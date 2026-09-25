O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!

·11·Sport
O‘zbekiston Osiyo o‘yinlarida TOP-5 talikda: 31 ta medal va Qozog‘iston bilan keskin poyga!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Osiyo o‘yinlarining oltinchi kun yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston 7 ta oltin, 15 ta kumush va 9 ta bronza (jami 31 ta medal) bilan medallar jamg‘arish reytingida 5-o‘rinni egallab turibdi.
  • Umumiy medallar soni bo‘yicha O‘zbekiston 31 ta medal bilan Qozog‘istondan (30 ta) o‘zib ketgan, ammo oltin medallar soni bo‘yicha farq atigi 1 tani tashkil etmoqda.
  • Qozog‘iston 8 ta oltin bilan 4-o‘rinda bormoqda va keyingi kunlardagi finallar O‘zbekistonni 4-o‘ringa ko‘tarishi kutilmoqda.

Yaponiya mezbonlik qilayotgan nufuzli Osiyo o‘yinlarining oltinchi bellashuvlar kuni o‘zining qizg‘in va murosasiz bahslari bilan yakuniga yetdi. O‘zbekiston sport delegatsiyasi ushbu kunni qit’aning eng kuchli davlatlari orasida munosib natija bilan yakunlab, medallar jamg‘arish reytingida faxrli 5-o‘rinni ishonchli ravishda egallab turibdi. Rasmiy tablo ma’lumotlariga ko‘ra, vakillarimiz hisobida hozirda 7 ta oltin, 15 ta kumush va 9 ta bronza (jami 31 ta medal) mavjud. Musobaqa jadvalining yuqori qismida esa an’anaviy yetakchilar sanalgan Xitoy (98 ta oltin), mezbon Yaponiya (28 ta oltin) va Janubiy Koreya (13 ta oltin) terma jamoalari mustahkam o‘rnashib olgan.

To‘rtinchi pog‘onani esa 8 ta oltin bilan qo‘shni Qozog‘iston termasi band etib turibdi. Qiziqarli jihati shundaki, jami medallar soni bo‘yicha (31 ta) O‘zbekiston Qozog‘istondan (30 ta) oldinda bormoqda, ammo oltin medallar sifati bo‘yicha farq atigi 1 tani tashkil etmoqda. Eron (6 ta oltin), Tailand (7 ta oltin) va Shimoliy Koreya kabi raqobatchilar ham kuchli o‘nlikda bosimni oshirmoqda. Xo‘sh, 6-kundan so‘ng delegatsiyamiz TOP-4 talikka kirish uchun qanday imkoniyatlarga ega, kurash, boks va yakkakurash turlaridagi hal qiluvchi finallar O‘zbekistonni nechanchi o‘ringa olib chiqadi?

«31 ta medal, 5-o‘rin va Qozog‘iston bilan oradagi 1 ta oltin»: 6-kun yakunining 5 ta asosiy nuqtasi

Osiyo o‘yinlarining oltinchi kunidan so‘ng shakllangan muhim faktlar:

  • O‘zbekiston kuchli beshlikda: Delegatsiyamiz 7 ta oltin, 15 ta kumush va 9 ta bronza bilan qit’a reytingida 5-pog‘onani egallab turibdi;

  • Medallar umumiy soni bo‘yicha 4-o‘rin: Umumiy medallar soni bo‘yicha O‘zbekiston (31 ta) Qozog‘istondan (30 ta) o‘zib ketdi;

  • Qozog‘iston bilan shiddatli raqobat: Qo‘shnilarimiz 8 ta oltin bilan 4-o‘rinda bormoqda, oradagi farq atigi 1 ta oltin medalni tashkil etmoqda;

  • Xitoyning mutlaq gegemoniyasi: XXR termasi 98 ta oltin va jami 159 ta medal bilan turnir jadvalida yaqqol peshqadamlik qilmoqda;

  • Markaziy Osiyo jamoalari: Tojikiston 2 ta oltin bilan 17-o‘rinda qayd etilgan, jami 20 ta davlat oltin medal qo‘lga kiritgan.

