Manchester Siti 114 ta moliyaviy ayblov boʻyicha aybdor deb topildi
Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni Manchester Siti klubi liganing moliyaviy qoidalarini buzish bilan bogʻliq 115 ta ayblovdan 114 tasida aybdor deb topildi. Global futbol jamoatchiligida katta shov-shuvga sabab boʻlgan mazkur qaror ingliz futboli tarixidagi eng misli koʻrilmagan inqirozlardan birini keltirib chiqarishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com va boshqa yetakchi sport nashrlari tarqatgan xabarlarga koʻra, mustaqil komissiya 2023-yil boshida ilgari surilgan 115 ta daʼvoning 114 tasini oʻz kuchida qoldirgan. Mazkur jarayon Germaniyaning Der Spiegel nashrida 2018-yil oxirida eʼlon qilingan fosh etuvchi hujjatlardan soʻng boshlangan toʻrt yillik chuqur tekshiruv natijasi hisoblanadi.
Tekshiruv tafsilotlari va shubhali davrLigasining tergov ishlari asosan 2009–2018-yillar oraligʻidagi davrni qamrab olgan. Ushbu vaqt mobaynida klub xodimlar va futbolchilarga amalga oshirilgan toʻlovlar hamda aniq moliyaviy maʼlumotlarni taqdim etmaslikda ayblangan.
Ushbu huquqiy janjal ildizlari 2008-yilda Shayx Mansur boshchiligidagi Abu Dabi United Group kompaniyasi tomonidan klubning sotib olinishiga borib taqaladi. Aynan shu oʻzgarishdan keyin jamoa Angliyaning eng qudratli va ustun kuchiga aylangan edi. Tekshirilayotgan oʻn yillik davomida klub uch marta Angliya Premer-ligasi chempionligini va bir nechta ichki kuboklarni qoʻlga kiritgan.
Klubning munosabati va keyingi qadamlarPremer-liga rahbariyati klub Foydalilik va barqarorlik qoidalari (PSR) hamda UEFAning Molyaviy adolatli oʻyin (FFP) talablarini buzganini daʼvo qilmoqda. Hozircha Manchester Siti klubiga nisbatan qanday jazo choralari koʻrilishi rasman eʼlon qilinmagan, biroq jamoa jiddiy sport va moliyaviy sanksiyalar xavfi ostida qolmoqda.
Manchester Siti rasmiy vakili The Athletic nashriga bergan intervyusida Premer-liga jarayoni davom etayotgani va qatʼiy maxfiylik talab qilinishini bildirdi. Klub bayonotida taʼkidlanishicha, jamoa sakkiz yil davomida mustaqil va adolatli regulyator tamoyillariga hurmat bilan yondashgan hamda oʻz pozitsiyasini oʻzgartirmagan.
Eslatib oʻtamiz, 2020-yilda UEFA shunga oʻxshash ayblovlar bilan klubni ikki yilga yevrokuboklardan chetlatib, jarimaga tortgan edi. Biroq oʻshanda Sport arbitraj sudi (CAS) ayrim dalillarning eskirganini sabab qilib koʻrsatib, taqiqni bekor qilgandi. Premer-liga qoidalarida esa bunday muddat cheklovlari mavjud emasligi vaziyatni yanada jiddiylashtiradi.
Izohlar 0
…