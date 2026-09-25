iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Yangi iPhone 18 Pro Max sotib olinganidan atigi to‘rt kun o‘tib, qurilmada sezilarli tirnalishlar paydo bo‘lgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Smartfon egasi bir necha kun foydalanilgan qurilmaning holatini surat va videolarda ko‘rsatgan.
Tarqalgan tasvirlarda yangi smartfon korpusida sezilarli tirnalishlar borligi ko‘rinadi. Qurilma egasining aytishicha, u telefondan atigi bir necha kun foydalangan.
Biroq tirnalishlar aynan qanday sharoitda paydo bo‘lgani hozircha noma’lum.
Smartfonning g‘ilofsiz ishlatilgani, boshqa buyumlar bilan birga olib yurilgani yoki qandaydir tashqi ta’sirga uchragani haqida ham aniq ma’lumot berilmagan.
Hozircha ijtimoiy tarmoqlardagi bunday xabarlarni iPhone 18 Pro Max'da keng tarqalgan muammo borligini ko‘rsatuvchi dalil sifatida baholashga asos yetarli emas. Gap hozircha ayrim foydalanuvchilarning alohida holatlari haqida ketmoqda. Qurilmaning tirnalishga chidamliligi bo‘yicha umumiy xulosa chiqarish uchun ko‘proq mustaqil kuzatuvlar va tekshiruvlar talab etiladi.
Izohlar 0
…