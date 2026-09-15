Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 30 yoshli Tom Xolland 15,5 milliard dollarlik umumiy kassa yig‘imi bilan jahon kino tarixidagi eng kassabop aktyorga aylandi.
- U «O‘rgimchak-odam: Yangi kun» va «Odisseya» kabi blokbasterlar muvaffaqiyati ortidan Zoi Saldananing 15,47 milliard dollarlik rekordini yangiladi.
- Xolland bu yutuqqa erishgan tarixdagi eng yosh yulduz bo‘lib, uning filmlari hali ham kinoteatrlarda namoyish etilmoqda.
Jahon kinematografiyasida ko‘p yillardan buyon kuzatilmagan olamshumul moliyaviy rekord yangilandi va Gollivud taxtiga yangi qirol ko‘tarildi. Nufuzli «Deadline» nashri tarqatgan shov-shuvli ma’lumotga ko‘ra, Marvel kinoolamida Piter Parker («O‘rgimchak-odam») roli orqali millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan 30 yoshli britan aktyori Tom Xolland jahon kino tarixidagi eng kassabop aktyor maqomini qo‘lga kiritdi. Yaqindagina katta ekranlarga chiqqan «O‘rgimchak-odam: Yangi kun» («Chelovek-pauk. Noviy den») hamda «Odisseya» blokbasterlarining muvaffaqiyati ortidan Xolland ishtirok etgan 24 ta filmning umumiy kassa yig‘imi naqd 15,5 milliard dollarga yetdi.
Shu tariqa, yosh britan yulduzi o‘tgan yilning yanvar oyida 15,47 milliard dollarlik natija bilan mutlaq yetakchiga aylangan mashhur aktrisa Zoi Saldanani quvib o‘tib, yangi tarixiy marrani zabt etdi. Eng e’tiborlisi, Xolland bunday maqomga erishgan tarixdagi eng yosh yulduzga aylandi. Bugungi kunda dunyo kinoteatrlarida uning ishtirokidagi yangi filmlar namoyishi davom etayotgani sababli bu astronomik ko‘rsatkich yanada o‘sishi kutilmoqda. Xo‘sh, Tom Xolland qanday qilib qisqa vaqt ichida Gollivudning eng foydali aktyoriga aylandi, «Avatar» yulduzi Zoi Saldananing qaysi dahshatli rekordi yangilandi va kino sanoatida yana kimlar bu cho‘qqiga yaqinlashmoqda?
15,5 milliard dollarlik to‘fon: Tom Xolland rekordining siri
Britaniyalik iste’dod egasining tarixiy g‘alabasi raqamlarda:
24 ta film va mislsiz muvaffaqiyat: Aktyor suratga tushgan 24 ta badiiy film dunyo bo‘ylab jami 15,5 milliard dollardan ortiq kassa yig‘ib, kinematografiyaning mutlaq rekordini qayd etdi;
«Yangi kun» va «Odisseya» effekti: Katta ekranlarga chiqqan yangi «O‘rgimchak-odam: Yangi kun» hamda mualliflik asari bo‘lgan «Odisseya» kartinalari Xollandni reyting cho‘qqisiga chiqishiga bosh turtki berdi;
30 yoshdagi tarixiy g‘alaba: U Gollivud tarixida atigi 30 yoshida ushbu global reytingni boshqargan eng yosh aktyor sifatida nomini oltin harflar bilan yozib qo‘ydi;
Davom etayotgan prokat: Filmlar hali ham kinoteatrlarda namoyish etilayotgani bois uning moliyaviy ko‘rsatkichlari har kuni millionlab dollarga oshib bormoqda.
Zoi Saldananing taxtdan tushirilishi: «Avatar» va «Qasoskorlar» qudrati
Bungacha yetakchilikni ushlab turgan Gollivud malikasining natijalari:
15,47 milliard dollarlik ko‘rsatkich: O‘tgan yilning yanvar oyida amerikalik va dominikanlik aktrisa Zoi Saldana dunyoning eng daromadli kino yulduzi deb e’lon qilingan edi;
Milliardlik blokbasterlar: Saldananing kassa ko‘rsatkichi Jeyms Kemeronning olamshumul «Avatar» franshizasi, shuningdek, «Qasoskorlar: Cheksizlik urushi» va «Qasoskorlar: Final» kabi har biri 1 milliard dollardan ko‘p pul ishlagan beqiyos loyihalar orqali shakllangan edi;
Rekordlarning almashinuvi: Endilikda «O‘rgimchak-odam» franshizasining fenomenal ommabopligi Saldananing bir necha yillik hukmronligiga yakun yasadi.
Gollivudda yangi era va Marvel superqahramonlarining qiymati
Jahon kino industriyasida yuz bergan o‘zgarishlar tahlili:
Franshizalar davri: Zamonaviy tomoshabin muayyan aktyor nomiga emas, balki aynan kuchli brend va superqahramonlar olamiga ko‘proq pul to‘layotgani yana bir bor o‘z isbotini topdi;
Tom Xollandning aktyorlik universalligi: Oddiy maktab o‘quvchisidan to jahonni qutqaruvchi Piter Parker obrazigacha bo‘lgan rollarni samimiy mahorat bilan ijro etgan Xolland yoshlar auditoriyasining mutlaq kumiriga aylandi;
Yangi kontraktlar va kelajak: Ushbu rekorddan so‘ng prodyuserlik studiyalari va kinokompaniyalarning Tom Xolland bilan tuziladigan yangi shartnomalari qiymati Gollivudning eng yuqori pog‘onalariga chiqishi shubhasizdir.
30 yoshli Tom Xollandning mazkur kosmik yutug‘i kino olamida yoshlar yetakchiligi va yangi avlod blokbasterlari davri to‘liq boshlanganining yorqin ramzi bo‘lib xizmat qilmoqda.
Sizningcha, Tom Xollandning bu darajadagi muvaffaqiyatiga uning aktyorlik mahorati ko‘proq sabab bo‘ldimi yoki Marvel'ning «O‘rgimchak-odam» brendi qudratimi? Sizga uning qaysi filmi — «Qasoskorlar»dagi chiqishlari, «O‘rgimchak-odam» seriyalari yoki jiddiy dramatik rollari ko‘proq yoqadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va jahon kino sanoatidagi ushbu tarixiy sensatsiya haqidagi maqolani barcha kinosevar do‘stlaringiz va yaqinlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…