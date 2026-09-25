Meadow smartfoni: raqamli detoks va asosiy funksiyalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Meadow smartfoni raqamli charchoqni kamaytirish maqsadida yaratilgan ixcham qurilma bo'lib, asosiy aloqa va zarur ilovalarni saqlab qoladi.
- Qurilma Android operatsion tizimida ishlaydi va Maps, Strava, Uber, Apple Music hamda Spotify kabi ilovalardan foydalanish imkonini beradi.
- Meadow asoschisi Shreyas Narlankaning ta'kidlashicha, bu qurilma foydalanuvchiga tabiat bilan uyg'unlashish, ijtimoiy hayotni yaxshilash va tarmoqdan uzilish uchun sharoit yaratadi.
Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy tarmoqlar va doimiy onlayn muloqotdan charchagan foydalanuvchilar uchun ixcham va minimalistik Meadow smartfoni taqdim etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma asosiy aloqa va zarur ilovalarni saqlab qolgan holda, foydalanuvchiga odatiy gadjetidan dam olish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Soʻnggi yillarda butun dunyo boʻylab odamlarning smartfonlarga qaramligi ortib, bu holatga qarshi kurashish uchun yangi qurilmalar toifasi shakllanmoqda. Bozorda toʻliq oddiy telefonlarga oʻtishni taklif qiluvchi Light Phone yoki interfeysi cheklangan Wisephone kabi muqobillar mavjud boʻlsa-da, Meadow boshqacha yondashuvni tanladi.
Minimalistik yondashuv va asosiy imkoniyatlarMeadoW asoschisi Shreyas Narlankaning tushuntirishicha, kompaniyaning maqsadi foydalanuvchini faqat ishga eʼtibor qaratishga majburlash emas, balki tabiat qoʻyniga chiqish, ijtimoiy hayotni yaxshilash va tarmoqdan uzilish uchun qulay sharoit yaratishdir. Qurilma mavjud smartfonni toʻliq almashtirmaydi, balki uni toʻldiradi.
Mazkur ixcham qurilma Android operatsion tizimida ishlaydi va foydalanuvchilarga Maps, Strava, Uber, Apple Music hamda Spotify kabi eng kerakli ilovalardan foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, unda kamera, ovozli eslatmalar, matnli xabarlar, qoʻngʻiroqlar, joylashuvni ulashish va chiptalarni skanerlash uchun maxsus ilovalar mavjud.
Qulayliklar va foydalanish shartlariQurilmaning texnik imkoniyatlari qatoriga Bluetooth qoʻllab-quvvatlashi ham kiradi. Foydalanuvchilar USB-C orqali 3.5 millimetrli naushniklarni ulashlari mumkin, bu esa musiqiy imkoniyatlarni yanada kengaytiradi.
Shunga qaramay, Meadow orqali qoʻngʻiroq qilish va xabar yuborish uchun asosiy telefon raqamidan foydalanib boʻlmaydi. Buning uchun foydalanuvchilar alohida obuna rejasi asosida yangi raqam ochishlari talab etiladi, bu esa yoʻlda boʻlganda asosiy aloqani saqlab qolish imkonini beradi.
Narlanka foydalanuvchilarga iPhone telefonlaridagi “driving” rejimini moslashtirishni tavsiya qiladi. Unga koʻra, tanishlarga Meadow bilan birga ekanligingiz haqida avtomatik xabar yuborishni sozlab qoʻyish mumkin. Natijada siz keraksiz guruh chatlaridan xoli boʻlasiz, biroq favqulodda vaziyatlarda siz bilan bogʻlanish imkoni saqlanib qoladi.
Izohlar 0
…