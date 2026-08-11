Xitoyliklar nega 4 raqamini omadsiz deb bilishadi?

·174·Madaniyat
Xitoyliklar nega 4 raqamini omadsiz deb bilishadi?
Qisqacha

Xitoyda 4 raqamidan qochish uning mandarindagi “sì” talaffuzi “o‘lim” ma'nosidagi “sǐ” so‘ziga juda yaqin eshitilishi bilan bog‘liq. Shu sabab ayrim binolar va shifoxonalarda 4 va 14-qavatlar raqam bilan belgilanmaydi, bu holat “tetrafobiya” deb ataladi. Cambridge Dictionary ma'lumotiga ko‘ra, bunday qarash Xitoy, Vetnam, Koreya va Yaponiyada ko‘proq uchraydi.

Xitoyda 4 raqamiga ehtiyotkor qarashning asosiy sababi uning talaffuzi bilan bog‘liq. Xitoy tilida 4 raqami “四” shaklida yoziladi va mandarinda “sì” deb o‘qiladi. “O‘lim” ma’nosini beruvchi “死” so‘zi esa “sǐ” deb talaffuz qilinadi. Ikki so‘z bir-biriga juda yaqin eshitilgani uchun 4 raqami ko‘pchilik ongida noxush ma’no bilan bog‘lanib qolgan.

Bu ishonch faqat og‘zaki gaplarda emas, kundalik hayotda ham ko‘rinadi. Ayrim binolarda 4-qavat yoki 14-qavat raqam bilan belgilanmaydi, lift tugmalarida esa 3-qavatdan keyin 5-qavat kelishi mumkin. Xitoydagi ayrim shifoxonalar ham bemorlar va ularning yaqinlari ruhiyatini hisobga olib, 4 va 14 raqamlarini qavat nomlarida ishlatmaslikka harakat qilgan holatlar bor.

Bunday raqamdan qochish “tetrafobiya” deb ataladi. Cambridge Dictionary izohiga ko‘ra, bu holat Xitoy, Vetnam, Koreya va Yaponiyada ko‘proq uchraydi, chunki ushbu madaniyatlarda 4 raqamining talaffuzi “o‘lim” ma’nosidagi so‘zlarga o‘xshash.

Raqamlarga ishonch bozorda ham ta’sir ko‘rsatadi. Chendu shahridagi uy-joy bitimlari bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotda 6 va 8 raqamlari omadli, 4 esa omadsiz raqam sifatida qabul qilinishi aytilgan. Ayniqsa, 8 raqami boylik va omad bilan bog‘langani uchun unga talab yuqori bo‘lgan.

Shu bilan birga, 4 raqami Xitoyda mutlaq taqiqlangan raqam emas. U tarixiy va madaniy iboralarda ham uchraydi: to‘rt fasl, to‘rt tomon, to‘rt buyuk klassik roman kabi tushunchalarda bu raqam oddiy ma’noda ishlatiladi. Demak, gap raqamning o‘zida emas, uning “o‘lim” so‘ziga yaqin talaffuz qilinishida.

XitoyVyetnamKoreyaYaponiyaCambridge Dictionary
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Diplomat bo‘lishi kutilgan Shahzoda Matchonova qanday qilib aktrisa bo‘lib qoldi?Bugun, 17:08Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Dubayda Durdona Qurbonovaga o‘xshash qiz topildi (video)Bugun, 15:58Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Dilnoza Kubayeva nega aynan Zebo Raximovani shogirdlikka olgan?Bugun, 15:21«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratda«O‘rgimchak odam» uyi sotildi: yangi egasi hayratdaBugun, 11:28Milliardlab ko‘rilgan "Baby shark" videosidagi bola 10 yildan keyin K-pop sahnasiga qaytmoqdaMilliardlab ko‘rilgan "Baby shark" videosidagi bola 10 yildan keyin K-pop sahnasiga qaytmoqdaBugun, 05:50Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Tug‘ilgan kunga kutilmagan tabrik: Yulduz Turdiyeva uchun tayyorlangan syurpriz uni yig‘latib qo‘ydi (video)Bugun, 05:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!