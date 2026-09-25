Doston Bozorov Octagon 92 turnirida braziliyalik raqibga qarshi jang qiladi
3 oktyabr kuni Namanganda bo‘lib o‘tadigan Octagon 92 turnirida o‘zbekistonlik mashhur MMA jangchisi Doston Bozorov oktagonga chiqadi. Sobiq Octagon League chempioniga braziliyalik Yair Jesuyno raqib bo‘ladi.
Jang yengil vazn toifasida o‘tkaziladi. Bu haqda Octagon League matbuot xizmati ma’lum qildi.
Jangchilar statistikasi
Doston Bozorov professional faoliyati davomida 15 ta jang o‘tkazib, 14 tasida g‘alaba qozongan va faqat bir marta mag‘lub bo‘lgan.
Yair Jesuyno esa 15 ta jangda 12 ta g‘alaba va 3 ta mag‘lubiyat qayd etgan.
Namangandagi Octagon 92 turnirida ikki jangchining statistikasi to‘qnash keladi. Bozorov uchun esa bu jang sobiq chempion sifatida yana bir muhim sinov bo‘ladi.
Izohlar 0
…