Hamma narsa teskari: Bugungi kun odamlarini o‘yga toldiradigan achchiq haqiqatlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ijtimoiy tarmoqlarda yosh blogerning zamonaviy jamiyatdagi insonlar xatti-harakati va hayotiy ziddiyatlar haqidagi falsafiy mulohazalari keng muhokamalarga sabab bo'ldi.
- Kuzatuvlarda tashqi ko'rinishdagi chalkashliklar, vaqt va joy tanlashdagi xatoliklar hamda raqamli texnologiyalarga qaramlik kabi salbiy odatlar tanqid ostiga olingan.
Ijtimoiy tarmoqlarda yosh bloger yigitning bugungi kun voqeligi, insonlarning xatti-harakatlari va jamiyatdagi o‘zgarishlar haqidagi qisqa, ammo chuqur falsafiy mulohazalari keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ushbu kuzatuvlar oddiy so‘zlar emas, balki zamonaviy hayotning chalkashliklari, sun’iylik va tabiiy muvozanatning yo‘qolib borayotganini ko‘rsatib beruvchi o‘ziga xos ko‘zgudir.
Tezlik, texnologiya va ijtimoiy tarmoqlar girdobida qolib, insonlar qachon nima qilish kerakligini va hayotdagi asl ustuvorliklarni unutib qo‘yayotgandek taassurot uyg‘otmoqda.
Hayotning teskari odatlari: Zamonaviy insonning kundalik ziddiyatlari
Bloger tomonidan keltirilgan kuzatuvlar har bir insonni lahzalik tanaffus qilib, o‘z hayotiga nazar tashlashga undaydi:
Tashqi ko‘rinish va yosh chalkashligi: «O‘n to‘rt yoshli qizni ko‘rib yigirma olti yoshda deb o‘ylaysan. Qirq yoshli ayolni ko‘rib esa go‘yo o‘n to‘rt yoshday ko‘rasan. Ba’zan yigitni ko‘rasan — qizga o‘xshaydi, qizni ko‘rasan — yigitga o‘xshaydi. Keyin esa bunday holatlarni ko‘rib hayratlangan odamga “nega jinni bo‘lding?” deyishadi»;
Vaqt va joyning noto‘g‘ri tanlanishi: Muhim qarorlar va fikrlash uchun tinch joy emas, hojatxonada o‘tirib o‘ylashadi; ruhiy xotirjamlik topib uxlash o‘rniga yotoqda baland ovozda ashula aytishadi; dars paytida zerikib uxlashadi, yotoqda dam olish o‘rniga soatlab telefonda gaplashishadi;
Bilim va hayot xavfsizligining unutilishi: Dars qilib ilm olish o‘rniga virtual o‘yinlarga vaqt sarflashadi; mashina haydashdek ulkan mas’uliyat paytida chalg‘ib, SMS yozish bilan shug‘ullanishadi;
Shaxsiy munosabatlardagi soxtalik: O‘zi yomon ko‘rgan, hurmat qilmaydigan insonlarga yuziga kulib, «xo‘p bo‘ladi» deb xushomad qilishadi; biroq chin dildan yaxshi ko‘rgan, eng yaqin insonlari bilan arzimagan sabablar tufayli urishishadi;
Raqamli bog‘liqlik qulligi: Televizor ko‘rayotganda qo‘lidan telefon tushmay Instagram titkilashadi; dasturxon atrofida ovqatlanayotganda yana ijtimoiy tarmoqlarga ko‘milib qolishadi;
Kun tartibining buzilishi: Tabiiy dam oladigan tungi vaqtda uyg‘onib yurishadi, faol mehnat qilish va uyg‘oq bo‘lish kerak bo‘lgan kunduz kuni esa uxlashadi; ishxonada ishlash o‘rniga behuda gazeta o‘qishadi, bo‘sh vaqtlarida esa yana ishlashga majbur bo‘lishadi.
Nima uchun bu mulohazalar muhim?
Bu fikrlar har birimizga o‘z odatlarimiz, kun tartibimiz va yaqinlarimizga bo‘lgan munosabatimizni qayta ko‘rib chiqish zarurligini eslatadi. Virtual dunyo va chalg‘ituvchi omillar ta’siridan chiqib, hayotdagi asl qadriyatlarga — samimiyat, intizom va tirik muloqotga qaytish zamon charchoqlaridan qutulishning yagona yo‘lidir.
Izohlar 0
…