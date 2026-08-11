Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?

·73·Madaniyat
Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?
Qisqacha

Shahzoda Matchonova 1987 yil 8 avgust kuni Nukus shahrida tug‘ilgan va 2026 yil 8 avgustda 39 yoshni qarshi oldi. U Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida tahsil olib, chet tillari hamda huquq sohasiga qiziqqan va diplomat bo‘lishni rejalashtirgan. San'atga yaqin oilada ulg‘aygan Shahzodani hayotidagi tasodiflar kino maydoniga olib kirib, kasbiy yo‘lini diplomatiyadan aktrisalikka burdi.

Bugun ko‘pchilik Shahzoda Matchonovani aktrisa sifatida taniydi. Ammo uning yoshlikdagi rejalari kino bilan bog‘liq bo‘lmagan. U yaxshi ta’lim olib, chet tillarini o‘rgangan va diplomatiya sohasida ishlashga yaqin yo‘lni tanlagan edi. Keyin esa hayotidagi kichik tasodiflar uni butunlay boshqa kasbga olib kirdi.

Nukusda boshlangan hayot

Shahzoda Matchonova 1987 yil 8 avgust kuni Nukus shahrida dunyoga kelgan. 2026 yil 8 avgustda aktrisa 39 yoshni qarshi oldi.

U oiladagi uch farzandning o‘rtanchasi bo‘lgan. Shahzodaning bir akasi va bir ukasi bor.

Matchonovlar oilasi san’atga yaqin bo‘lgan. Uning bobosi Bayram Matchonov bir nechta respublikada xalq artisti unvoniga sazovor bo‘lgan.

Shahzodaning maqsadi kino emas edi

Maktabdan keyin u Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga o‘qishga kirgan.

Bu tanlov tasodifiy emas edi. Shahzoda:

• chet tillarini yaxshi bilgan;

• huquq sohasiga qiziqqan;

• kelajagini jiddiy kasb bilan bog‘lashni istagan.

Shu sabab uning diplomat bo‘lishi tabiiy yo‘ldek ko‘ringan.

Shahzoda o‘sha davrda aktrisa bo‘lish haqida jiddiy o‘ylamagan. Ammo hayotdagi mayda voqealar va tasodiflar uni kino maydoniga olib kirgan.

Shundan keyin uning kasbiy yo‘li butunlay o‘zgardi va diplomatiya emas, san’at asosiy faoliyatiga aylandi.

Bugun Shahzoda Matchonovaning tarjimayi holi inson rejalagan yo‘l bilan hayot olib boradigan yo‘l doim ham bir xil bo‘lmasligini ko‘rsatadi.

Uning misolida diplomatiyaga tayyorlanayotgan yosh qiz kutilmagan holda aktrisalikka kirib, boshqa sohada o‘z o‘rnini topgan.

Sizningcha, Shahzoda diplomat bo‘lganida ham shunchalik tanilgan bo‘larmidi? Izohda fikringizni yozing va materialni ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

Shahzoda MatchonovaNukusToshkentUniversity of World Economy and DiplomacyBayram Matchonov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Bugun, 15:58Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Bugun, 15:21«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratda«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratdaBugun, 11:28Xitoyliklar nega 4 raqamini omadsiz deb bilishadi?Xitoyliklar nega 4 raqamini omadsiz deb bilishadi?Bugun, 10:08Milliardlab ko‘rilgan "Baby shark" videosidagi bola 10 yildan keyin K-pop sahnasiga qaytmoqdaMilliardlab ko‘rilgan "Baby shark" videosidagi bola 10 yildan keyin K-pop sahnasiga qaytmoqdaBugun, 05:50Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Bugun, 05:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!