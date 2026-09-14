Selin Dion olti yildan ortiq tanaffusdan so‘ng sahnaga qaytdi

·35·Madaniyat
Selin Dion olti yildan ortiq tanaffusdan so‘ng sahnaga qaytdi

“Titanik” filmi saundtrekida yangragan “My Heart Will Go On” qo‘shig‘i bilan butun dunyoga tanilgan kanadalik xonanda Selin Dion 12 sentyabr kuni Parijda katta sahnaga qaytdi. Bu haqda CBS News xabar berdi.

58 yoshli san’atkor Plenitude Arenada olti yildan ortiq tanaffusdan so‘ng ilk to‘liq konsertini berdi. Uning sahnaga qaytishi 2022 yilda unga tashxis qo‘yilgan kam uchraydigan nevrologik kasallik — mushaklar qattiqligi sindromi (stiff-person syndrome, SPS) bilan bog‘liq uzoq davom etgan tanaffusdan keyin yuz berdi. Ushbu kasallik mushaklarning qattiqlashishi va kuchli spazmlarga olib kelishi mumkin.

Konsert davomida xonanda 25 ta qo‘shiqni jonli ijroda kuyladi. Ular orasida “My Heart Will Go On”, “Because You Loved Me”, “The Power of Love”, “All By Myself” va boshqa mashhur asarlar bor.

Selin Dion sahnada ikkita turli xil yaltiroq qora libosda qo‘shiq kuylamoqda.

Sahnaga chiqishi Dion uchun nihoyatda hayajonli kechdi. U ijro vaqtida ko‘z yoshlarini tiya olmadi va muxlislariga qaytishga bergan va’dasini bajarganini aytdi.

Shu tariqa, xonandaning Parijdagi chiqishi nafaqat muxlislar uchun uzoq kutilgan konsert, balki uning og‘ir xastalik bilan bog‘liq sinovlardan so‘ng sahnaga qaytishidagi muhim qadam bo‘ldi.

Selin DionParijCBS NewsMushaklar qattiqligi sindromi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Kecha, 18:29Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Kecha, 17:40Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Kecha, 14:33Lolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiLolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiKecha, 14:03Ruxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiRuxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiKecha, 02:52G‘azo haqidagi film Venetsiyani larzaga soldi: 25 daqiqalik olqishlarG‘azo haqidagi film Venetsiyani larzaga soldi: 25 daqiqalik olqishlarKecha, 01:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi