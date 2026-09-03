Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)

·42·Madaniyat
Zebo Raximova 23 yoshini Parijda qarshi oldi (video)

Aktrisa va bloger Zebo Raximova 2 sentyabr kuni 23 yoshni qarshi olganini Instagram sahifasidagi videosi orqali ma’lum qildi.

Aktrisa yangi yoshini o‘zi uchun alohida sovg‘a bilan — Parijda qarshi olishni tanlagan. Uning so‘zlariga ko‘ra, 23 yoshida Parijga uchinchi bor tashrif buyurishni o‘ziga sovg‘a qilgan.

Videoda Zebo Raximova qizil libosda, qo‘lida ustiga “23” raqamli va yulduzcha shaklidagi shamlar qo‘yilgan tort bilan tasvirlangan. Orqa fonda esa Parijning ramzi bo‘lgan Eyfel minorasi ko‘zga tashlanadi. Aktrisa shamlarni o‘chirib, yangi yoshini kutib olgan.

Bloger video ostida: “23 — bahorim, xush kelding!”, deya izoh qoldirgan.

Uning kuzatuvchilari ham aktrisani tavallud kuni bilan tabriklab, izohlarda samimiy tilaklarini bildirgan.

Biz ham Zebo Raximovani tavallud ayyomi bilan muborakbod etib, unga mustahkam sog‘lik, baxt, ijodiy muvaffaqiyat va yangi marralar tilab qolamiz.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)Yulduz Turdiyeva olgan “O‘zbekiston xalq artisti” unvonini ota-onasiga topshirdi (video)Bugun, 09:54«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)«Garri Potter» seriali uchun yangi treyler chiqdi (video)Bugun, 07:43Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdiYulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdiKecha, 15:25Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)Xonanda Rashid Xoliqovning uchinchi o‘g‘li Temur kimga uylanmoqda? (video)01.09, 10:59Bollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkinBollivud qiroli Shohrux Xon O‘zbekistonga kelishi mumkin01.09, 09:01Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izohJorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh31.08, 18:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi
Feruza Normatova 200 kilolik ulkan torti bilan hayratlantirdi