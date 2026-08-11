Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)

·191·Madaniyat
Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)
Qisqacha

Hayotjon Kasimov Instagram sahifasida aktrisa Durdona Qurbonovaga juda o'xshash qizning videosini ulashdi. U hazilomuz tarzda “Durdona Qurbonova Dubayda nima qilyapti?” deya murojaat qildi. Lavha qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida turli fikrlar uyg'otdi. Durdona Qurbonova videoga “Buncha asal qiz” deya izoh qoldirdi.

Hayotjon Kasimov Instagram sahifasida aktrisa Durdona Qurbonovaga juda o‘xshash qizni ko‘rib qolib, hazilomuz tarzda unga murojaat qildi.

U qizning videosini ulashar ekan, “Durdona Qurbonova Dubayda nima qilyapti?” deya aytgan. Mazkur lavha qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida turli fikrlar uyg‘otdi.

Ayrimlar qizni Durdona Qurbonovaga o‘xshatgan bo‘lsa, boshqalar esa ular o‘rtasida sezilarli farq borligini ta’kidladi.

Aktrisaning o‘zi ham ushbu videoga "Buncha asal qiz" deya izoh qoldirgan.

Sizningcha, videodagi qiz Durdona Qurbonovaga qanchalik o‘xshaydi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Durdona QurbonovaDubaiHayotjon Kasimov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Bugun, 17:08Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Bugun, 15:21«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratda«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratdaBugun, 11:28Xitoyliklar nega 4 raqamini omadsiz deb bilishadi?Xitoyliklar nega 4 raqamini omadsiz deb bilishadi?Bugun, 10:08Milliardlab ko‘rilgan "Baby shark" videosidagi bola 10 yildan keyin K-pop sahnasiga qaytmoqdaMilliardlab ko‘rilgan "Baby shark" videosidagi bola 10 yildan keyin K-pop sahnasiga qaytmoqdaBugun, 05:50Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Bugun, 05:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!