Doston Bozorov Octagon 92 turnirida braziliyalik raqibga qarshi jang qiladi

·1·Sport
Doston Bozorov Octagon 92 turnirida braziliyalik raqibga qarshi jang qiladi

3 oktyabr kuni Namanganda bo‘lib o‘tadigan Octagon 92 turnirida o‘zbekistonlik mashhur MMA jangchisi Doston Bozorov oktagonga chiqadi. Sobiq Octagon League chempioniga braziliyalik Yair Jesuyno raqib bo‘ladi.

Jang yengil vazn toifasida o‘tkaziladi. Bu haqda Octagon League matbuot xizmati ma’lum qildi.

Jangchilar statistikasi

Doston Bozorov professional faoliyati davomida 15 ta jang o‘tkazib, 14 tasida g‘alaba qozongan va faqat bir marta mag‘lub bo‘lgan.

Yair Jesuyno esa 15 ta jangda 12 ta g‘alaba va 3 ta mag‘lubiyat qayd etgan.

Namangandagi Octagon 92 turnirida ikki jangchining statistikasi to‘qnash keladi. Bozorov uchun esa bu jang sobiq chempion sifatida yana bir muhim sinov bo‘ladi.

Doston BozorovYair JesuynoOctagon 92Namangan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda mag‘lub bo‘lmaganlar jangi: Saidov kamar uchun chiqadiToshkentda mag‘lub bo‘lmaganlar jangi: Saidov kamar uchun chiqadi6 avgust 06:46Otajonovga chempionlik jangi berildi: raqib — Tojikiston vakiliOtajonovga chempionlik jangi berildi: raqib — Tojikiston vakili8 avgust 11:17Ro‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdiRo‘ziboyev va Bozorov Arman Sarukyan bilan baliq oviga chiqdi21 avgust 18:00“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari6 sentabr 08:20Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)Octagon 87: Azamat Nuftillayev chempionlik kamarini himoya qildi (video)14 iyun 11:55Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)Octagon 87: Jasur "Tayson" qozog‘istonlik raqibini nokautga uchratdi (video)14 iyun 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?