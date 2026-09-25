"Qalpoq" hajviy ko‘rsatuvidagi Alfiya kampirga shoir choldan sovchi kelgani rostmi?

·1·Madaniyat
"Qalpoq" hajviy ko‘rsatuvidagi Alfiya kampirga shoir choldan sovchi kelgani rostmi?

"Qalpoq"dagi Alfiya kampir obrazi shu qadar ishonarli chiqqanki, ayrim tomoshabinlar uning ortida yosh aktrisa turganini tasavvur ham qilmagan. Hatto Qashqadaryodan bir ijodkor otaxon Alfiya kampirga uylanish niyatida sovchi yuborgan. Bu haqda obrazni yaratgan aktrisa Barno Teshaboyeva so‘zlab berdi.

Aktrisaning aytishicha, voqea Alfiya kampir ekranda mashhur bo‘lganidan taxminan bir yil o‘tib sodir bo‘lgan.

"Qashqadaryodan bitta choldan sovchi kelgan. U ham ijodkor, yozuvchi, shoir chol bo‘lgan. Televideniyega kelib, menga she’rlar yozgan, menga uylanmoqchi ham bo‘lgan", — deya hikoya qilgan aktrisa.

Barno Teshaboyevaning so‘zlariga ko‘ra, o‘sha otaxon Alfiya kampir rolini yosh aktrisa ijro etayotganiga ishonmagan. U ekranda haqiqiy keksa ayolni ko‘ryapman, deb o‘ylagan. Bunga obrazning o‘ziga xosligi ham sabab bo‘lgan. Aktrisaning aytishicha, ssenariylarda Alfiya kampirni koyishish va haqoratlash kabi vaziyatlarga qo‘yish orqali kulgili sahnalar yaratilgan.

Qiziq voqea shundaki, Alfiya kampirga uylanish niyatida bo‘lgan otaxon aktrisaga kitoblar olib kelib, sovg‘a qilgan.

Barno Teshaboyeva avvalgi intervyularida ham "Alfiya kampir" obrazi sabab unga ikki marta sovchi kelgani haqida aytgan. Qashqadaryolik otaxonlardan biri hatto ko‘rsatuv tahririyatiga xat yozib, Alfiyaga uylanish niyatini bildirgan.

Alfiya kampirBarno TeshaboyevaQashqadaryoAlfiya kampirga uylanish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Alfiya kampirg"a oshiq bo‘lgan chollar haqiqatmi? (video)"Alfiya kampirg"a oshiq bo‘lgan chollar haqiqatmi? (video)17 aprel 18:58Barno Teshaboeva 55 yoshda: Alfiya kampir fenomeniBarno Teshaboeva 55 yoshda: Alfiya kampir fenomeni14 aprel 19:50Sardor Mamadaliyevni mashhur qilgan qo‘shiq qaysi? Xonanda javob berdiSardor Mamadaliyevni mashhur qilgan qo‘shiq qaysi? Xonanda javob berdiBugun 15:14«Kalmar o‘yini»ni ortda qoldirgan yangi koreys doramasi«Kalmar o‘yini»ni ortda qoldirgan yangi koreys doramasiBugun 15:02Sayyora Qosimova kasallikdan shifo topdi: xonanda o‘ziga yig‘ilgan hayriya pullarini olmay... (video)Sayyora Qosimova kasallikdan shifo topdi: xonanda o‘ziga yig‘ilgan hayriya pullarini olmay... (video)Bugun 12:55Jastin Biber bog‘da muxlislariga kutilmagan jonli konsert berdi (video)Jastin Biber bog‘da muxlislariga kutilmagan jonli konsert berdi (video)Bugun 02:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi