Madaniyat, san’at sohasini rivojlantirishga oid tarixiy farmon imzolandi
Mamlakatimiz madaniyati, san’ati va kreativ industriyasi vakillari uchun haqiqiy tarixiy va quvonchli kunlar boshlandi! Prezidentimiz tomonidan «Madaniyat, san’at va adabiyot sohalarini yanada rivojlantirish bo‘yicha keng ko‘lamli chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi muhim farmon imzolandi.
Ushbu tarixiy qadamni Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva o‘zining rasmiy sahifasida katta mamnuniyat bilan olqishladi va madaniyat ahli uchun yaratilayotgan mislsiz imkoniyatlarga to‘xtalib o‘tdi.
«Madaniyat rivoji uchun nafaqat ilhom, balki ijodiy g‘oyalarni ro‘yobga chiqarish imkonini beruvchi shart-sharoitlar ham juda muhim. Kreativ industriyani shakllantirish esa real qo‘llab-quvvatlashni talab etadi. Bugun Prezidentimiz tomonidan ana shunday ko‘makni taqdim etuvchi tarixiy farmon imzolandi», — deya ta’kidladi Saida Mirziyoyeva.
«Ijodga investitsiya» jamg‘armasi va soliqlardan ulkan imtiyozlar
Yangi hujjatga binoan, yurtimizda “Ijodga investitsiya” davlat maqsadli jamg‘armasi rasman tashkil etilmoqda. Eng quvonarlisi, mazkur jamg‘armaga istiqbolli va yorqin ijodiy loyihalarni hayotga tatbiq etish va moliyalashtirish maqsadida har yili davlat tomonidan 200 milliard so‘m mablag‘ ajratib boriladi.
Bundan tashqari, madaniyat va san’at yo‘nalishida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar va kompaniyalar uchun mislsiz soliq ta’tillari berilmoqda. Endilikda:
Konsert dasturlarini tashkil etuvchi tadbirkorlar;
Film va serial suratga oluvchi kinokompaniyalar;
Bolalar uchun kontent yaratuvchi ijodkorlar;
Xususiy teatrlar, ijodiy studiyalar va madaniyat yo‘nalishidagi xususiy ta’lim muassasalari.
Ushbu vakillar qo‘shilgan qiymat (QQS), foyda, aylanma, yer va mulk soliqlaridan, shuningdek, xodimlarning ish haqidan olinadigan jismoniy shaxslarning daromad solig‘idan (JSHDS) butunlay ozod etiladi.
Bundan tashqari, xorijiy kinoijodkorlar uchun ham O‘zbekiston eshiklari keng ochilmoqda. Chet el kinokompaniyalarining yurtimiz hududida kino mahsulotlarini ishlab chiqarish orqali topgan daromadlari norezidentlarning daromadi sifatida soliq bazasiga kiritilmaydi.
G‘oliblarga yuz millionlab mukofot va ustozlarga rag‘bat
Farmonda iste’dodlarni kashf etish va ularni munosib taqdirlash tizimi ham tubdan yangilandi. Nufuzli xalqaro va respublika miqyosidagi tanlovlarda zafar quchgan ijodkorlar quyidagi hajmda yirik pul mukofotlari bilan siylanadilar:
Gran-pri (Bosh sovrin) va 1-o‘rin uchun: tegishli ravishda 300 million va 100 million so‘m;
2-o‘rin sohiblari uchun: 200 million va 50 million so‘m;
3-o‘rin sohiblari uchun: 100 million va 25 million so‘m.
Salmoqli mehnat qilayotgan pedagoglarimiz ham unutilmadi. Mazkur g‘olib va sovrindorlarni tarbiyalab, voyaga yetkazgan fidoiy o‘qituvchilar hamda konsertmeysterlarga yil davomida o‘z oylik maoshlarining 100 foizigacha miqdorda maxsus ustama haq to‘lab boriladi.
Muhtoj xodimlar uchun uy-joy imkoniyati
Ijodkorlarning ijtimoiy himoyasi borasida ham juda go‘zal yangilik e’lon qilindi. Farmonga ko‘ra, har yili madaniyat, san’at va adabiyot sohasida mehnat qilayotgan, uy-joyga juda muhtoj bo‘lgan 1 000 nafar xodimga ipoteka krediti boshlang‘ich to‘lovining naqd 50 foizi davlat tomonidan qoplab beriladi.
Bu tarixiy yangiliklar yurtimizda yaratuvchanlik va kreativ iqtisodiyotning yangi davrini boshlab berishi shubhasiz. Barcha ijod ahli va san’at ixlosmandlarini ushbu ulug‘vor imkoniyatlar bilan tahririyatimiz nomidan muborakbod etamiz! Yangi ijodiy parvozlar yor bo‘lsin!
…