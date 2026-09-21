Toyota kompaniyasi EREV turidagi gibrid avtomobillar bozoriga kirishga hozirlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toyota 2027-yil aprel oyidan boshlab Xitoy bozorida ilk bor masofasi kengaytirilgan gibrid avtomobillar (EREV) ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyadi.
- Kompaniya 2027-yil oxirigacha 200 000 ta, 2028-yilga borib esa 400 000 ta EREV avtomobilini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda.
Yaponiya avtomobilsozlik giganti Toyota oʻzining elektrlashtirilgan transport vositalari qatorini kengaytirish maqsadida ilk bor masofasi kengaytirilgan gibrid avtomobillar (EREV) ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyishni rejalashtirmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu yoʻnalishdagi ilk modellar ishlab chiqarilishi 2027-yilning aprel oyiga moʻljallangan boʻlib, bu qadam kompaniyaning Xitoy bozoridagi strategiyasida muhim burilish yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlabki bosqichda Xitoydagi korxona oyiga atigi bir necha yuz dona shunday avtomobilni yigʻishni boshlaydi. Biroq shundan soʻng ishlab chiqarish surʼatlarini keskin oshirish koʻzda tutilgan. Kompaniya 2027-yil yakuniga qadar 200 000 ta shunday mashina chiqarishni rejalashtirayotgan boʻlsa, 2028-yilga borib bu koʻrsatkichni naqd 400 000 taga yetkazishni niyat qilgan.
EREV texnologiyasining oʻziga xos xususiyatlariMutaxassislarning taʼkidlashicha, EREV texnologiyasi oʻzida tortuvchi elektr motori, akkumulyator va elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun xizmat qiluvchi kichik hajm ichki yonuv dvigatelini oʻzaro mujassam etadi. Bunda avtomobilni oddiygina tashqi tarmoqdan quvvatlantirish ham mumkin boʻladi.
Mazkur yondashuv haydovchilarga xuddi sof elektromobil boshqar Gidurgandek his-tuygʻularni taqdim etish bilan birga, uzoq masofalarga safar qilishdagi xavotirlarni kamaytiradi. Shu bilan bir birga, mutaxassislar konstruksiya oddiy elektromobillarga qaraganda murakkabroq ekani va uning energiya samaradorligi bir oz pastroq boʻlishini ham qayd etib oʻtishmoqda.
Bozor vaziyati va kelajakdagi rejalarToyota kompaniyasining ushbu yangi bozorga kirib borishi gʻoyat eʼtiborga molik holatdir, negaki Xitoyda hozirgi paytda EREV segmenti savdo hajmining qisqarishini boshdan kechirmoqda. Joriy yilning birinchi yarmida mazkur turdagi mashinalarning ham ulgurji, ham chakana yetkazib berilish koʻrsatkichlari pasaygan edi. Vaholanki, sof elektromobillar va oddiy plagin-gibridlar butunlay boshqacha dinamikani namoyish etgandi.
Bunday murakkab sharoitga qaramasdan, Toyota EREV avtomobillarini Xitoydagi oʻzining elektrlashtirilgan liniyasining salmoqli qismiga aylantirishni maqsad qilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, mazkur yangi avtomobillarning narxi kompaniyaning oʻziga tegishli anʼanaviy plagin-gibrid modellari narxi darajasida boʻlishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…