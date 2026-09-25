AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!

·13·Sport
AQSH tor-mor etildi: Abdusattorov Karuanani, Yakubboyev Nimannni taslim qildi!
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Samarqandda o'tayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining 9-turida O'zbekiston terma jamoasi AQSH ustidan 2,5:1,5 hisobida tarixiy g'alabani qo'lga kiritdi.
  • 1-taxtada Nodirbek Abdusattorov Fabiano Karuanani, 3-taxtada Nodirbek Yakubboyev Xans Nimannni mag'lub etdi.
  • Muhiddin Madaminov Levon Aronyanga qarshi durang qayd etib, jamoaning umumiy g'alabasiga hissa qo'shdi.
  • Ushbu natija O'zbekistonni Olimpiadaning bosh oltin medaliga asosiy da'vogarga aylantirdi.

Foto: Uza.uz

Samarqand mezbonlik qilayotgan 46-Butunjahon shaxmat Olimpiadasining taqdiriy 9-turida O‘zbekiston bosh milliy terma jamoasi dunyo shaxmati giganti hisoblangan AQSH terma jamoasi ustidan 2,5:1,5 hisobida sensatsion va tarixiy g‘alabani qo‘lga kiritdi. Turnirning 1-stolida kechgan ushbu aql jangida shaxmatchilarimiz jahonning eng kuchli grossmeysterlariga qarshi haqiqiy mahorat namoyish etishdi.

1-taxtada oq donalarda harakat qilgan Nodirbek Abdusattorov AQSH yetakchisi, jahon reytingi peshqadamlaridan biri Fabiano Karuanani mag‘lub etib, jamoamizga muhim ochkoni taqdim etdi (1:0). 3-taxtada esa Nodirbek Yakubboyev oq donalar ustunligidan mukammal foydalanib, shov-shuvli amerikalik grossmeyster Xans Nimann ustidan qoyilmaqom g‘alabaga erishdi (1:0).

2-taxtada Javohir Sindarov sovuqqon Uesli Soga imkoniyatni boy bergan bo‘lsa-da (0:1), 4-taxtada qora donalarda dona surgan yosh Muhiddin Madaminov shaxmat afsonasi Levon Aronyanning bosimiga bardosh berib, oltinga teng durangni (0,5:0,5) saqlab qoldi. Bu tarixiy g‘alaba O‘zbekistonni Samarqand Olimpiadasining bosh oltin medaliga asosiy da’vogarga aylantirdi.

«Abdusattorov zafari, Nimann mag‘lubiyati va 2,5:1,5 hisobi»: 9-turning 5 ta asosiy nuqtasi

O‘zbekiston va AQSH superto‘qnashuvidan eng muhim rasmiy faktlar:

  • AQSH ustidan g‘alaba: O‘zbekiston erkaklar terma jamoasi turnir favoriti AQSHni 2,5:1,5 hisobida taslim etdi;

  • Abdusattorovdan supernatija: Nodirbek Abdusattorov 1-taxtada Fabiano Karuanani (1:0) mag‘lub etib, chempionlik ruhini belgilab berdi;

  • Yakubboyev Nimannni ojiz qoldirdi: 3-taxtada Nodirbek Yakubboyev oq donalarda Xans Nimann ustidan ishonchli g‘alaba qozondi (1:0);

  • Madaminovning muhim durangi: Muhiddin Madaminov tajribali Levon Aronyanga qarshi qora donalarda durang qayd etib (0,5:0,5), yakuniy g‘alabani naqd qildi;

  • Oltin medal sari ochiq yo‘l: Ushbu g‘alaba vakillarimizni musobaqa jadvalining mutlaq cho‘qqisi sari dadil olib chiqdi.

