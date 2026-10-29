Hamma narsa teskari: Bugungi kun odamlarini o‘yga toldiradigan achchiq haqiqatlar

·3·Jamiyat
Hamma narsa teskari: Bugungi kun odamlarini o‘yga toldiradigan achchiq haqiqatlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ijtimoiy tarmoqlarda yosh blogerning zamonaviy jamiyatdagi insonlar xatti-harakati va hayotiy ziddiyatlar haqidagi falsafiy mulohazalari keng muhokamalarga sabab bo'ldi.
  • Kuzatuvlarda tashqi ko'rinishdagi chalkashliklar, vaqt va joy tanlashdagi xatoliklar hamda raqamli texnologiyalarga qaramlik kabi salbiy odatlar tanqid ostiga olingan.

Ijtimoiy tarmoqlarda yosh bloger yigitning bugungi kun voqeligi, insonlarning xatti-harakatlari va jamiyatdagi o‘zgarishlar haqidagi qisqa, ammo chuqur falsafiy mulohazalari keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ushbu kuzatuvlar oddiy so‘zlar emas, balki zamonaviy hayotning chalkashliklari, sun’iylik va tabiiy muvozanatning yo‘qolib borayotganini ko‘rsatib beruvchi o‘ziga xos ko‘zgudir.

Tezlik, texnologiya va ijtimoiy tarmoqlar girdobida qolib, insonlar qachon nima qilish kerakligini va hayotdagi asl ustuvorliklarni unutib qo‘yayotgandek taassurot uyg‘otmoqda.

Hayotning teskari odatlari: Zamonaviy insonning kundalik ziddiyatlari

Bloger tomonidan keltirilgan kuzatuvlar har bir insonni lahzalik tanaffus qilib, o‘z hayotiga nazar tashlashga undaydi:

  • Tashqi ko‘rinish va yosh chalkashligi: «O‘n to‘rt yoshli qizni ko‘rib yigirma olti yoshda deb o‘ylaysan. Qirq yoshli ayolni ko‘rib esa go‘yo o‘n to‘rt yoshday ko‘rasan. Ba’zan yigitni ko‘rasan — qizga o‘xshaydi, qizni ko‘rasan — yigitga o‘xshaydi. Keyin esa bunday holatlarni ko‘rib hayratlangan odamga “nega jinni bo‘lding?” deyishadi»;

  • Vaqt va joyning noto‘g‘ri tanlanishi: Muhim qarorlar va fikrlash uchun tinch joy emas, hojatxonada o‘tirib o‘ylashadi; ruhiy xotirjamlik topib uxlash o‘rniga yotoqda baland ovozda ashula aytishadi; dars paytida zerikib uxlashadi, yotoqda dam olish o‘rniga soatlab telefonda gaplashishadi;

  • Bilim va hayot xavfsizligining unutilishi: Dars qilib ilm olish o‘rniga virtual o‘yinlarga vaqt sarflashadi; mashina haydashdek ulkan mas’uliyat paytida chalg‘ib, SMS yozish bilan shug‘ullanishadi;

  • Shaxsiy munosabatlardagi soxtalik: O‘zi yomon ko‘rgan, hurmat qilmaydigan insonlarga yuziga kulib, «xo‘p bo‘ladi» deb xushomad qilishadi; biroq chin dildan yaxshi ko‘rgan, eng yaqin insonlari bilan arzimagan sabablar tufayli urishishadi;

  • Raqamli bog‘liqlik qulligi: Televizor ko‘rayotganda qo‘lidan telefon tushmay Instagram titkilashadi; dasturxon atrofida ovqatlanayotganda yana ijtimoiy tarmoqlarga ko‘milib qolishadi;

  • Kun tartibining buzilishi: Tabiiy dam oladigan tungi vaqtda uyg‘onib yurishadi, faol mehnat qilish va uyg‘oq bo‘lish kerak bo‘lgan kunduz kuni esa uxlashadi; ishxonada ishlash o‘rniga behuda gazeta o‘qishadi, bo‘sh vaqtlarida esa yana ishlashga majbur bo‘lishadi.

Nima uchun bu mulohazalar muhim?

Bu fikrlar har birimizga o‘z odatlarimiz, kun tartibimiz va yaqinlarimizga bo‘lgan munosabatimizni qayta ko‘rib chiqish zarurligini eslatadi. Virtual dunyo va chalg‘ituvchi omillar ta’siridan chiqib, hayotdagi asl qadriyatlarga — samimiyat, intizom va tirik muloqotga qaytish zamon charchoqlaridan qutulishning yagona yo‘lidir.

ijtimoiy tarmoqlarraqamli qaramlikzamonaviy jamiyathayotiy qadriyatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Bog‘cha opa multik qo‘yib, o‘zi Instagram'da o‘tiradi”: Toshqulov ayanchli holatni tanqid qildi“Bog‘cha opa multik qo‘yib, o‘zi Instagram'da o‘tiradi”: Toshqulov ayanchli holatni tanqid qildi24 oktabr 08:53Onaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordiOnaning oxirgi iltimosi: millioner o‘g‘il eshitgan gapidan keyin yig‘lab yubordiKecha 09:22“Uyingdagi ayolingni sev”: Erkaklar uchun ibratli va hayotiy haqiqatlar...“Uyingdagi ayolingni sev”: Erkaklar uchun ibratli va hayotiy haqiqatlar...18 oktabr 14:47Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?Millioner ota nega boyligini farzandlariga emas, o‘zini boqqan begona ayolga qoldirdi?Bugun 11:02«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri«Eringga g‘azab qilma, ko‘zidagi charchoqqa boq!»: Oila baxtining nozik siri20 sentabr 18:08Erkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildiErkaklar tilining yashirin «tarjimasi» fosh bo‘ldi — psixologlar 9 ta asl haqiqatni oshkor qildi5 sentabr 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi