AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Samarqandda o'tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 9-turida O'zbekiston terma jamoasi AQSH ustidan 2,5:1,5 hisobida tarixiy g'alabani qo'lga kiritdi.
- 1-taxtada Nodirbek Abdusattorov Fabiano Karuanani, 3-taxtada Nodirbek Yakubboyev Xans Nimannni mag'lub etdi.
- Muhiddin Madaminov Levon Aronyanga qarshi durang qayd etib, jamoaning umumiy g'alabasiga hissa qo'shdi.
- Ushbu natija O'zbekistonni Olimpiadaning bosh oltin medaliga asosiy da'vogarga aylantirdi.
Foto: Uza.uz
Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining taqdiriy 9-turida O‘zbekiston bosh milliy terma jamoasi dunyo shaxmati giganti hisoblangan AQSH terma jamoasi ustidan 2,5:1,5 hisobida sensatsion va tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritdi. Turnirning 1-stolida kechgan ushbu aql jangida shaxmatchilarimiz jahonning eng kuchli grossmeysterlariga qarshi haqiqiy mahorat namoyish etishdi.
1-taxtada oq donalarda harakat qilgan Nodirbek Abdusattorov AQSH yetakchisi, jahon reytingi peshqadamlaridan biri Fabiano Karuanani mag‘lub etib, jamoamizga muhim ochkoni taqdim etdi (1:0). 3-taxtada esa Nodirbek Yakubboyev oq donalar ustunligidan mukammal foydalanib, shov-shuvli amerikalik grossmeyster Xans Nimann ustidan qoyilmaqom g‘alabaga erishdi (1:0).
2-taxtada Javohir Sindarov sovuqqon Uesli Soga imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da (0:1), 4-taxtada qora donalarda dona surgan yosh Muhiddin Madaminov shaxmat afsonasi Levon Aronyanning bosimiga bardosh berib, oltinga teng durangni (0,5:0,5) saqlab qoldi. Bu tarixiy g‘alaba O‘zbekistonni Samarqand Olimpiadasining bosh oltin medaliga asosiy da’vogarga aylantirdi.
«Abdusattorov zafari, Nimann mag‘lubiyati va 2,5:1,5 hisobi»: 9-turning 5 ta asosiy nuqtasi
O‘zbekiston va AQSH superto‘qnashuvidan eng muhim rasmiy faktlar:
AQSH ustidan g‘alaba: O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi turnir favoriti AQSHni 2,5:1,5 hisobida taslim etdi;
Abdusattorovdan supernatija: Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada Fabiano Karuanani (1:0) mag‘lub etib, chempionlik ruhini belgilab berdi;
Yakubboyev Nimannni ojiz qoldirdi: 3-taxtada Nodirbek Yakubboyev oq donalarda Xans Nimann ustidan ishonchli g‘alaba qozondi (1:0);
Madaminovning muhim durangi: Muhiddin Madaminov tajribali Levon Aronyanga qarshi qora donalarda durang qayd etib (0,5:0,5), yakuniy g‘alabani naqd qildi;
Oltin medal sari ochiq yo‘l: Ushbu g‘alaba vakillarimizni musobaqa jadvalining mutlaq cho‘qqisi sari dadil olib chiqdi.
Taxtalar kesimidagi tafsilotlar: O‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi ko‘rsatkichlari
9-tur doirasidagi shiddatli bahslarning rasmiy natijalari taqqosi:
Taxta va bahs ishtirokchilari
Oq donalarda o‘ynagan shaxmatchi
Qora donalarda o‘ynagan shaxmatchi
Qayd etilgan hisob
Natijaning qiymati
1-taxta (Elita to‘qnashuvi)
Nodirbek Abdusattorov (UZB)
Fabiano Karuana (USA)
1 : 0
Karuana taslim etildi, muhim ochko
2-taxta (Sovuqqon duel)
Uesli So (USA)
Javohir Sindarov (UZB)
1 : 0
AQSH ochkoni tenglashtirdi
3-taxta (Taktik zarba)
Nodirbek Yakubboyev (UZB)
Xans Nimann (USA)
1 : 0
Nimann ojiz qoldi, hal qiluvchi g‘alaba
4-taxta (Matonat sinovi)
Levon Aronyan (USA)
Muhiddin Madaminov (UZB)
0,5 : 0,5
Aronyanga qarshi oltin durang
Yakuniy umumiy hisob
—
—
2,5 : 1,5
O‘zbekistonning tarixiy g‘alabasi
Shaxmat ekspertizasi: Nega bu natija Samarqand Olimpiadasi kulminatsiyasi bo‘ldi?
Xalqaro tahlilchilar va shaxmat ekspertlarining xulosalari:
«Oq donalar taktikasining 100% ishlashi»: Murabbiylar shtabi oq donalarda o‘ynagan ikkala taxtada ham (Abdusattorov va Yakubboyev) maksimal tajovuzkorlik ko‘rsatdi; Karuana va Nimannning mag‘lub etilishi debyut tanlovi va psixologik tayyorgarlik benuqson bo‘lganini ko‘rsatdi;
Madaminovning jasorati: Javohir Sindarov yutqazib qo‘ygan pallada butun bosim 4-taxtadagi Muhiddin Madaminov zimmasiga tushdi; yosh grossmeysterimizning dunyo shaxmati rivojiga ulkan hissa qo‘shgan Levon Aronyandek figuraga qarshi murakkab endshpilda xato qilmagani umumiy g‘alabaning asosi bo‘ldi;
Chempionlik sari to‘g‘ri yo‘lak: Olimpiadaning 9-turida eng kuchli raqib sanalgan AQSHning to‘xtatilishi qolgan 10 va 11-turlar oldidan terma jamoamizga mutlaq turnir va ruhiy ustunlikni taqdim etadi.
Sizningcha, AQSH ustidan qozonilgan 2,5:1,5 hisobidagi ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng O‘zbekiston Samarqandda Olimpiadaning oltin medalini saqlab qola oladimi? Nodirbek Abdusattorovning Karuana ustidan qozongan g‘alabasiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z tabrik va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yurtimiz sportining ushbu tarixiy zafarini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…