Toyota kompaniyasi EREV turidagi gibrid avtomobillar bozoriga kirishga hozirlanmoqda

·16·Avto
Toyota kompaniyasi EREV turidagi gibrid avtomobillar bozoriga kirishga hozirlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toyota 2027-yil aprel oyidan boshlab Xitoy bozorida ilk bor masofasi kengaytirilgan gibrid avtomobillar (EREV) ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyadi.
  • Kompaniya 2027-yil oxirigacha 200 000 ta, 2028-yilga borib esa 400 000 ta EREV avtomobilini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda.

Yaponiya avtomobilsozlik giganti Toyota oʻzining elektrlashtirilgan transport vositalari qatorini kengaytirish maqsadida ilk bor masofasi kengaytirilgan gibrid avtomobillar (EREV) ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yoʻnalishdagi ilk modellar ishlab chiqarilishi 2027-yilning aprel oyiga moʻljallangan boʻlib, bu qadam kompaniyaning Xitoy bozoridagi strategiyasida muhim burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki bosqichda Xitoydagi korxona oyiga atigi bir necha yuz dona shunday avtomobilni yigʻishni boshlaydi. Biroq shundan soʻng ishlab chiqarish surʼatlarini keskin oshirish koʻzda tutilgan. Kompaniya 2027-yil yakuniga qadar 200 000 ta shunday mashina chiqarishni rejalashtirayotgan boʻlsa, 2028-yilga borib bu koʻrsatkichni naqd 400 000 taga yetkazishni niyat qilgan.

EREV texnologiyasining oʻziga xos xususiyatlari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, EREV texnologiyasi oʻzida tortuvchi elektr motori, akkumulyator va elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun xizmat qiluvchi kichik hajm ichki yonuv dvigatelini oʻzaro mujassam etadi. Bunda avtomobilni oddiygina tashqi tarmoqdan quvvatlantirish ham mumkin boʻladi.

Mazkur yondashuv haydovchilarga xuddi sof elektromobil boshqar Gidurgandek his-tuygʻularni taqdim etish bilan birga, uzoq masofalarga safar qilishdagi xavotirlarni kamaytiradi. Shu bilan bir birga, mutaxassislar konstruksiya oddiy elektromobillarga qaraganda murakkabroq ekani va uning energiya samaradorligi bir oz pastroq boʻlishini ham qayd etib oʻtishmoqda.

Bozor vaziyati va kelajakdagi rejalar

Toyota kompaniyasining ushbu yangi bozorga kirib borishi gʻoyat eʼtiborga molik holatdir, negaki Xitoyda hozirgi paytda EREV segmenti savdo hajmining qisqarishini boshdan kechirmoqda. Joriy yilning birinchi yarmida mazkur turdagi mashinalarning ham ulgurji, ham chakana yetkazib berilish koʻrsatkichlari pasaygan edi. Vaholanki, sof elektromobillar va oddiy plagin-gibridlar butunlay boshqacha dinamikani namoyish etgandi.

Bunday murakkab sharoitga qaramasdan, Toyota EREV avtomobillarini Xitoydagi oʻzining elektrlashtirilgan liniyasining salmoqli qismiga aylantirishni maqsad qilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, mazkur yangi avtomobillarning narxi kompaniyaning oʻziga tegishli anʼanaviy plagin-gibrid modellari narxi darajasida boʻlishi kutilmoqda.

ToyotaEREVGibrid avtomobillarXitoy bozoriAvtomobilsozlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda 2026-yilning eng ommabop benzinli avtomobillari maʼlum boʻldiXitoyda 2026-yilning eng ommabop benzinli avtomobillari maʼlum boʻldiBugun, 06:51BYD Yevropada zavodlarini ochish va ishlab chiqarishni kengaytirishni rejalashtirmoqdaBYD Yevropada zavodlarini ochish va ishlab chiqarishni kengaytirishni rejalashtirmoqdaKecha, 09:23Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!Kecha, 09:19Toyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildiToyota RAV4 krossoveri uchun o‘ziga xos himoya to‘plami taqdim etildi19.09, 23:51XX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqdaXX asrning eng taʼsirli avtomobillari aniqlanmoqda19.09, 17:24Toyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdiToyota vodorodli Hilux pikapini taqdim etdi: u afzalligi bilan hayratda qoldirdi19.09, 09:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi