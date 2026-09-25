iQOO 16 flagmanining kamera va displey xususiyatlari oshkor etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- iQOO 16 smartfoni 1/1,3 dyuymli 50 megapikselli asosiy sensor, qoʻshimcha ikkita 50 megapikselli datchik va CIPA 5.5 darajasidagi optik stabilizatsiya tizimi bilan jihozlanadi.
- Qurilma Samsung tomonidan ishlab chiqarilgan 2K pikselli, 165 Hz yangilanish chastotasiga ega displeyga ega boʻlib, IP69 standartida suv va changdan himoyalangan korpusda 8400 mA/soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlanadi.
Mobil texnologiyalar bozori yetakchilaridan biri boʻlgan iQOO brendi oʻzining yangi avlod flagman qurilmalari haqida muhim maʼlumotlarni rasman taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya yaqinlashib kelayotgan taqdimot oldidan iQOO 16 smartfoni hamda iQOO Pad Ultra planshetining texnik imkoniyatlarini fosh qildi. Ushbu yangi gadjetlar oʻzining ilgʻor displeyi, kuchli sovitish tizimi va yuqori sifatli kamera imkoniyatlari bilan mobil qurilmalar bozorida jiddiy raqobat qilishga tayyorlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kamera va optik imkoniyatlarYangi iQOO 16 flagmanining asosiy eʼtibor qaratiladigan qismlaridan biri bu uning optik tizimidir. Ishlab chiqaruvchining bildirishicha, smartfon bosh moduli uchun yirik 1/1,3 dyuymli 50 megapikselli sensor bilan jihozlanadi. Taqqoslash uchun, avvalgi avlod iQOO 15 modelida 1/1,56 dyuymli datchik ishlatilgan edi. Bu esa yangi qurilmaga yorugʻlikni yaxshiroq qabul qilish va tungi suratlarda aniqlikni oshirish imkonini beradi.
Asosiy kameraning imkoniyatlari faqatgina bitta yirik sensor bilan cheklanib qolmaydi. Qurilma yana ikkita qoʻshimcha 50 megapikselli datchiklarni oʻz ichiga oladi. Shuningdek, iQOO mutaxassislari CIPA 5.5 darajasidagi ilgʻor optik stabilizatsiya tizimini joriy etishgan. Qizigʻi shundaki, smartfon foydalanuvchilarga 4K aniqlikdagi jonli fotosuratlar yaratish imkoniyatini taqdim etadi.
Displey va mustahkamlik koʻrsatkichlariSmartfonning tashqi koʻrinishi va foydalanish qulayligi ham yuqori darajada ishlangan. Avvalroq tarqalgan xabarlarga koʻra, iQOO 16 flagmani Samsung tomonidan ishlab chiqarilgan yuqori sifatli 2K piksellar soniga ega ekran bilan taʼminlanadi. Ushbu displey 165 Hz kadrlar chastotasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa ayniqsa oʻyin ixlosmandlari uchun oʻta silliq tasvirni kafolatlaydi.
Zamonaviy foydalanuvchilar talablaridan kelib chiqqan holda, qurilma korpusi suv va changdan himoya qilishning IP69 standartiga ega boʻldi. Shuningdek, uning avtonomligini taʼminlash uchun ulkan 8400 mA/soat sigʻimli akkumulyator oʻrnatilishi rejalashtirilgan boʻlib, bu bir quvvatlanishda uzoq muddat xizmat qilishini taʼminlaydi.
iQOO Pad Ultra planshetining oʻziga xosliklariTaqdimot doirasida faqat smartfon emas, balki flagman planshet haqida ham maʼlumot berildi. iQOO Pad Ultra ixcham va yupqa romli 8,8 dyuymli OLED-ekran bilan jihozlanadi. Displeyning yangilanish chastotasi ham 165 Hz ni tashkil etib, ramka kengligi atigi 2,65 mm qilib belgilangan.
Planshetning eng qiziqarli va innovatsion elementlaridan biri bu uning kuchli sovitish tizimidir. Qurilma ichiga diametri 30 mm boʻlgan toʻlaqonli faol ventilyator oʻrnatiladi. Mazkur ventilyator maydoni 12 118 mm² boʻlgan bugʻlanish kamerasi bilan birgalikda ishlaydi, bu esa uzoq muddatli ogʻir yuklamalarda ham qizib ketishning oldini oladi.
Rasmiy manbalarga tayanib aytganda, iQOO Pad Ultra va iQOO 16 flagmanlarining rasmiy taqdimoti joriy haftaning soʻnggida, yaʼni 29-sentyabr kuni boʻlib oʻtadi. Aynan shu kuni ikkala qurilmaning toʻliq narxi va global bozorga chiqish sanasi maʼlum qilinishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…