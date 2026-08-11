Milliardlab ko‘rilgan "Baby shark" videosidagi bola 10 yildan keyin K-pop sahnasiga qaytmoqda
2016 yilda "Baby shark" videosida raqsga tushgan Pak Gon Rung hozir 17 yoshda va K-pop xonandasi sifatida faoliyat boshlamoqda. U 20 avgust kuni o'zining birinchi raqamli singlini chiqaradi. Pak Gon Rung internetda hanuz "Baby shark boy" nomi bilan tilga olinadi, bolalikdagi virusli rolikda esa Houp Segoyn va Eleyn Kim Jonston ham ishtirok etgan.
2016 yilda "Baby shark" videosida raqsga tushib, millionlab bolalarga tanish bo‘lib qolgan Pak Gon Rung endi 17 yoshda. Oradan o‘n yil o‘tib, u bolalar videosidagi qahramon emas, balki K-pop xonandasi sifatida yangi faoliyat boshlash arafasida.
Debyut sanasi ma’lum
"Biznes Koreya" xabar berishicha, Pak Gon Rung 20 avgust kuni o‘zining birinchi raqamli singlini chiqaradi.
U internetda hali ham "Baby shark boy" nomi bilan tilga olinadi.
Bolaligida virusli videoda qatnashgan Pak endi o‘z nomi bilan musiqa taqdim etishga tayyorlanmoqda.
Hammasi 2016 yilgi videodan boshlangan
"Baby shark Dance" Janubiy Koreyaning "Pinkfong" kompaniyasi tomonidan ommalashtirilgan. Qo‘shiq esa avvaldan mavjud bolalar qo‘shig‘i asosida tayyorlangan.
Virusli versiyada:
• qo‘shiqni Houp Segoyn kuylagan;
• Pak Gon Rung rolikda raqsga tushgan;
• Eleyn Kim Jonston ham videoda ishtirok etgan.
Oddiy raqs butun dunyoga tarqaldi
Qo‘shiqdagi takroriy "du-du-du" qismi va akula og‘zini taqlid qiluvchi harakatlar bolalar orasida tez ommalashgan.
Keyinchalik rolik ijtimoiy tarmoq chellenjlari orqali yanada keng tarqaldi. Bolalar uni qayta-qayta ko‘rib, raqs harakatlarini takrorlashgan.
Endi navbat Pakning o‘ziga
Pak Gon Rung uchun 20 avgustdagi reliz bolalikdagi virusli mashhurlikdan keyingi yangi ijodiy qadam bo‘ladi.
Siz 2016 yildagi "Baby shark" videosini eslaysizmi? Endi o‘sha bolaning K-popdagi chiqishini kuzatgan bo‘lardingizmi? Fikringizni yozing va xabarni ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.
…