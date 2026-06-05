Ziyoda o‘zining “Yomoney” nomli ajoyib taronasini premyera qildi!

·115·Madaniyat
Ziyoda o‘zining “Yomoney” nomli ajoyib taronasini premyera qildi!

O‘zbekistonlik mashhur xonanda Ziyoda muxlislariga navbatdagi musiqiy yangiligini taqdim etishga tayyorlanmoqda. San’atkor o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali “Yomoney” nomli yangi taronasi tez orada e’lon qilinishini ma’lum qildi.

Xonanda qisqa videolavha bilan birga: “Tez kunda yangi qo‘shiq sizlar uchun —" Yomoney”, degan izoh qoldirgan. Ushbu e’lon qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortib, ko‘plab izohlarga sabab bo‘ldi.

Ziyodaning ijodini kuzatib borayotgan muxlislar yangi qo‘shiqni katta qiziqish bilan kutayotganini bildirib, xonandaga omad va muvaffaqiyat tilashmoqda. Ayrimlar esa taronaning nomi ham o‘ziga xos ekani va premera qanday uslubda bo‘lishiga qiziqish bildirgan.

OʻzbekistonZiyodaYomoney
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi hit: “Oshiq edim” muxlislar qalbini zabt etmoqda (video)Yangi hit: “Oshiq edim” muxlislar qalbini zabt etmoqda (video)Bugun, 21:56PSY atrofida jiddiy mojaro: mashhur xonanda prokuraturaga topshirildiPSY atrofida jiddiy mojaro: mashhur xonanda prokuraturaga topshirildiBugun, 21:37“Muzlik davri” yana qaytmoqda — yangi sarguzashtlar boshlanadi!“Muzlik davri” yana qaytmoqda — yangi sarguzashtlar boshlanadi!Bugun, 20:27Munisa Rizayeva kutilmagan qarori bilan muxlislarni hayratda qoldirdi (video)Munisa Rizayeva kutilmagan qarori bilan muxlislarni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 20:20“Via Marokand” guruhi a’zosi sahnada mikrofonni teskari ushlab qo‘shiq kuylagani barchani ajablantirdi“Via Marokand” guruhi a’zosi sahnada mikrofonni teskari ushlab qo‘shiq kuylagani barchani ajablantirdiKecha, 12:19Yulduz Usmonovaning konsertida kutilmagan holat yuz berdiYulduz Usmonovaning konsertida kutilmagan holat yuz berdiKecha, 11:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!