Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?

·58·Sport
Flik g‘azabdami? Murabbiy 9 ta golli trillerdan so‘ng kimlarni tanqid qildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Barselona»
  • «Rasing» ustidan 7:2 hisobida g‘alaba qozongan bo‘lsa-da, murabbiy Hans-Diter Flik jamoaning o‘yinidan to‘liq qoniqmagan.
  • Flik o‘yin davomida diqqatning yo‘qolishi va asosiy darvozabon Joan Garsiyaning sog‘lig‘idagi muammolaridan xavotirda.
  • Murabbiy Shesnining xatosini jiddiy qabul qilmagan bo‘lsa-da, Garsiyaning holati «Barselona» uchun keyingi o‘yinlarda muammo tug‘dirishi mumkin.

Ispaniya La Ligasining 6-turida «Barselona» haqiqiy gollar yomg‘irini uyushtirib, «Rasing»ni 7:2 hisobida tor-mor etdi. Tablodagi fantastik natija kataloniyaliklarning mutlaq ustunligini ko‘rsatib turgan bo‘lsa-da, final hushtagidan so‘ng Hans-Diter Flikning kayfiyati kutilganidek quvnoq emasdi. Murabbiy DAZN efirida jamoadagi jiddiy xatolar va asosiy darvozabon muammosi haqida gapirib, hammani sergak torttirdi. Xo‘sh, bunday g‘alabadan keyin ham germaniyalik mutaxassisni nima xavotirga solmoqda?

9 ta golli shou va Flikning talabchanligi

«Blaugrana» hujumda dahshatli o‘yin ko‘rsatib, raqib darvozasini yetti bor ishg‘ol qildi. Biroq ochiq va xavfli futbol Flikning nazaridan chetda qolmadi:

  • «Yanada yaxshiroq o‘ynashimiz shart»: Murabbiy natijaga mahliyo bo‘lmay, xatolarni ko‘rsatib o‘tdi;

  • Diqqatning yo‘qolishi: Flikning ta’kidlashicha, har bir to‘p uzatishda va har qanday vaziyatda maksimal konsentratsiya bo‘lishi shart;

  • Hujumkor futbol jozibasi: Barcha kamchiliklarga qaramay, mutaxassis jamoaning tomoshabop va yorqin o‘yinini alohida e’tirof etdi.

Shesnining xatosi va Garsiyaning kutilmagan muammosi

«Lekin eng muhimi — har doim, har bir vaziyatda va har bir uzatmada diqqatni yo‘qotmaslik. Xato qilish — oddiy holat. Shesnining xatosi meni xavotirga solmayapti, chunki bu futbol va buning ustida ishlash mumkin. Joan Garsiyada muayyan muammolar paydo bo‘ldi. Endi kutishimiz va u shu hafta oxirida maydonga tushishga tayyor bo‘lishiga umid qilishimiz kerak», — dedi Flik.

Shesnining uchrashuvdagi qo‘pol xatosiga Flik bosiqlik bilan yondoshgan bo‘lsa-da, Joan Garsiyaning jarohati va sog‘lig‘idagi beqarorlik «Barselona»ning keyingi o‘yinlari oldidan jiddiy jumboqni keltirib chiqarmoqda.

Murabbiy bayonotining muhim nuqtalari

Yo‘nalish

Hans-Diter Flikning xulosasi

Keyingi xavf yoki reja

Umumiy o‘yin

«Jamoa o‘yini yoqmoqda, uni tomosha qilish maroqli»

Har bir vaziyatda diqqatni yo‘qotmaslik talab qilinadi

Shesnining holati

Xatosi xavotirga solmaydi, ish jarayoni

Mashg‘ulotlarda xatolar ustida maxsus ishlanadi

Joan Garsiya

Muayyan muammolar paydo bo‘lgan

Hafta oxiridagi bahsda maydonga tushishi so‘roq ostida

Sizningcha, «Barselona» 7 ta gol urgan bo‘lsa ham, 2 ta gol o‘tkazib yuborgani va darvozabonlarning beqarorligi Chempionlar Ligasida qimmatga tushmaydimi? Flikning talabchanligiga qanday baho berasiz?

Fikringizni pastda izohlarda qoldiring va «Barsa»ning barcha muxlislariga ushbu qaynoq intervyuni Telegram orqali yuboring!

BarselonaXans-Diter FlikRasingLa Liga
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadiBekhem Messini 9-«Oltin to‘p» uchun asosiy da’vogar deb atadiBugun, 11:49O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!O‘zbekiston kubogida dahshatli to‘qnashuvlar: 1/4 finalda sensatsiya davom etadimi?!Bugun, 11:42Lionel Messi Inter Mayami safida oʻzining yubiley golini urdiLionel Messi Inter Mayami safida oʻzining yubiley golini urdiBugun, 11:30«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!«UFC shartnomasi!»: Dana Uayt 4 nafar jangchini tanlab oldi!Bugun, 09:20Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?Shaxmat Olimpiadasida o‘zbek qizlari 2-turda kimlarga qarshi doska uzra o‘tiradi?Bugun, 08:58Samarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisidaSamarqandda 2-tur: Shaxmat Olimpiadasida O‘zbekiston termalari yangi sinov qarshisidaBugun, 08:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda