Shavkat Rahmonov O‘zbekistondan ko‘chib ketgandan keyingi og‘ir hayoti haqida ochiq so‘zladi
O‘zbekistonda tug‘ilib, jahon arenalarida ulkan zafarlarga erishib kelayotgan mashhur UFC jangchisi Shavkat Rahmonov o‘tmishdagi og‘ir kunlari va bosib o‘tgan mashaqqatli yo‘li haqida ochiqchasiga gapirib berdi. Mamlakat sport tarixidagi eng yorqin yulduzlardan biriga aylangan jangchining oilasi Qozog‘istonga ko‘chib o‘tgandan so‘ng duch kelgan mushkul sharoitlari, tor kvartiradagi hayot va bu sinovlar uning irodasini qanday toblagani bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda.
Qarag‘andaga ko‘chish va bir xonali tor uydagi hayot sinovlari
Sportchi oilasi boshidan kechirgan og‘ir sharoitlar unutilmas xotiralarni qoldirgan:
Qarag‘andadagi bir xonali kvartira: Rahmonovning aytishicha, Qarag‘andaga ko‘chib o‘tgandan keyin oilasi bir muddat bir xonali kvartirada yashagan va joy juda tor bo‘lgan;
Og‘ir damlarning tarbiyaviy ta’siri: Sportchi o‘sha davrni eslab: "Albatta, og‘ir damlar bo‘lgan, lekin bu bizni kuchliroq qiladi. Aksincha, qulay sharoitda yashasak, yaxshilikka tez o‘rganib qolamiz", — deb ta’kidlaydi;
Zich sharoitdagi kunlar: U kvartirada u bilan birga onasi, singlisi va uch nafar akasi yashaganini ochiqlab, o‘sha paytda oilaning kengroq uy olishga imkoni bo‘lmaganini qo‘shimcha qilgan.
Qiyinchiliklardan muvaffaqiyatgacha: Shaxsiy motivatsiya va uy-joy sharoitining yaxshilanishi
Sportchining o‘tmishi va keyingi hayotidagi o‘zgarishlar aniq bosqichlarni o‘z ichiga oladi:
Imkoniyatlarning cheklanganligi: "Shunday sharoit edi, nima ham qilardik. Imkoniyatimiz yo‘q edi", deya eslaydi Shavkat oilasining o‘sha paytdagi ahvolini;
Hayot sharoitining yaxshilanishi: Surxondaryoda dunyoga kelgan Shavkat keyinchalik oilasi bilan birga o‘z uy-joy sharoitini bosqichma-bosqich yaxshilashga muvaffaq bo‘ldi;
Motivatsiya poydevori: Rahmonovning o‘zi o‘sha og‘ir davrni o‘z motivatsiyasining shakllanishi va sportda ulkan muvaffaqiyatga erishishga bo‘lgan kuchli intilishi bilan bevosita bog‘laydi.
Shavkat Rahmonov oilasining o‘sha davrdagi og‘ir maishiy sharoiti nima uchun bugun barchaga o‘rnak bo‘lmoqda?
Jamoatchilik va muxlislar o‘rtasida bu davr katta qiziqish uyg‘otmoqda:
Umumiy xonadon maydoni: Ko‘pchilikni hayratda qoldirgan jihat — sportchining so‘zlariga ko‘ra, oila «besh kishi 12 kvadrat metr joyda yashaganmiz, qo‘pol qilib aytganda»;
Sinovlarning toblovchi kuchi: Bolalikdagi mashaqqatlar va yetishmovchiliklar bo‘lajak chempionda kuchli iroda hamda matonatni shakllantirdi;
Maqsad sari intilish: Tor uydagi qiyinchiliklardan jahon arenalarigacha bo‘lgan yo‘l bugungi yoshlar uchun katta motivatsiya va matonat maktabiga aylandi.
Sizningcha, insonning bolaligida ko‘rgan og‘ir mashaqqatlari va tor uydagi sharoitlar uning kelajakda ulkan zafarlarga erishishida qanday rol o‘ynaydi? Sizning hayotingizda ham shu kabi sinovlar maqsadingizga yetishda turtki bo‘lganmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…