Taxtalar kesimidagi tafsilotlar: O‘zbekiston va AQSH to‘qnashuvi ko‘rsatkichlari

9-tur doirasidagi shiddatli bahslarning rasmiy natijalari taqqosi:

Taxta va bahs ishtirokchilari

Oq donalarda o‘ynagan shaxmatchi

Qora donalarda o‘ynagan shaxmatchi

Qayd etilgan hisob

Natijaning qiymati

1-taxta (Elita to‘qnashuvi)

Nodirbek Abdusattorov (UZB)

Fabiano Karuana (USA)

1 : 0

Karuana taslim etildi, muhim ochko

2-taxta (Sovuqqon duel)

Uesli So (USA)

Javohir Sindarov (UZB)

1 : 0

AQSH ochkoni tenglashtirdi

3-taxta (Taktik zarba)

Nodirbek Yakubboyev (UZB)

Xans Nimann (USA)

1 : 0

Nimann ojiz qoldi, hal qiluvchi g‘alaba

4-taxta (Matonat sinovi)

Levon Aronyan (USA)

Muhiddin Madaminov (UZB)

0,5 : 0,5

Aronyanga qarshi oltin durang

Yakuniy umumiy hisob

2,5 : 1,5

O‘zbekistonning tarixiy g‘alabasi

Shaxmat ekspertizasi: Nega bu natija Samarqand Olimpiadasi kulminatsiyasi bo‘ldi?

Xalqaro tahlilchilar va shaxmat ekspertlarining xulosalari:

  • «Oq donalar taktikasining 100% ishlashi»: Murabbiylar shtabi oq donalarda o‘ynagan ikkala taxtada ham (Abdusattorov va Yakubboyev) maksimal tajovuzkorlik ko‘rsatdi; Karuana va Nimannning mag‘lub etilishi debyut tanlovi va psixologik tayyorgarlik benuqson bo‘lganini ko‘rsatdi;

  • Madaminovning jasorati: Javohir Sindarov yutqazib qo‘ygan pallada butun bosim 4-taxtadagi Muhiddin Madaminov zimmasiga tushdi; yosh grossmeysterimizning dunyo shaxmati rivojiga ulkan hissa qo‘shgan Levon Aronyandek figuraga qarshi murakkab endshpilda xato qilmagani umumiy g‘alabaning asosi bo‘ldi;

  • Chempionlik sari to‘g‘ri yo‘lak: Olimpiadaning 9-turida eng kuchli raqib sanalgan AQSHning to‘xtatilishi qolgan 10 va 11-turlar oldidan terma jamoamizga mutlaq turnir va ruhiy ustunlikni taqdim etadi.

Sizningcha, AQSH ustidan qozonilgan 2,5:1,5 hisobidagi ushbu tarixiy g‘alabadan so‘ng O‘zbekiston Samarqandda Olimpiadaning oltin medalini saqlab qola oladimi? Nodirbek Abdusattorovning Karuana ustidan qozongan g‘alabasiga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z tabrik va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda yurtimiz sportining ushbu tarixiy zafarini barcha yurtdoshlarimiz bilan baham ko‘ring!

Uzbekiston shaxmat jamoasiSamarqand OlimpiadasiNodirbek AbdusattorovFabiano Karuana
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdiNodirbek Yakubboyev Hindistonlik raqibini taslim etib, O‘zbekistonga tarixiy g‘alaba keltirdi22 sentabr 01:09«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!«Samarqandda tarixiy 4:0 va triumf»: O‘zbek grossmeysterlari Vengriyani tor-mor etdi!20 sentabr 22:49«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori«O‘g‘il ko‘rsam, ismini Nodirbek qo‘yaman»: Angliyalik mashhur grossmeysterning shov-shuvli iqrori23 sentabr 22:42Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!Samarqandda tarixiy triller: O‘zbekiston Hindiston grandlarini tiz cho‘ktirdi!21 sentabr 19:48Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...Nodirbek Abdusattorovdan Samarqanddagi shaxmat Olimpiadasi haqida muhim bayonot...19 sentabr 20:0146-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni46-Olimpiadaning 7-turi to‘liq natijalari: O‘zbekiston terma jamoalarining tarixiy kuni23 sentabr 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?