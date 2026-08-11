Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?

·141·Madaniyat
Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?
Qisqacha

Dilnoza Kubayeva Zebo Raximovaning samimiyligi, ko‘zlaridagi ishonch va o‘ziga xosligi sabab uni shogirdlikka olgan. Zebo Raximova boshlovchilik san’atini undan o‘rgangan va buning uchun qancha pul so‘ralsa ham to‘lashga tayyor bo‘lgan, biroq Dilnoza Kubayeva undan bir so‘m ham olmagan. Ustoz odatda shogird olmasligini, ammo Zebo Raximovaning beg‘uborligi va yonib turgan ko‘zlari boshqa ustoz qo‘lida yo‘qolib ketishidan qo‘rqqanini aytgan.

Aktrisa va bloger Zebo Raximova “Intervyu TV” loyihasidagi suhbatda mahoratli aktrisa va boshlovchi Dilnoza Kubayevaga qanday qilib shogird tushgani haqida so‘zlab berdi. U ustozidan boshlovchilik san’atini o‘rganganini, buning uchun hatto pul taklif qilganini, biroq Dilnoza Kubayeva undan pul olmaganini aytdi.

Suhbat davomida boshlovchi Zebo Raximovadan Dilnoza Kubayevaga qanday qilib shogird tushgani va undan aynan nimalarni o‘rganganini so‘radi.

Zebo Raximovaning aytishicha, u Dilnoza Kubayevadan boshlovchilik mahoratidan saboq olgan. Biroq bu oson kechmagan. Chunki Dilnoza Kubayeva odatda shogird olmas ekan.

“Avval Dilnoza opaning administratoriga chiqqanman. Ular shogird olmaydilar, deyishdi. Keyin Timur Kubayev orqali iltimos qildim. 'Dilnoza opada o‘qimoqchiman, boshlovchilikni aynan ulardan o‘rganishni istayman', dedim. O‘sha paytda to‘ylarga boshlovchi sifatida chiqishni boshlamoqchi edim”, — deydi Zebo Raximova.

Blogerning ta’kidlashicha, uning boshlovchilikka qiziqishida ota-onasining istagi ham muhim o‘rin tutgan. U otasiga boshlovchilikni o‘rganib, bu sohada faoliyat yuritishga va’da berganini aytdi.

“Ota-onamning orzusi ham mening boshlovchi bo‘lishim edi. Men ularga aktrisalikka kirib, keyinchalik boshlovchilikka o‘tishimni aytganman. Oilam va qarindoshlarim ham bu kasbni juda chiroyli qabul qilishardi. 'Turib gapirasan, hamma seni eshitadi, zo‘r-ku', deb qo‘llab-quvvatlashgan”, — dedi u.

Kostyumdagi ikki yigit va qizil ko‘ylakdagi ayol birga rasmga tushmoqda.

Zebo Raximova Dilnoza Kubayevaning shogirdi bo‘lish uchun hatto qancha pul so‘ralsa ham to‘lashga tayyor bo‘lganini ham yashirmadi.

“Timur akaga 'Dilnoza opaga shogird tushgim kelyapti. Boshlovchilikni aynan ulardan o‘rganmoqchiman. Qancha pul bo‘lsa ham beraman, faqat o‘qisam bo‘ldi', deganman. O‘sha paytda pul topishni boshlagan edim. Ammo Dilnoza opa mendan bir so‘m ham olmadi”, — deya eslaydi Zebo Raximova.

Dilnoza Kubayeva esa nima sababdan Zeboni shogirdlikka olganini tushuntirib berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Zebo Raximovaning samimiyligi, ko‘zlaridagi ishonch va o‘ziga xosligi unga katta taassurot qoldirgan.

“Men aslida shogird olishni istamasdim. Vaqtim ham yo‘q edi. Lekin to‘g‘risini aytsam, seni qizg‘andim. Sening beg‘uborliging, yonib turgan ko‘zlaring va kulib turishing menga yoqdi. Boshqa ustoz sening shu jihatlaringni o‘chirib qo‘yishidan qo‘rqdim”, deb aytgan Dilnoza Kubayeva.

Dilnoza KubayevaZebo RaximovaTimur KubayevIntervyu TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Bugun, 17:08Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Bugun, 15:58«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratda«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratdaBugun, 11:28Xitoyliklar nega 4 raqamini omadsiz deb bilishadi?Xitoyliklar nega 4 raqamini omadsiz deb bilishadi?Bugun, 10:08Milliardlab ko‘rilgan "Baby shark" videosidagi bola 10 yildan keyin K-pop sahnasiga qaytmoqdaMilliardlab ko‘rilgan "Baby shark" videosidagi bola 10 yildan keyin K-pop sahnasiga qaytmoqdaBugun, 05:50Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Bugun, 05:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!