«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi

·3·Sport
«Manchester Siti»ga qo‘yilgan 115 ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qaror chiqarildi

«Manchester Siti»ning Premer-liga moliyaviy qoidalari bo‘yicha uzoq davom etgan ishida muhim qaror qabul qilindi. Xabarlarga ko‘ra, mustaqil komissiya klubga qo‘yilgan 115 ta ayblovdan 114 tasi bo‘yicha qoidabuzarlik mavjud, degan xulosaga kelgan.

Endi asosiy masala — klubga qanday chora qo‘llanishi. Jazo hozircha belgilanmagan, «Manchester Siti» esa komissiya qaroridan apellyatsiya berish niyatida.

Premer-liga klubni 2023 yil fevral oyida 2009–2018 yillar oralig‘ida moliyaviy qoidalarni buzganlikda ayblagan edi. Ish bo‘yicha mustaqil komissiya eshituvlari 2024 yil sentyabrdan dekabrgacha davom etgan.

«Manchester Siti» esa ayblovlarni avvaldan rad etib kelmoqda. Shu bois komissiya qarori yakuniy natija hisoblanmaydi — apellyatsiya jarayoni ishning keyingi taqdirini belgilashi mumkin.

Manchester SitiPremer‑ligamoliyaviy qoidalarapellyatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldiEndi Ruisning omadsiz qaytishi: U Nyu-Jersida Damian Knibaga mag‘lub bo‘ldi5 sentabr 21:39«Aqlbovar qilmas 49-sovrin»: Lionel Messi futbol tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdi«Aqlbovar qilmas 49-sovrin»: Lionel Messi futbol tarixida mutlaq yangi rekord o‘rnatdi17 sentabr 08:41Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!Shaxmat Olimpiadasida 6-tur yakunlari va 7-turdagi Xitoyga qarshi superto‘qnashuv!22 sentabr 13:26O‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqaO‘zbekiston harbiylari Janubiy Koreyada yana chempion bo‘ldi: 28 jamoa qatnashgan musobaqa20 sentabr 17:30Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...27 avgust 14:06Husanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdiHusanov penaltida adashdi: «Siti» Honkongda «Inter»ga yutqazdi1 avgust 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?