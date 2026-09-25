iQOO 16 flagmanining kamera va displey xususiyatlari oshkor etildi

·17·Texno
iQOO 16 flagmanining kamera va displey xususiyatlari oshkor etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • iQOO 16 smartfoni 1/1,3 dyuymli 50 megapikselli asosiy sensor, qoʻshimcha ikkita 50 megapikselli datchik va CIPA 5.5 darajasidagi optik stabilizatsiya tizimi bilan jihozlanadi.
  • Qurilma Samsung tomonidan ishlab chiqarilgan 2K pikselli, 165 Hz yangilanish chastotasiga ega displeyga ega boʻlib, IP69 standartida suv va changdan himoyalangan korpusda 8400 mA/soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlanadi.

Mobil texnologiyalar bozori yetakchilaridan biri boʻlgan iQOO brendi oʻzining yangi avlod flagman qurilmalari haqida muhim maʼlumotlarni rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya yaqinlashib kelayotgan taqdimot oldidan iQOO 16 smartfoni hamda iQOO Pad Ultra planshetining texnik imkoniyatlarini fosh qildi. Ushbu yangi gadjetlar oʻzining ilgʻor displeyi, kuchli sovitish tizimi va yuqori sifatli kamera imkoniyatlari bilan mobil qurilmalar bozorida jiddiy raqobat qilishga tayyorlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kamera va optik imkoniyatlar

Yangi iQOO 16 flagmanining asosiy eʼtibor qaratiladigan qismlaridan biri bu uning optik tizimidir. Ishlab chiqaruvchining bildirishicha, smartfon bosh moduli uchun yirik 1/1,3 dyuymli 50 megapikselli sensor bilan jihozlanadi. Taqqoslash uchun, avvalgi avlod iQOO 15 modelida 1/1,56 dyuymli datchik ishlatilgan edi. Bu esa yangi qurilmaga yorugʻlikni yaxshiroq qabul qilish va tungi suratlarda aniqlikni oshirish imkonini beradi.

Asosiy kameraning imkoniyatlari faqatgina bitta yirik sensor bilan cheklanib qolmaydi. Qurilma yana ikkita qoʻshimcha 50 megapikselli datchiklarni oʻz ichiga oladi. Shuningdek, iQOO mutaxassislari CIPA 5.5 darajasidagi ilgʻor optik stabilizatsiya tizimini joriy etishgan. Qizigʻi shundaki, smartfon foydalanuvchilarga 4K aniqlikdagi jonli fotosuratlar yaratish imkoniyatini taqdim etadi.

Displey va mustahkamlik koʻrsatkichlari

Smartfonning tashqi koʻrinishi va foydalanish qulayligi ham yuqori darajada ishlangan. Avvalroq tarqalgan xabarlarga koʻra, iQOO 16 flagmani Samsung tomonidan ishlab chiqarilgan yuqori sifatli 2K piksellar soniga ega ekran bilan taʼminlanadi. Ushbu displey 165 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa ayniqsa oʻyin ixlosmandlari uchun oʻta silliq tasvirni kafolatlaydi.

Zamonaviy foydalanuvchilar talablaridan kelib chiqqan holda, qurilma korpusi suv va changdan himoya qilishning IP69 standartiga ega boʻldi. Shuningdek, uning avtonomligini taʼminlash uchun ulkan 8400 mA/soat sigʻimli akkumulyator oʻrnatilishi rejalashtirilgan boʻlib, bu bir quvvatlanishda uzoq muddat xizmat qilishini taʼminlaydi.

iQOO Pad Ultra planshetining oʻziga xosliklari

Taqdimot doirasida faqat smartfon emas, balki flagman planshet haqida ham maʼlumot berildi. iQOO Pad Ultra ixcham va yupqa romli 8,8 dyuymli OLED-ekran bilan jihozlanadi. Displeyning yangilanish chastotasi ham 165 Hz ni tashkil etib, ramka kengligi atigi 2,65 mm qilib belgilangan.

Planshetning eng qiziqarli va innovatsion elementlaridan biri bu uning kuchli sovitish tizimidir. Qurilma ichiga diametri 30 mm boʻlgan toʻlaqonli faol ventilyator oʻrnatiladi. Mazkur ventilyator maydoni 12 118 mm² boʻlgan bugʻlanish kamerasi bilan birgalikda ishlaydi, bu esa uzoq muddatli ogʻir yuklamalarda ham qizib ketishning oldini oladi.

Rasmiy manbalarga tayanib aytganda, iQOO Pad Ultra va iQOO 16 flagmanlarining rasmiy taqdimoti joriy haftaning soʻnggida, yaʼni 29-sentyabr kuni boʻlib oʻtadi. Aynan shu kuni ikkala qurilmaning toʻliq narxi va global bozorga chiqish sanasi maʼlum qilinishi kutilmoqda.

iQOO 16iQOO Pad UltraSmartfonlarTexnologiyalarGadjetlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdiXiaomi 18 Pro ekranining yorqinligi oʻtmishdoshidan past chiqdiBugun 15:26Xiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiXiaomi 18 Pro va Galaxy S26 Ultra ekran maxfiyligi solishtirildiKecha 16:22Oppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max xalqaro bozorga chiqdi22 sentabr 02:57Xiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladiXiaomi 18 Pro va Pro Max smartfonlariga maxfiy ekran funksiyasi qoʻshiladi21 sentabr 19:55Samsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kameraSamsung Galaxy A08 savdoga chiqdi: 6000 mA·ch batareya va 50 MP kamera12 sentabr 14:59Xiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildiXiaomi 18T va 18T Pro smartfonlari rasmiy bazada qayd etildi9 sentabr 13:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi