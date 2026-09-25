Jud Bellinghem Angliyaning yil futbolchisi deb topildi
«Real» yarimhimoyachisi Jud Bellinghem Angliya milliy jamoasida yilning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 23 yoshli futbolchi ushbu sovrinni ketma-ket ikkinchi marta qo‘lga kiritdi.
Bellinghem 2026 yilda «uch sherlar» safida 12 ta uchrashuv o‘tkazib, 7 ta gol va 1 ta assist qayd etdi. Uning barcha 7 ta goli Jahon chempionatida kiritilgan.
Bellinghemdan rekordli natija
Angliya terma jamoasi futbolchisi uchun yirik turnirlarda 7 ta gol urish rekord natija bo‘ldi. Muxlislar jamoaning rasmiy ilovasi orqali ovoz berishda aynan Bellinghemni yilning eng yaxshi futbolchisi sifatida tanlashdi.
Angliya JCH-2026ni bronza medal bilan yakunladi. Bu terma jamoaning 1966 yildagi chempionligidan keyingi Jahon chempionatlaridagi eng yaxshi natijasi bo‘ldi.
Shu tariqa, Bellinghem ikki yil ketma-ket Angliya milliy jamoasining yil futbolchisi sovriniga ega chiqqan futbolchiga aylandi.
Izohlar 0
…