Osiyo o‘yinlari: 6-kun yakunlari bo‘yicha TOP-10 mamlakatlar medallar jadvali

Musobaqaning kuchli o‘ntaligi va medallar taqsimoti tahlili:

O‘rin (Rk)

Davlat (NOC)

Oltin (G)

Kumush (S)

Bronza (B)

Jami medallar

1

Xitoy (CHN)

98

37

24

159

2

Yaponiya (JPN)

28

43

44

115

3

Janubiy Koreya (KOR)

13

17

34

64

4

Qozog‘iston (KAZ)

8

8

14

30

5

O‘zbekiston (UZB)

7

15

9

31

6

Tailand (THA)

7

6

8

21

7

Eron (IRI)

6

11

7

24

8

Gonkong (HKG)

4

11

11

26

9

Shimoliy Koreya (PRK)

4

4

3

11

10

Bahrayn (BRN)

4

2

2

8

Sport ekspertizasi: Nega O‘zbekistonning 4-o‘ringa chiqish imkoniyati juda yuqori?

Olimpiya harakati tahlilchilari va sport ekspertlarining xulosalari:

  • «15 ta kumush medal — yashirin salohiyat»: O‘zbekiston hisobida 15 ta kumush borligi sportchilarimiz ko‘plab finallarga yetib borganini ko‘rsatadi; keyingi kunlarda dzyudo, boks, og‘ir atletika va milliy kurash bo‘yicha finallar boshlanishi bilan ushbu kumushlar to‘g‘ridan to‘g‘ri oltinlarga aylanishi kutilmoqda;

  • Qozog‘iston bilan duel: Qozog‘istonda 8 ta oltin bor, ammo umumiy medallar bo‘yicha O‘zbekiston (31 ga 30) ustun; oldindagi kunlarda 1-2 ta oltin medal delegatsiyamizni muqarrar ravishda 4-o‘ringa ko‘taradi;

  • Osiyoning oliy ligasi: Kuchli uchlik (Xitoy, Yaponiya, Janubiy Koreya) barcha uchun yetib bo‘lmas masofada; ammo Osiyo o‘yinlarida 4-o‘rinni egallash O‘zbekiston sporti uchun qit’adagi eng yuksak tarixiy muvaffaqiyatlardan biriga aylanadi.

Sizningcha, O‘zbekiston sport delegatsiyasi keyingi kunlarda Qozog‘istonni ortda qoldirib, Osiyo o‘yinlarini to‘rtinchi pog‘onada yakunlay oladimi? Sportchilarimizning 6-kun davomida ko‘rsatgan natijalariga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va terma jamoamizning g‘alabali yurishi yoritilgan ushbu tahlilni barcha sport ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!

Osiyo o‘yinlari 2023O‘zbekiston sport delegatsiyasiMedallar jadvaliQozog‘iston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilarOsiyo o‘yinlari: O‘zbekiston kuchli o‘nlikda — medallar jadvali va asosiy ta’qibchilar23 sentabr 12:30O‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi medallari 30 taga yetdiO‘zbekistonning Osiyo o‘yinlaridagi medallari 30 taga yetdiBugun 17:39O‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlariO‘zbekiston Osiyoning kuchli beshligiga kirib oldi: musobaqaning beshinchi kuni yakunlariKecha 23:10Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?Markaziy Osiyoda Osiyo o‘yinlari medallari uchun qancha pul beriladi?21 sentabr 10:25O‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdiO‘zbekiston taekvondochilari Prezident kubogida katta muvaffaqiyatga erishdi20 avgust 22:40Osiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiOsiyo o‘yinlarida akademik eshkak eshuvchilarimiz musobaqani shohsupada yakunladiKecha 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?