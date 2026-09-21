iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandi

·31·Texno
iPhone 18 Pro ish faoliyatida iOS 27 tufayli muammolar aniqlandi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yangi iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlari iOS 27 operatsion tizimi bilan ishlayotganda sezilarli qotishlar va javob bermaslik holatlari kuzatilmoqda.
  • Ixbt.com'ning xabar berishicha, @tarunvats33 tomonidan e'lon qilingan videoda qurilma interfeysining ayrim vaziyatlarda umuman ishlamay qolishi va kutilmagan kechikishlar sodir bo'layotgani ko'rsatilgan.

Yaqinda savdoga chiqqan yangi avlod flagmanlari — iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max foydalanuvchilari dasturiy taʼminot bilan bogʻliq ilk jiddiy muammolarga duch kelishdi. Tarmoqda tarqalgan video materiallar Apple kompaniyasining soʻnggi ishlanmalari barqarorligiga doir savollarni tugʻdirmoqda, chunki qurilma interfeysida sezilarli qotishlar kuzatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra,insayder @tarunvats33 tomonidan eʼlon qilingan videoda iOS 27 boshqaruvi ostida ishlayotgan yangi iPhone 18 Pro smartfonining ishlash jarayoni namoyish etilgan. Kadrlardan koʻrinib turibdiki, qurilma interfeysi ayrim vaziyatlarda umuman javob bermayapti va kutilmagan kechikishlar sodir boʻlmoqda.

Interfeysdagi nosozliklar va foydalanuvchilar eʼtirozi

Videoda qayd etilishicha, asosiy ekanda harakatlanish chogʻida ekran qotib qolishi, vidjetlar hamda Boshqaruv punkti elementlarini bosish har doim ham ish bermasligi aniqlandi. Shuningdek, ekran qulfidagi jestlar ham vaqti-vaqti bilan toʻliq muzlab qolishi holatlari qayd etilgan.

Sharhlarda bildirilishicha, bunday nomutanosibliklar faqatgina eng soʻnggi model bilan cheklanib qolmay, balki oʻtgan yilgi iPhone 17 qurilmalarida ham kuzatilmoqda. Bu esa muammo apparat qismida emas, balki operatsion sistemaning optimizatsiyasida ekanini koʻrsatmoqda.

Texnik yangiliklar va savdo boshlanishi

Eslatib oʻtamiz, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari rasman 18-sentabr kuni sotuvga chiqarilgan edi. Avvalroq ekran burchagidagi maxsus datchik tufayli Apple kompaniyasi Dynamic Island oʻlchamlarini kichraytirishga muvaffaq boʻlgani haqida xabar berilgandi.

Savdolar boshlangan ilk kundaayoq qurilmaning ilk tahliliy qismlarga ajratilishi amalga oshirildi. Mazkur jarayon smartfon 4056 mA·ch sigʻimli akkumulyatorga egaligini, shuningdek, kengaytirilgan asosiy kamera moduli va yangi bugʻlanish kamerasi oʻrnatilganini tasdiqlagan edi.

iPhone 18 ProAppleiOS 27SmartfonlarTexnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiXiaomi oʻzining yangi aqlli oʻchirgichini erkin savdoga chiqardiBugun, 12:58iPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklariPhone 18 Pro toʻliq desmont qilindi: iFixit bahosi va asosiy yangiliklarBugun, 12:23Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiBugun, 12:00OnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorOnePlus 16 flagmani rasman e'lon qilindi: 200 MP kamera va 9000 mA·ch akkumulyatorBugun, 11:28Apple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaApple iPhone 20 Pro dizaynini oʻzgartiradi va toʻrt tomoni egilgan ekranni sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 10:23Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiBugun, 08:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi