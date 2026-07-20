Durdona Qurbonovaning ilk devorga “tappi” yopishtirishga urungani aks etgan video tarmoqlarda barchani kuldirdi! (video)
Shahzod Murodovning yangi klipini suratga olish ishlari davomida aktrisa Durdona Qurbonova uchun odatiy bo‘lmagan holat yuz berdi. Qishloq hayoti aks ettirilgan sahnalardan birida u birinchi marta "tappi"ni devorga yopishtirib ko‘rishga harakat qildi. Biroq aktrisaning urinishi muvaffaqiyatli chiqmadi.
Jarayondan olingan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo‘lgach, foydalanuvchilar bu holatni qizg‘in muhokama qila boshladi. Izohlarda ko‘pchilik hazil ohangida fikr bildirdi. "Hamma narsani qila olaman degandingiz, buni esa uddalay olmadingiz", degan mazmundagi sharhlar ham qoldirildi.
Mazkur kadrlar Shahzod Murodovning navbatdagi musiqiy loyihasiga qiziqishni oshirdi. Klipning qachon taqdim etilishi hozircha ochiqlanmagan bo‘lsa-da, xonandaning muxlislari uning premerasini kutishmoqda.
…