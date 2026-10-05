Samarqandda kelinga shahvoniy shilqimlik qilgan mahalla raisi jazolandi
Samarqandda mahalla raisi oilaviy nizoli holatdagi kelinga Telegram orqali shahvoniy mazmundagi xabarlar yozib, nomaqbul videolar yuborgani uchun jazolandi. Sud unga 5 sutka ma’muriy qamoq va 100 BHM — 44 million so‘m miqdorida jarima tayinladi.
42 yoshli mahalla raisining xatti-harakatlari ayolning murojaatidan so‘ng huquqiy jihatdan ko‘rib chiqilgan.
Telegram orqali yuborilgan xabarlar mojaroga sabab bo‘ldi
Ma’lum bo‘lishicha, mahalla raisi nizoli oiladagi kelinga Telegram messenjeri orqali shahvoniy mazmundagi xabarlarni yo‘llagan.
Bundan tashqari, u ayolga nomaqbul videomateriallar ham yuborgan.
Mazkur harakatlar oddiy muloqot doirasidan chiqib ketgani va ayolning sha’ni hamda daxlsizligiga daxl qilgani uchun holat yuzasidan huquqiy chora ko‘rilgan.
Raisga bir vaqtning o‘zida ikki jazo tayinlandi
Ko‘rib chiqilgan ish yakuniga ko‘ra, 42 yoshli mahalla raisiga nisbatan 5 sutka ma’muriy qamoq jazosi qo‘llanilgan.
Bundan tashqari, unga BHMning 100 baravari miqdorida jarima tayinlangan.
Amaldagi hisob-kitob bo‘yicha bu 44 million so‘mni tashkil etadi.
Shu tariqa mahalla raisi o‘z lavozimi va jamoatchilik oldidagi mas’uliyatiga zid bo‘lgan xatti-harakatlari uchun jiddiy ma’muriy jazoga tortilgan.
Lavozim egasi uchun mas’uliyat yanada yuqori
Mahalla raisi aholi bilan doimiy muloqotda bo‘ladigan, oilalar murojaatlari va nizoli vaziyatlar bilan ishlaydigan shaxs hisoblanadi.
Shu sababli bunday lavozimdagi shaxsning fuqarolar bilan muloqot madaniyati, xizmat odobi va qonun talablariga rioya qilishi alohida ahamiyat kasb etadi.
Telegram kabi shaxsiy muloqot vositalari orqali yuborilgan xabarlar ham qonun doirasidan tashqarida emas. Elektron yozishmalarda sodir etilgan huquqbuzarliklar ham tegishli tartibda huquqiy baholanishi mumkin.
Bu ishdan qanday xulosa chiqarish mumkin?
Mazkur holat ijtimoiy tarmoq va messenjerlardagi muloqot ham shaxsiy mas’uliyatdan xoli emasligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Ayniqsa, davlat va jamoatchilik bilan ishlaydigan lavozim egalari uchun xizmat vakolatidan foydalanib yoki shaxsiy muloqot jarayonida fuqarolarning sha’ni, qadr-qimmati va daxlsizligiga tajovuz qiluvchi xatti-harakatlarga yo‘l qo‘yish jiddiy huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Samarqanddagi mazkur holatda esa sud qarori natijasida 42 yoshli mahalla raisi 5 sutkaga qamaldi va 44 million so‘m jarimaga tortildi.
Izohlar 0
…