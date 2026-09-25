Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi

·1·Sport
Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi

Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti klubi liganing moliyaviy qoidalarini buzish bilan bogʻliq 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topildi. Global futbol jamoatchiligida katta shov-shuvga sabab boʻlgan mazkur qaror ingliz futboli tarixidagi eng misli koʻrilmagan inqirozlardan birini keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com va boshqa yetakchi sport nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, mustaqil komissiya 2023-yil boshida ilgari surilgan 115 ta daʼvoning 114 tasini oʻz kuchida qoldirgan. Mazkur jarayon Germaniyaning Der Spiegel nashrida 2018-yil oxirida eʼlon qilingan fosh etuvchi hujjatlardan soʻng boshlangan toʻrt yillik chuqur tekshiruv natijasi hisoblanadi.

Tekshiruv tafsilotlari va shubhali davr

Ligasining tergov ishlari asosan 2009–2018-yillar oraligʻidagi davrni qamrab olgan. Ushbu vaqt mobaynida klub xodimlar va futbolchilarga amalga oshirilgan toʻlovlar hamda aniq moliyaviy maʼlumotlarni taqdim etmaslikda ayblangan.

Ushbu huquqiy janjal ildizlari 2008-yilda Shayx Mansur boshchiligidagi Abu Dabi United Group kompaniyasi tomonidan klubning sotib olinishiga borib taqaladi. Aynan shu oʻzgarishdan keyin jamoa Angliyaning eng qudratli va ustun kuchiga aylangan edi. Tekshirilayotgan oʻn yillik davomida klub uch marta Angliya Premer-ligasi chempionligini va bir nechta ichki kuboklarni qoʻlga kiritgan.

Klubning munosabati va keyingi qadamlar

Premer-liga rahbariyati klub Foydalilik va barqarorlik qoidalari (PSR) hamda UEFAning Molyaviy adolatli oʻyin (FFP) talablarini buzganini daʼvo qilmoqda. Hozircha Manchester Siti klubiga nisbatan qanday jazo choralari koʻrilishi rasman eʼlon qilinmagan, biroq jamoa jiddiy sport va moliyaviy sanksiyalar xavfi ostida qolmoqda.

Manchester Siti rasmiy vakili The Athletic nashriga bergan intervyusida Premer-liga jarayoni davom etayotgani va qatʼiy maxfiylik talab qilinishini bildirdi. Klub bayonotida taʼkidlanishicha, jamoa sakkiz yil davomida mustaqil va adolatli regulyator tamoyillariga hurmat bilan yondashgan hamda oʻz pozitsiyasini oʻzgartirmagan.

Eslatib oʻtamiz, 2020-yilda UEFA shunga oʻxshash ayblovlar bilan klubni ikki yilga yevrokuboklardan chetlatib, jarimaga tortgan edi. Biroq oʻshanda Sport arbitraj sudi (CAS) ayrim dalillarning eskirganini sabab qilib koʻrsatib, taqiqni bekor qilgandi. Premer-liga qoidalarida esa bunday muddat cheklovlari mavjud emasligi vaziyatni yanada jiddiylashtiradi.

Manchester CityPremer-ligaFutbolMoliyaviy feyr-pleyAngliya chempionati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Serxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydiSerxio Aguero 2012-yildagi tarixiy golini qanday eslaydi6 sentabr 20:50Stale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaStale Solbakken Erling Xolandning jismoniy holatidan xavotirdaBugun 12:34Enso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydiEnso Fernandes Manchester Siti safida qanday rol oʻynaydi3 sentabr 12:55Angliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadamAngliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadam21 sentabr 00:31Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi16 sentabr 18:32Robert Sanches Chelsi Angliya Premer-ligasida zafar quchishiga ishonmoqdaRobert Sanches Chelsi Angliya Premer-ligasida zafar quchishiga ishonmoqda9 avgust 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?