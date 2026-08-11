Milliardlab ko‘rilgan "Baby shark" videosidagi bola 10 yildan keyin K-pop sahnasiga qaytmoqda

·65·Madaniyat
Milliardlab ko‘rilgan "Baby shark" videosidagi bola 10 yildan keyin K-pop sahnasiga qaytmoqda
Qisqacha

2016 yilda "Baby shark" videosida raqsga tushgan Pak Gon Rung hozir 17 yoshda va K-pop xonandasi sifatida faoliyat boshlamoqda. U 20 avgust kuni o'zining birinchi raqamli singlini chiqaradi. Pak Gon Rung internetda hanuz "Baby shark boy" nomi bilan tilga olinadi, bolalikdagi virusli rolikda esa Houp Segoyn va Eleyn Kim Jonston ham ishtirok etgan.

2016 yilda "Baby shark" videosida raqsga tushib, millionlab bolalarga tanish bo‘lib qolgan Pak Gon Rung endi 17 yoshda. Oradan o‘n yil o‘tib, u bolalar videosidagi qahramon emas, balki K-pop xonandasi sifatida yangi faoliyat boshlash arafasida.

Debyut sanasi ma’lum

"Biznes Koreya" xabar berishicha, Pak Gon Rung 20 avgust kuni o‘zining birinchi raqamli singlini chiqaradi.

U internetda hali ham "Baby shark boy" nomi bilan tilga olinadi.

Bolaligida virusli videoda qatnashgan Pak endi o‘z nomi bilan musiqa taqdim etishga tayyorlanmoqda.

Hammasi 2016 yilgi videodan boshlangan

"Baby shark Dance" Janubiy Koreyaning "Pinkfong" kompaniyasi tomonidan ommalashtirilgan. Qo‘shiq esa avvaldan mavjud bolalar qo‘shig‘i asosida tayyorlangan.

Virusli versiyada:

• qo‘shiqni Houp Segoyn kuylagan;

• Pak Gon Rung rolikda raqsga tushgan;

• Eleyn Kim Jonston ham videoda ishtirok etgan.

Oddiy raqs butun dunyoga tarqaldi

Qo‘shiqdagi takroriy "du-du-du" qismi va akula og‘zini taqlid qiluvchi harakatlar bolalar orasida tez ommalashgan.

Keyinchalik rolik ijtimoiy tarmoq chellenjlari orqali yanada keng tarqaldi. Bolalar uni qayta-qayta ko‘rib, raqs harakatlarini takrorlashgan.

Endi navbat Pakning o‘ziga

Pak Gon Rung uchun 20 avgustdagi reliz bolalikdagi virusli mashhurlikdan keyingi yangi ijodiy qadam bo‘ladi.

Siz 2016 yildagi "Baby shark" videosini eslaysizmi? Endi o‘sha bolaning K-popdagi chiqishini kuzatgan bo‘lardingizmi? Fikringizni yozing va xabarni ijtimoiy tarmoqlarda ulashing.

Pak Gon RungPinkfongJanubiy KoreyaBiznes Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyliklar nega 4 raqamini omadsiz deb bilishadi?Xitoyliklar nega 4 raqamini omadsiz deb bilishadi?Bugun, 10:08Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Bugun, 05:44Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!Bugun, 05:28"Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi" filmidagi Nina Maslova bugun qanday yashamoqda?"Ivan Vasilevich kasbini o‘zgartiradi" filmidagi Nina Maslova bugun qanday yashamoqda?Kecha, 05:23Rayhon Ulasenova kelini Azizaxonga shirinlik yedirdi (video)Rayhon Ulasenova kelini Azizaxonga shirinlik yedirdi (video)09.08, 14:06Ra’no Zokirova 57 yoshni qarshi oldi: o‘g‘li va kelinidan kutilmagan sovg‘a (video)Ra’no Zokirova 57 yoshni qarshi oldi: o‘g‘li va kelinidan kutilmagan sovg‘a (video)09.08, 12:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!