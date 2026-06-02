Madaniyat, san’at sohasini rivojlantirishga oid tarixiy farmon imzolandi

·159·Madaniyat
Madaniyat, san’at sohasini rivojlantirishga oid tarixiy farmon imzolandi

Mamlakatimiz madaniyati, san’ati va kreativ industriyasi vakillari uchun haqiqiy tarixiy va quvonchli kunlar boshlandi! Prezidentimiz tomonidan «Madaniyat, san’at va adabiyot sohalarini yanada rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi muhim farmon imzolandi.

Ushbu tarixiy qadamni Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva o‘zining rasmiy sahifasida katta mamnuniyat bilan olqishladi va madaniyat ahli uchun yaratilayotgan mislsiz imkoniyatlarga to‘xtalib o‘tdi.

«Madaniyat rivoji uchun nafaqat ilhom, balki ijodiy g‘oyalarni ro‘yobga chiqarish imkonini beruvchi shart-sharoitlar ham juda muhim. Kreativ industriyani shakllantirish esa real qo‘llab-quvvatlashni talab etadi. Bugun Prezidentimiz tomonidan ana shunday ko‘makni taqdim etuvchi tarixiy farmon imzolandi», — deya ta’kidladi Saida Mirziyoyeva.

«Ijodga investitsiya» jamg‘armasi va soliqlardan ulkan imtiyozlar

Yangi hujjatga binoan, yurtimizda “Ijodga investitsiya” davlat maqsadli jamg‘armasi rasman tashkil etilmoqda. Eng quvonarlisi, mazkur jamg‘armaga istiqbolli va yorqin ijodiy loyihalarni hayotga tatbiq etish va moliyalashtirish maqsadida har yili davlat tomonidan 200 milliard so‘m mablag‘ ajratib boriladi.

Bundan tashqari, madaniyat va san’at yo‘nalishida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar va kompaniyalar uchun mislsiz soliq ta’tillari berilmoqda. Endilikda:

  • Konsert dasturlarini tashkil etuvchi tadbirkorlar;

  • Film va serial suratga oluvchi kinokompaniyalar;

  • Bolalar uchun kontent yaratuvchi ijodkorlar;

  • Xususiy teatrlar, ijodiy studiyalar va madaniyat yo‘nalishidagi xususiy ta’lim muassasalari.

Ushbu vakillar qo‘shilgan qiymat (QQS), foyda, aylanma, yer va mulk soliqlaridan, shuningdek, xodimlarning ish haqidan olinadigan jismoniy shaxslarning daromad solig‘idan (JSHDS) butunlay ozod etiladi.

Bundan tashqari, xorijiy kinoijodkorlar uchun ham O‘zbekiston eshiklari keng ochilmoqda. Chet el kinokompaniyalarining yurtimiz hududida kino mahsulotlarini ishlab chiqarish orqali topgan daromadlari norezidentlarning daromadi sifatida soliq bazasiga kiritilmaydi.

G‘oliblarga yuz millionlab mukofot va ustozlarga rag‘bat

Farmonda iste’dodlarni kashf etish va ularni munosib taqdirlash tizimi ham tubdan yangilandi. Nufuzli xalqaro va respublika miqyosidagi tanlovlarda zafar quchgan ijodkorlar quyidagi hajmda yirik pul mukofotlari bilan siylanadilar:

  • Gran-pri (Bosh sovrin) va 1-o‘rin uchun: tegishli ravishda 300 million va 100 million so‘m;

  • 2-o‘rin sohiblari uchun: 200 million va 50 million so‘m;

  • 3-o‘rin sohiblari uchun: 100 million va 25 million so‘m.

Salmoqli mehnat qilayotgan pedagoglarimiz ham unutilmadi. Mazkur g‘olib va sovrindorlarni tarbiyalab, voyaga yetkazgan fidoiy o‘qituvchilar hamda konsertmeysterlarga yil davomida o‘z oylik maoshlarining 100 foizigacha miqdorda maxsus ustama haq to‘lab boriladi.

Muhtoj xodimlar uchun uy-joy imkoniyati

Ijodkorlarning ijtimoiy himoyasi borasida ham juda go‘zal yangilik e’lon qilindi. Farmonga ko‘ra, har yili madaniyat, san’at va adabiyot sohasida mehnat qilayotgan, uy-joyga juda muhtoj bo‘lgan 1 000 nafar xodimga ipoteka krediti boshlang‘ich to‘lovining naqd 50 foizi davlat tomonidan qoplab beriladi.

Bu tarixiy yangiliklar yurtimizda yaratuvchanlik va kreativ iqtisodiyotning yangi davrini boshlab berishi shubhasiz. Barcha ijod ahli va san’at ixlosmandlarini ushbu ulug‘vor imkoniyatlar bilan tahririyatimiz nomidan muborakbod etamiz! Yangi ijodiy parvozlar yor bo‘lsin!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)