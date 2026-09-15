Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)

·35·Madaniyat
Vazira Yunusova vaynlarda ko‘rinayotganining sababini aytdi: “Vaynda pul ko‘proq” (video)

Aktrisa Vazira Yunusova "Daryo Lifestyle” kanaliga bergan intervyusida nega vaynlar, xususan, reklama integratsiyasi mavjud videolarda suratga tushayotgani haqida gapirdi. U vayn orqali topadigan daromadi teatrda oladigan maoshidan ko‘proq ekanini ochiq aytdi.

Aktrisaga teatr maoshi kamligi sabab vaynlarda suratga tushayotganimi yoki bu bugungi kun talabi bo‘lib qolganmi, degan savol berildi.

“Rostini aytadigan bo‘lsam, teatrda oylik unchalik ko‘p ham emas, kam ham emas — o‘rtacha. Hozir yoshi katta san’atkorlar ham sekin-sekin vaynlar orqali ko‘rina boshlayapti.

Men asosan vaynning o‘zida shunchaki rol ijro etib yurmayman. Ko‘proq reklama bor vaynlar uchun suratga tushaman. Agar e’tibor bergan bo‘lsangiz, asosan reklama integratsiyasi bo‘lgan videolarda ishtirok etaman.

Oldin ham mashhur san’atkorlar reklamalarga taklif qilingan. Faqat o‘sha reklamalar televideniyeda namoyish etilgan. Hozir esa zamon o‘zgardi, reklama vaynlar orqali ham tarqalyapti. Bu ham xuddi shunday”, — dedi Vazira Yunusova.

Aktrisadan teatrda bir oyda oladigan maoshi bilan vayn uchun oladigan gonorari o‘rtasidagi farq haqida ham so‘raldi.

“Farqi katta. Vayn uchun olinadigan pul ko‘proq. Chunki men ham bola-chaqa boqishim, to‘lovlar to‘lashim kerak. Mashina olish, uy olish va boshqa o‘ziga yarasha xarajatlar bor”, — deya javob berdi aktrisa.

Vazira YunusovaDaryo Lifestylevaynlarvaynlar reklama
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Turmushning mushti bor» deganda nimani nazarda tutishgan? Vazira Yunusova izoh berdi (video)«Turmushning mushti bor» deganda nimani nazarda tutishgan? Vazira Yunusova izoh berdi (video)Bugun, 16:04Jasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldiJasur Umirovning farzandi bilan katerda yuqori tezlikda harakatlangani aks etgan video keskin bahslarga sabab bo‘ldiBugun, 14:09Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiYangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildiBugun, 10:18Selin Dion olti yildan ortiq tanaffusdan so‘ng sahnaga qaytdiSelin Dion olti yildan ortiq tanaffusdan so‘ng sahnaga qaytdiKecha, 23:17Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Kecha, 18:29Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Kecha, 17:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi