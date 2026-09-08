Shavkat Rahmonov O‘zbekistondan ko‘chib ketgandan keyingi og‘ir hayoti haqida ochiq so‘zladi

·124·Dunyo
Shavkat Rahmonov O‘zbekistondan ko‘chib ketgandan keyingi og‘ir hayoti haqida ochiq so‘zladi

O‘zbekistonda tug‘ilib, jahon arenalarida ulkan zafarlarga erishib kelayotgan mashhur UFC jangchisi Shavkat Rahmonov o‘tmishdagi og‘ir kunlari va bosib o‘tgan mashaqqatli yo‘li haqida ochiqchasiga gapirib berdi. Mamlakat sport tarixidagi eng yorqin yulduzlardan biriga aylangan jangchining oilasi Qozog‘istonga ko‘chib o‘tgandan so‘ng duch kelgan mushkul sharoitlari, tor kvartiradagi hayot va bu sinovlar uning irodasini qanday toblagani bilan alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Qarag‘andaga ko‘chish va bir xonali tor uydagi hayot sinovlari

Sportchi oilasi boshidan kechirgan og‘ir sharoitlar unutilmas xotiralarni qoldirgan:

  • Qarag‘andadagi bir xonali kvartira: Rahmonovning aytishicha, Qarag‘andaga ko‘chib o‘tgandan keyin oilasi bir muddat bir xonali kvartirada yashagan va joy juda tor bo‘lgan;

  • Og‘ir damlarning tarbiyaviy ta’siri: Sportchi o‘sha davrni eslab: "Albatta, og‘ir damlar bo‘lgan, lekin bu bizni kuchliroq qiladi. Aksincha, qulay sharoitda yashasak, yaxshilikka tez o‘rganib qolamiz", — deb ta’kidlaydi;

  • Zich sharoitdagi kunlar: U kvartirada u bilan birga onasi, singlisi va uch nafar akasi yashaganini ochiqlab, o‘sha paytda oilaning kengroq uy olishga imkoni bo‘lmaganini qo‘shimcha qilgan.

Qiyinchiliklardan muvaffaqiyatgacha: Shaxsiy motivatsiya va uy-joy sharoitining yaxshilanishi

Sportchining o‘tmishi va keyingi hayotidagi o‘zgarishlar aniq bosqichlarni o‘z ichiga oladi:

  • Imkoniyatlarning cheklanganligi: "Shunday sharoit edi, nima ham qilardik. Imkoniyatimiz yo‘q edi", deya eslaydi Shavkat oilasining o‘sha paytdagi ahvolini;

  • Hayot sharoitining yaxshilanishi: Surxondaryoda dunyoga kelgan Shavkat keyinchalik oilasi bilan birga o‘z uy-joy sharoitini bosqichma-bosqich yaxshilashga muvaffaq bo‘ldi;

  • Motivatsiya poydevori: Rahmonovning o‘zi o‘sha og‘ir davrni o‘z motivatsiyasining shakllanishi va sportda ulkan muvaffaqiyatga erishishga bo‘lgan kuchli intilishi bilan bevosita bog‘laydi.

Shavkat Rahmonov oilasining o‘sha davrdagi og‘ir maishiy sharoiti nima uchun bugun barchaga o‘rnak bo‘lmoqda?

Jamoatchilik va muxlislar o‘rtasida bu davr katta qiziqish uyg‘otmoqda:

  • Umumiy xonadon maydoni: Ko‘pchilikni hayratda qoldirgan jihat — sportchining so‘zlariga ko‘ra, oila «besh kishi 12 kvadrat metr joyda yashaganmiz, qo‘pol qilib aytganda»;

  • Sinovlarning toblovchi kuchi: Bolalikdagi mashaqqatlar va yetishmovchiliklar bo‘lajak chempionda kuchli iroda hamda matonatni shakllantirdi;

  • Maqsad sari intilish: Tor uydagi qiyinchiliklardan jahon arenalarigacha bo‘lgan yo‘l bugungi yoshlar uchun katta motivatsiya va matonat maktabiga aylandi.

Sizningcha, insonning bolaligida ko‘rgan og‘ir mashaqqatlari va tor uydagi sharoitlar uning kelajakda ulkan zafarlarga erishishida qanday rol o‘ynaydi? Sizning hayotingizda ham shu kabi sinovlar maqsadingizga yetishda turtki bo‘lganmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

G‘arb pozitsiyasi va global tizim zaiflashmoqda: Sergey Lavrovning shov-shuvli bayonotiG‘arb pozitsiyasi va global tizim zaiflashmoqda: Sergey Lavrovning shov-shuvli bayonotiBugun, 12:35Shifoxona avtoturargohida yong‘in chiqib, 28 ta avtomobil zararlandiShifoxona avtoturargohida yong‘in chiqib, 28 ta avtomobil zararlandiBugun, 12:11AQSH Markaziy Osiyo davlatlaridan Eron bilan savdo qilishni to‘xtatishni talab qilmoqdaAQSH Markaziy Osiyo davlatlaridan Eron bilan savdo qilishni to‘xtatishni talab qilmoqdaBugun, 11:098 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?8 sentyabr: bugun tarixda qanday muhim voqealar yuz bergan?Bugun, 09:19Turist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradiTurist suvga sakrab, fojiali halokatga uchradiBugun, 01:28Otning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdiOtning bosh suyagi ortidan ikki tish chiqdiBugun, 01:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada