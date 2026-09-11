Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)

·69·Jamiyat
Qashqadaryolik qiz pokistonlik yigitga turmushga chiqdi (video)

Ijtimoiy tarmoqlarda qashqadaryolik qiz va pokistonlik yigitning to‘yi aks etgan videolar tarqaldi. Video izohlarida keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, 3 sentyabr kuni Qamashi tumanida yashovchi Venera ismli qiz Pokistondan bo‘lgan Hamza ismli yigit bilan turmush qurgan.

Qayd etilishicha, yoshlarning to‘yi Qashqadaryo viloyatidagi to‘yxonalardan birida o‘zbekona urf-odatlar asosida o‘tkazilgan. Kadrlarda kelin-kuyovning yaqinlari va qarindoshlari quvonchli onlarni birga nishonlayotganini ko‘rish mumkin.

To‘yda kuyov ham o‘zbekona muhitga moslashib, “O‘yna, kuyov” qo‘shig‘i yangraganida raqsga tushgan. Bu esa to‘y ishtirokchilarining, ayniqsa, yoshlarning yaqinlari uchun yana bir quvonchli lahzaga aylangan.

Turli millat vakillarining oila qurishi ikki tomonning bir-biriga bo‘lgan hurmati va yaqinligini namoyon etuvchi voqea sifatida ko‘pchilik e’tiborini tortmoqda.

Biz ham Venepa va Hamzaga oilaviy baxt, mehr-muhabbat, totuvlik va uzoq umr tilaymiz. To‘ylar muborak bo‘lsin!

QashqadaryoTo‘yO‘zbekistonPokistonMulklar orasidagi munosabatlarMadaniy aloqaTo‘yxonalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi bu vaqtda shovqin qilish mumkin emas: yangi tartib belgilandiEndi bu vaqtda shovqin qilish mumkin emas: yangi tartib belgilandiKecha, 19:47Surxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandiSurxondaryoda 3,5 ming yillik qabriston aniqlandiKecha, 19:13Sobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiSobiq xodim sud qarori asosida ishga tiklandiKecha, 15:42Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiKecha, 14:27Chorvoqda cho‘kib ketgan ota va ikki o‘g‘ildan ikkinchisining jasadi topildiChorvoqda cho‘kib ketgan ota va ikki o‘g‘ildan ikkinchisining jasadi topildiKecha, 14:08Yunusobodda janjallashgan o‘quvchilarning ota-onalariga chora ko‘rildiYunusobodda janjallashgan o‘quvchilarning ota-onalariga chora ko‘rildiKecha, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
3 yoshgacha farzandi bor oilalar uchun yangi tizim yo‘lga qo‘yiladi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Bloger muhtoj ayollarni kutilmagan sovg‘a bilan xursand qildi
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Islom Karimovning bolalik yillari aks etgan film namoyish etildi (video)
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari
Toshkent – Qarshi poyezdida katta miqdordagi pul topildi — IIV xabari