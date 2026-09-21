iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yangi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlari iOS 27 operatsion tizimi bilan ishlayotganda sezilarli qotishlar va javob bermaslik holatlari kuzatilmoqda.
- Ixbt.com'ning xabar berishicha, @tarunvats33 tomonidan e'lon qilingan videoda qurilma interfeysining ayrim vaziyatlarda umuman ishlamay qolishi va kutilmagan kechikishlar sodir bo'layotgani ko'rsatilgan.
Yaqinda savdoga chiqqan yangi avlod flagmanlari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max foydalanuvchilari dasturiy taʼminot bilan bogʻliq ilk jiddiy muammolarga duch kelishdi. Tarmoqda tarqalgan video materiallar Apple kompaniyasining soʻnggi ishlanmalari barqarorligiga doir savollarni tugʻdirmoqda, chunki qurilma interfeysida sezilarli qotishlar kuzatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra,insayder @tarunvats33 tomonidan eʼlon qilingan videoda iOS 27 boshqaruvi ostida ishlayotgan yangi iPhone 18 Pro smartfonining ishlash jarayoni namoyish etilgan. Kadrlardan koʻrinib turibdiki, qurilma interfeysi ayrim vaziyatlarda umuman javob bermayapti va kutilmagan kechikishlar sodir boʻlmoqda.
Interfeysdagi nosozliklar va foydalanuvchilar eʼtiroziVideoda qayd etilishicha, asosiy ekanda harakatlanish chogʻida ekran qotib qolishi, vidjetlar hamda Boshqaruv punkti elementlarini bosish har doim ham ish bermasligi aniqlandi. Shuningdek, ekran qulfidagi jestlar ham vaqti-vaqti bilan toʻliq muzlab qolishi holatlari qayd etilgan.
Sharhlarda bildirilishicha, bunday nomutanosibliklar faqatgina eng soʻnggi model bilan cheklanib qolmay, balki oʻtgan yilgi iPhone 17 qurilmalarida ham kuzatilmoqda. Bu esa muammo apparat qismida emas, balki operatsion sistemaning optimizatsiyasida ekanini koʻrsatmoqda.
Texnik yangiliklar va savdo boshlanishiEslatib oʻtamiz, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari rasman 18-sentabr kuni sotuvga chiqarilgan edi. Avvalroq ekran burchagidagi maxsus datchik tufayli Apple kompaniyasi Dynamic Island oʻlchamlarini kichraytirishga muvaffaq boʻlgani haqida xabar berilgandi.
Savdolar boshlangan ilk kundaayoq qurilmaning ilk tahliliy qismlarga ajratilishi amalga oshirildi. Mazkur jarayon smartfon 4056 mA·ch sigʻimli akkumulyatorga egaligini, shuningdek, kengaytirilgan asosiy kamera moduli va yangi bugʻlanish kamerasi oʻrnatilganini tasdiqlagan edi.
Izohlar 0
…