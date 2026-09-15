Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildi

·36·Madaniyat
Yangi jahon rekordi!: Tom Xolland dunyo kino tarixidagi eng kassabop aktyor deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 30 yoshli Tom Xolland 15,5 milliard dollarlik umumiy kassa yig‘imi bilan jahon kino tarixidagi eng kassabop aktyorga aylandi.
  • U «O‘rgimchak-odam: Yangi kun» va «Odisseya» kabi blokbasterlar muvaffaqiyati ortidan Zoi Saldananing 15,47 milliard dollarlik rekordini yangiladi.
  • Xolland bu yutuqqa erishgan tarixdagi eng yosh yulduz bo‘lib, uning filmlari hali ham kinoteatrlarda namoyish etilmoqda.

Jahon kinematografiyasida ko‘p yillardan buyon kuzatilmagan olamshumul moliyaviy rekord yangilandi va Gollivud taxtiga yangi qirol ko‘tarildi. Nufuzli «Deadline» nashri tarqatgan shov-shuvli ma’lumotga ko‘ra, Marvel kinoolamida Piter Parker («O‘rgimchak-odam») roli orqali millionlab tomoshabinlar mehrini qozongan 30 yoshli britan aktyori Tom Xolland jahon kino tarixidagi eng kassabop aktyor maqomini qo‘lga kiritdi. Yaqindagina katta ekranlarga chiqqan «O‘rgimchak-odam: Yangi kun» («Chelovek-pauk. Noviy den») hamda «Odisseya» blokbasterlarining muvaffaqiyati ortidan Xolland ishtirok etgan 24 ta filmning umumiy kassa yig‘imi naqd 15,5 milliard dollarga yetdi.

Shu tariqa, yosh britan yulduzi o‘tgan yilning yanvar oyida 15,47 milliard dollarlik natija bilan mutlaq yetakchiga aylangan mashhur aktrisa Zoi Saldanani quvib o‘tib, yangi tarixiy marrani zabt etdi. Eng e’tiborlisi, Xolland bunday maqomga erishgan tarixdagi eng yosh yulduzga aylandi. Bugungi kunda dunyo kinoteatrlarida uning ishtirokidagi yangi filmlar namoyishi davom etayotgani sababli bu astronomik ko‘rsatkich yanada o‘sishi kutilmoqda. Xo‘sh, Tom Xolland qanday qilib qisqa vaqt ichida Gollivudning eng foydali aktyoriga aylandi, «Avatar» yulduzi Zoi Saldananing qaysi dahshatli rekordi yangilandi va kino sanoatida yana kimlar bu cho‘qqiga yaqinlashmoqda?

15,5 milliard dollarlik to‘fon: Tom Xolland rekordining siri

Britaniyalik iste’dod egasining tarixiy g‘alabasi raqamlarda:

  • 24 ta film va mislsiz muvaffaqiyat: Aktyor suratga tushgan 24 ta badiiy film dunyo bo‘ylab jami 15,5 milliard dollardan ortiq kassa yig‘ib, kinematografiyaning mutlaq rekordini qayd etdi;

  • «Yangi kun» va «Odisseya» effekti: Katta ekranlarga chiqqan yangi «O‘rgimchak-odam: Yangi kun» hamda mualliflik asari bo‘lgan «Odisseya» kartinalari Xollandni reyting cho‘qqisiga chiqishiga bosh turtki berdi;

  • 30 yoshdagi tarixiy g‘alaba: U Gollivud tarixida atigi 30 yoshida ushbu global reytingni boshqargan eng yosh aktyor sifatida nomini oltin harflar bilan yozib qo‘ydi;

  • Davom etayotgan prokat: Filmlar hali ham kinoteatrlarda namoyish etilayotgani bois uning moliyaviy ko‘rsatkichlari har kuni millionlab dollarga oshib bormoqda.

Zoi Saldananing taxtdan tushirilishi: «Avatar» va «Qasoskorlar» qudrati

Bungacha yetakchilikni ushlab turgan Gollivud malikasining natijalari:

  • 15,47 milliard dollarlik ko‘rsatkich: O‘tgan yilning yanvar oyida amerikalik va dominikanlik aktrisa Zoi Saldana dunyoning eng daromadli kino yulduzi deb e’lon qilingan edi;

  • Milliardlik blokbasterlar: Saldananing kassa ko‘rsatkichi Jeyms Kemeronning olamshumul «Avatar» franshizasi, shuningdek, «Qasoskorlar: Cheksizlik urushi» va «Qasoskorlar: Final» kabi har biri 1 milliard dollardan ko‘p pul ishlagan beqiyos loyihalar orqali shakllangan edi;

  • Rekordlarning almashinuvi: Endilikda «O‘rgimchak-odam» franshizasining fenomenal ommabopligi Saldananing bir necha yillik hukmronligiga yakun yasadi.

Gollivudda yangi era va Marvel superqahramonlarining qiymati

Jahon kino industriyasida yuz bergan o‘zgarishlar tahlili:

  • Franshizalar davri: Zamonaviy tomoshabin muayyan aktyor nomiga emas, balki aynan kuchli brend va superqahramonlar olamiga ko‘proq pul to‘layotgani yana bir bor o‘z isbotini topdi;

  • Tom Xollandning aktyorlik universalligi: Oddiy maktab o‘quvchisidan to jahonni qutqaruvchi Piter Parker obrazigacha bo‘lgan rollarni samimiy mahorat bilan ijro etgan Xolland yoshlar auditoriyasining mutlaq kumiriga aylandi;

  • Yangi kontraktlar va kelajak: Ushbu rekorddan so‘ng prodyuserlik studiyalari va kinokompaniyalarning Tom Xolland bilan tuziladigan yangi shartnomalari qiymati Gollivudning eng yuqori pog‘onalariga chiqishi shubhasizdir.

30 yoshli Tom Xollandning mazkur kosmik yutug‘i kino olamida yoshlar yetakchiligi va yangi avlod blokbasterlari davri to‘liq boshlanganining yorqin ramzi bo‘lib xizmat qilmoqda.

Sizningcha, Tom Xollandning bu darajadagi muvaffaqiyatiga uning aktyorlik mahorati ko‘proq sabab bo‘ldimi yoki Marvel'ning «O‘rgimchak-odam» brendi qudratimi? Sizga uning qaysi filmi — «Qasoskorlar»dagi chiqishlari, «O‘rgimchak-odam» seriyalari yoki jiddiy dramatik rollari ko‘proq yoqadi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va jahon kino sanoatidagi ushbu tarixiy sensatsiya haqidagi maqolani barcha kinosevar do‘stlaringiz va yaqinlaringizga ulashing!

Tom XollandMarvelZoi SaldanaAvatar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Selin Dion olti yildan ortiq tanaffusdan so‘ng sahnaga qaytdiSelin Dion olti yildan ortiq tanaffusdan so‘ng sahnaga qaytdiKecha, 23:17Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Alisher Uzoqovning nega ko‘ziga yosh keldi: “Men buni ancha kutdim” (video)Kecha, 18:29Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Alisher Fayz nega odamlar uni tanishidan xursand bo‘ladi? “Jonimdan nimalar o‘tdi...” (video)Kecha, 17:40Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Mo‘jizaviy qaytish: Selin Dion 35 ming muxlisi qarshisida ko‘z yoshlarini tiya olmadi (video)Kecha, 14:33Lolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiLolaning 19 yoshli qizi sahnaga chiqib, barchani hayratga soldiKecha, 14:03Ruxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiRuxshona «O‘z kasbining fidoyisi» medali bilan taqdirlandiKecha, 02:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi