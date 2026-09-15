«Turmushning mushti bor» deganda nimani nazarda tutishgan? Vazira Yunusova izoh berdi (video)

·62·Madaniyat
«Turmushning mushti bor» deganda nimani nazarda tutishgan? Vazira Yunusova izoh berdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aktrisa Vazira Yunusova "Turmushning mushti bor" degan iborani erkakning ayolni urishi emas, balki ayolning og'ir vaziyatlarda erining yonida turib, uni qo'llab-quvvatlashi deb tushuntirdi.
  • Uning fikricha, aqlli ayol erkakning boshlig'ini tan olib, har qanday vaziyatda bir-birini tushunish muhim.
  • Shuningdek, aktrisa moliyaviy masalalarda boriga shukr qilish va er-xotinning bir-biriga shirin so'z hamda kichik sovg'alar bilan e'tiborli bo'lishi kerakligini ta'kidladi.

Aktrisa Vazira YunusovaDaryo Lifestyle” kanaliga bergan intervyusida oiladagi ayol va erkakning o‘rni, og‘ir vaziyatlarda bir-birini qo‘llab-quvvatlash va turmushdagi mas’uliyat haqida gapirdi.

“Men atala qilgan paytlarim ham bo‘lgan. Oddiy atala yoki holvaytar qilib kutib olgan kunlarim bo‘lgan. Keyin kulib-kulib o‘sha taomni birga yegan paytlarimiz ham bo‘lgan. 'Turmush' deb bekorga aytilmagan. Ota-bobolarimiz shunday zo‘r matal, masal va maqollarni aytib ketgan.

'Turmushning mushti bor' degani erkak kishining ayolni urishi nazarda tutilmagan. Aksincha, shunday vaziyatlarda ayol erkagining yonida yelkama-yelka turib berishi kerak. Aqlli ayol bo‘lish kerak.

Erkak bosh bo‘lsa, bo‘yin — ayol. 'Ayol qayoqqa bursa, erkak kishi ham o‘sha yoqqa ketadi', deyishadi. Shuning uchun har qanday vaziyatda bir-birini tushunish muhim.

Masalan, erkak kishi ko‘chadan jahli chiqib, asabi buzilib kirib kelishi mumkin. Shunday paytda 'tegma unga, tegma'. Vij-vij-vij qiladi, urush-janjal boshlanadi, boshqa narsa bo‘ladi. Shunaqa vaqtda aksincha, ozgina o‘zini bosish kerak”, — dedi aktrisa.

Vazira Yunusova oiladagi moliyaviy masalalar va er-xotinning bir-biridan kutadigan narsalari haqida ham fikr bildirdi.

“Yildan yilga yangi telefonlar chiqib yotibdi. O‘rtog‘im do‘kondan iPhone 16, 17, 18 olibdi, men ham olishim kerak, deydi. Bunday paytda boriga shukr qilib, 'mana ol, mening borim shu', deyish kerak. Bu hech narsa bermaydida, erkak kishining shirin so‘zi.

Lekin erkak kishi ham o‘zidan ketib qolmasligi kerak. Hech bo‘lmasa, bir dasta gul ko‘tarib boring”, — deya o‘z fikrlarini bildirdi aktrisa.

Vazira YunusovaDaryo Lifestyleoilaviy munosabatlaroila ichidagi mas'uliyat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)Bugun, 16:34Jasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldiJasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 14:09Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiYangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiBugun, 10:18Selin Dion olti yildan ortiq tanaffusdan so‘ng sahnaga qaytdiSelin Dion olti yildan ortiq tanaffusdan so‘ng sahnaga qaytdiKecha, 23:17Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Kecha, 18:29Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Kecha, 17:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi