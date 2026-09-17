Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Barselona»
- «Rasing» ustidan 7:2 hisobida g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, murabbiy Hans-Diter Flik jamoaning o‘yinidan to‘liq qoniqmagan.
- Flik o‘yin davomida diqqatning yo‘qolishi va asosiy darvozabon Joan Garsiyaning sog‘lig‘idagi muammolaridan xavotirda.
- Murabbiy Shesnining xatosini jiddiy qabul qilmagan bo‘lsa-da, Garsiyaning holati «Barselona» uchun keyingi o‘yinlarda muammo tug‘dirishi mumkin.
Ispaniya La Ligasining 6-turida «Barselona» haqiqiy gollar yomg‘irini uyushtirib, «Rasing»ni 7:2 hisobida tor-mor etdi. Tablodagi fantastik natija kataloniyaliklarning mutlaq ustunligini ko‘rsatib turgan bo‘lsa-da, final hushtagidan so‘ng Hans-Diter Flikning kayfiyati kutilganidek quvnoq emasdi. Murabbiy DAZN efirida jamoadagi jiddiy xatolar va asosiy darvozabon muammosi haqida gapirib, hammani sergak torttirdi. Xo‘sh, bunday g‘alabadan keyin ham germaniyalik mutaxassisni nima xavotirga solmoqda?
9 ta golli shou va Flikning talabchanligi
«Blaugrana» hujumda dahshatli o‘yin ko‘rsatib, raqib darvozasini yetti bor ishg‘ol qildi. Biroq ochiq va xavfli futbol Flikning nazaridan chetda qolmadi:
«Yanada yaxshiroq o‘ynashimiz shart»: Murabbiy natijaga mahliyo bo‘lmay, xatolarni ko‘rsatib o‘tdi;
Diqqatning yo‘qolishi: Flikning ta’kidlashicha, har bir to‘p uzatishda va har qanday vaziyatda maksimal konsentratsiya bo‘lishi shart;
Hujumkor futbol jozibasi: Barcha kamchiliklarga qaramay, mutaxassis jamoaning tomoshabop va yorqin o‘yinini alohida e’tirof etdi.
Shesnining xatosi va Garsiyaning kutilmagan muammosi
«Lekin eng muhimi — har doim, har bir vaziyatda va har bir uzatmada diqqatni yo‘qotmaslik. Xato qilish — oddiy holat. Shesnining xatosi meni xavotirga solmayapti, chunki bu futbol va buning ustida ishlash mumkin. Joan Garsiyada muayyan muammolar paydo bo‘ldi. Endi kutishimiz va u shu hafta oxirida maydonga tushishga tayyor bo‘lishiga umid qilishimiz kerak», — dedi Flik.
Shesnining uchrashuvdagi qo‘pol xatosiga Flik bosiqlik bilan yondoshgan bo‘lsa-da, Joan Garsiyaning jarohati va sog‘lig‘idagi beqarorlik «Barselona»ning keyingi o‘yinlari oldidan jiddiy jumboqni keltirib chiqarmoqda.
Murabbiy bayonotining muhim nuqtalari
Yo‘nalish
Hans-Diter Flikning xulosasi
Keyingi xavf yoki reja
Umumiy o‘yin
«Jamoa o‘yini yoqmoqda, uni tomosha qilish maroqli»
Har bir vaziyatda diqqatni yo‘qotmaslik talab qilinadi
Shesnining holati
Xatosi xavotirga solmaydi, ish jarayoni
Mashg‘ulotlarda xatolar ustida maxsus ishlanadi
Joan Garsiya
Muayyan muammolar paydo bo‘lgan
Hafta oxiridagi bahsda maydonga tushishi so‘roq ostida
Sizningcha, «Barselona» 7 ta gol urgan bo‘lsa ham, 2 ta gol o‘tkazib yuborgani va darvozabonlarning beqarorligi Chempionlar Ligasida qimmatga tushmaydimi? Flikning talabchanligiga qanday baho berasiz?
Fikringizni pastda izohlarda qoldiring va «Barsa»ning barcha muxlislariga ushbu qaynoq intervyuni Telegram orqali yuboring!
Izohlar 0
…