riqlash xizmati xodimi 6-sinf o‘quvchisiga shilqimlik qilgani aytilmoqda24 sentabr 15:46Buxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldiBuxoroda talaba qizga shahvoniy shilqimlik qilgan tyutor 3 sutkaga qamaldi5 sentabr 06:47Toshkentda sobiq sevgilisini shantaj qilgan tovlamachi qo‘lga olindi (video)Toshkentda sobiq sevgilisini shantaj qilgan tovlamachi qo‘lga olindi (video)Bugun 12:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi