O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Osiyo o‘yinlarining oltinchi kun yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston 7 ta oltin, 15 ta kumush va 9 ta bronza (jami 31 ta medal) bilan medallar jamg‘arish reytingida 5-o‘rinni egallab turibdi.
- Umumiy medallar soni bo‘yicha O‘zbekiston 31 ta medal bilan Qozog‘istondan (30 ta) o‘zib ketgan, ammo oltin medallar soni bo‘yicha farq atigi 1 tani tashkil etmoqda.
- Qozog‘iston 8 ta oltin bilan 4-o‘rinda bormoqda va keyingi kunlardagi finallar O‘zbekistonni 4-o‘ringa ko‘tarishi kutilmoqda.
Yaponiya mezbonlik qilayotgan nufuzli Osiyo o‘yinlarining oltinchi bellashuvlar kuni o‘zining qizg‘in va murosasiz bahslari bilan yakuniga yetdi. O‘zbekiston sport delegatsiyasi ushbu kunni qit’aning eng kuchli davlatlari orasida munosib natija bilan yakunlab, medallar jamg‘arish reytingida faxrli 5-o‘rinni ishonchli ravishda egallab turibdi. Rasmiy tablo ma’lumotlariga ko‘ra, vakillarimiz hisobida hozirda 7 ta oltin, 15 ta kumush va 9 ta bronza (jami 31 ta medal) mavjud. Musobaqa jadvalining yuqori qismida esa an’anaviy yetakchilar sanalgan Xitoy (98 ta oltin), mezbon Yaponiya (28 ta oltin) va Janubiy Koreya (13 ta oltin) terma jamoalari mustahkam o‘rnashib olgan.
To‘rtinchi pog‘onani esa 8 ta oltin bilan qo‘shni Qozog‘iston termasi band etib turibdi. Qiziqarli jihati shundaki, jami medallar soni bo‘yicha (31 ta) O‘zbekiston Qozog‘istondan (30 ta) oldinda bormoqda, ammo oltin medallar sifati bo‘yicha farq atigi 1 tani tashkil etmoqda. Eron (6 ta oltin), Tailand (7 ta oltin) va Shimoliy Koreya kabi raqobatchilar ham kuchli o‘nlikda bosimni oshirmoqda. Xo‘sh, 6-kundan so‘ng delegatsiyamiz TOP-4 talikka kirish uchun qanday imkoniyatlarga ega, kurash, boks va yakkakurash turlaridagi hal qiluvchi finallar O‘zbekistonni nechanchi o‘ringa olib chiqadi?
«31 ta medal, 5-o‘rin va Qozog‘iston bilan oradagi 1 ta oltin»: 6-kun yakunining 5 ta asosiy nuqtasi
Osiyo o‘yinlarining oltinchi kunidan so‘ng shakllangan muhim faktlar:
O‘zbekiston kuchli beshlikda: Delegatsiyamiz 7 ta oltin, 15 ta kumush va 9 ta bronza bilan qit’a reytingida 5-pog‘onani egallab turibdi;
Medallar umumiy soni bo‘yicha 4-o‘rin: Umumiy medallar soni bo‘yicha O‘zbekiston (31 ta) Qozog‘istondan (30 ta) o‘zib ketdi;
Qozog‘iston bilan shiddatli raqobat: Qo‘shnilarimiz 8 ta oltin bilan 4-o‘rinda bormoqda, oradagi farq atigi 1 ta oltin medalni tashkil etmoqda;
Xitoyning mutlaq gegemoniyasi: XXR termasi 98 ta oltin va jami 159 ta medal bilan turnir jadvalida yaqqol peshqadamlik qilmoqda;
Markaziy Osiyo jamoalari: Tojikiston 2 ta oltin bilan 17-o‘rinda qayd etilgan, jami 20 ta davlat oltin medal qo‘lga kiritgan.
Osiyo o‘yinlari: 6-kun yakunlari bo‘yicha TOP-10 mamlakatlar medallar jadvali
Musobaqaning kuchli o‘ntaligi va medallar taqsimoti tahlili:
O‘rin (Rk)
Davlat (NOC)
Oltin (G)
Kumush (S)
Bronza (B)
Jami medallar
1
Xitoy (CHN)
98
37
24
159
2
Yaponiya (JPN)
28
43
44
115
3
Janubiy Koreya (KOR)
13
17
34
64
4
Qozog‘iston (KAZ)
8
8
14
30
5
O‘zbekiston (UZB)
7
15
9
31
6
Tailand (THA)
7
6
8
21
7
Eron (IRI)
6
11
7
24
8
Gonkong (HKG)
4
11
11
26
9
Shimoliy Koreya (PRK)
4
4
3
11
10
Bahrayn (BRN)
4
2
2
8
Sport ekspertizasi: Nega O‘zbekistonning 4-o‘ringa chiqish imkoniyati juda yuqori?
Olimpiya harakati tahlilchilari va sport ekspertlarining xulosalari:
«15 ta kumush medal — yashirin salohiyat»: O‘zbekiston hisobida 15 ta kumush borligi sportchilarimiz ko‘plab finallarga yetib borganini ko‘rsatadi; keyingi kunlarda dzyudo, boks, og‘ir atletika va milliy kurash bo‘yicha finallar boshlanishi bilan ushbu kumushlar to‘g‘ridan to‘g‘ri oltinlarga aylanishi kutilmoqda;
Qozog‘iston bilan duel: Qozog‘istonda 8 ta oltin bor, ammo umumiy medallar bo‘yicha O‘zbekiston (31 ga 30) ustun; oldindagi kunlarda 1-2 ta oltin medal delegatsiyamizni muqarrar ravishda 4-o‘ringa ko‘taradi;
Osiyoning oliy ligasi: Kuchli uchlik (Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya) barcha uchun yetib bo‘lmas masofada; ammo Osiyo o‘yinlarida 4-o‘rinni egallash O‘zbekiston sporti uchun qit’adagi eng yuksak tarixiy muvaffaqiyatlardan biriga aylanadi.
Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi keyingi kunlarda Qozog‘istonni ortda qoldirib, Osiyo o‘yinlarini to‘rtinchi pog‘onada yakunlay oladimi? Sportchilarimizning 6-kun davomida ko‘rsatgan natijalariga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning g‘alabali yurishi yoritilgan ushbu tahlilni barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…