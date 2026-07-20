Durdona Qurbonovaning ilk devorga “tappi” yopishtirishga urungani aks etgan video tarmoqlarda barchani kuldirdi! (video)

·56·Madaniyat
Durdona Qurbonovaning ilk devorga “tappi” yopishtirishga urungani aks etgan video tarmoqlarda barchani kuldirdi! (video)

Shahzod Murodovning yangi klipini suratga olish ishlari davomida aktrisa Durdona Qurbonova uchun odatiy bo‘lmagan holat yuz berdi. Qishloq hayoti aks ettirilgan sahnalardan birida u birinchi marta "tappi"ni devorga yopishtirib ko‘rishga harakat qildi. Biroq aktrisaning urinishi muvaffaqiyatli chiqmadi.

Jarayondan olingan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo‘lgach, foydalanuvchilar bu holatni qizg‘in muhokama qila boshladi. Izohlarda ko‘pchilik hazil ohangida fikr bildirdi. "Hamma narsani qila olaman degandingiz, buni esa uddalay olmadingiz", degan mazmundagi sharhlar ham qoldirildi.

Mazkur kadrlar Shahzod Murodovning navbatdagi musiqiy loyihasiga qiziqishni oshirdi. Klipning qachon taqdim etilishi hozircha ochiqlanmagan bo‘lsa-da, xonandaning muxlislari uning premerasini kutishmoqda.

Durdona QurbonovaShahzod Murodov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shohruh Mirzo va Oyshaxonning tug‘ruqxonadan dabdabasiz chiqishi e’tirofga sazovor bo‘ldi (video)Shohruh Mirzo va Oyshaxonning tug‘ruqxonadan dabdabasiz chiqishi e’tirofga sazovor bo‘ldi (video)Bugun, 18:58BTS Jahon chempionati finalida sahnani larzaga soldiBTS Jahon chempionati finalida sahnani larzaga soldiBugun, 18:24Priyanka Chopra 44 yoshda - bullingga uchragan qiz qanday qilib Gollivud yulduziga aylandi?Priyanka Chopra 44 yoshda - bullingga uchragan qiz qanday qilib Gollivud yulduziga aylandi?Bugun, 15:24Kajolning hayotini o‘zgartirgan avariya: u Ajay Devganni qanday sevib qolgan?Kajolning hayotini o‘zgartirgan avariya: u Ajay Devganni qanday sevib qolgan?Bugun, 14:26Jahongir Otajonov qimmatbaho avtomobilini sotuvga qo‘ydi (video)Jahongir Otajonov qimmatbaho avtomobilini sotuvga qo‘ydi (video)Bugun, 13:29Xonanda Sardor Tairov go‘zal qizining tug‘ilgan kunidan lavhalar ulashdi!Xonanda Sardor Tairov go‘zal qizining tug‘ilgan kunidan lavhalar ulashdi!Bugun, 11:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)