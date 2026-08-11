«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratda
Nyu-Yorkda filmlarda Piter Parker va uning xolasi Mey yashaydigan uy sifatida tasvirlangan xonadon yangi egasiga o'tdi. Uni sotib olgan erkak dastlab uyning «O'rgimchak odam» bilan bog'liqligini bilmagan, keyin esa bu holatga hazil bilan yondashgan. Shundan so'ng turli hududlardan bolalar nomidan «O'rgimchak odam»ga atalgan xatlar uning manziliga kelib tusha boshlagan.
Marvel olami muxlislariga yaxshi tanish bo‘lgan manzillardan biri yangi egasiga o‘tdi. Nyu-Yorkdagi mazkur xonadon filmlarda Piter Parker va uning xolasi Mey yashaydigan uy sifatida tasvirlangani bilan mashhur.
Qizig‘i, uyni sotib olgan erkak dastlab uning kino olamidagi mashhur manzil bilan bog‘liq ekanini bilmagan. Keyinchalik bu haqda xabar topgach, vaziyatga hazil bilan yondashgan.
Uning aytishicha, agar haqiqatan ham «O‘rgimchak odam» yashaydigan uyda istiqomat qilayotgan bo‘lsa, o‘zini ham superqahramondek tutishga to‘g‘ri keladi.
Biroq yangi eganing boshidan kechirayotgan eng g‘ayrioddiy holat bu emas. Uy manziliga turli hududlardan bolalar nomidan «O‘rgimchak odam»ga atalgan xatlar kelib tusha boshlagan.
Ma’lum bo‘lishicha, bolalar qahramonga yo‘llagan maktublarini hali ham shu manzilga jo‘natishmoqda. Yangi egasi esa kutilmaganda superqahramon nomiga kelayotgan ushbu samimiy maktublarni qabul qilib olmoqda.
Shu tariqa, oddiy uy xaridi yangi egasi uchun kino olami bilan bog‘liq kutilmagan va juda qiziqarli voqeaga aylangan.
…