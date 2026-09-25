Jud Bellinghem Angliyaning yil futbolchisi deb topildi

·33·Sport
Jud Bellinghem Angliyaning yil futbolchisi deb topildi

«Real» yarimhimoyachisi Jud Bellinghem Angliya milliy jamoasida yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 23 yoshli futbolchi ushbu sovrinni ketma-ket ikkinchi marta qo‘lga kiritdi.

Bellinghem 2026 yilda «uch sherlar» safida 12 ta uchrashuv o‘tkazib, 7 ta gol va 1 ta assist qayd etdi. Uning barcha 7 ta goli Jahon chempionatida kiritilgan.

Bellinghemdan rekordli natija

Angliya terma jamoasi futbolchisi uchun yirik turnirlarda 7 ta gol urish rekord natija bo‘ldi. Muxlislar jamoaning rasmiy ilovasi orqali ovoz berishda aynan Bellinghemni yilning eng yaxshi futbolchisi sifatida tanlashdi.

Angliya JCH-2026ni bronza medal bilan yakunladi. Bu terma jamoaning 1966 yildagi chempionligidan keyingi Jahon chempionatlaridagi eng yaxshi natijasi bo‘ldi.

Shu tariqa, Bellinghem ikki yil ketma-ket Angliya milliy jamoasining yil futbolchisi sovriniga ega chiqqan futbolchiga aylandi.

Jud BellinghemAngliya milliy jamoasiJahon chempionati 2026Real Madrid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi«Temir intizom!»:«Real» ichidagilar Jud Bellinghemning haqiqiy sirini ochdi17 sentabr 20:29Deklan Raysning sevgilisi yana tanqidlar markazida qoldiDeklan Raysning sevgilisi yana tanqidlar markazida qoldi11 sentabr 17:49Kylian Mbappe jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maktub yoʻlladiKylian Mbappe jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maktub yoʻlladi27 iyul 13:17Messi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublarMessi va Ronaldu: 2026 yilgi mundialdan keyingi taqdir va klublar30 iyul 01:18Pley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchiPley-offda inqilob: FIFA penaltilar seriyasi qoidasini o‘zgartirmoqchi25 iyun 22:37Neymar 2026-yilgi Jahon chempionatida zaxiradan maydonga tushishga tayyorNeymar 2026-yilgi Jahon chempionatida zaxiradan maydonga tushishga tayyor4 may 23:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?