Meadow smartfoni: raqamli detoks va asosiy funksiyalar

·23·Texno
Meadow smartfoni: raqamli detoks va asosiy funksiyalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Meadow smartfoni raqamli charchoqni kamaytirish maqsadida yaratilgan ixcham qurilma bo'lib, asosiy aloqa va zarur ilovalarni saqlab qoladi.
  • Qurilma Android operatsion tizimida ishlaydi va Maps, Strava, Uber, Apple Music hamda Spotify kabi ilovalardan foydalanish imkonini beradi.
  • Meadow asoschisi Shreyas Narlankaning ta'kidlashicha, bu qurilma foydalanuvchiga tabiat bilan uyg'unlashish, ijtimoiy hayotni yaxshilash va tarmoqdan uzilish uchun sharoit yaratadi.

Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy tarmoqlar va doimiy onlayn muloqotdan charchagan foydalanuvchilar uchun ixcham va minimalistik Meadow smartfoni taqdim etildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma asosiy aloqa va zarur ilovalarni saqlab qolgan holda, foydalanuvchiga odatiy gadjetidan dam olish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda butun dunyo boʻylab odamlarning smartfonlarga qaramligi ortib, bu holatga qarshi kurashish uchun yangi qurilmalar toifasi shakllanmoqda. Bozorda toʻliq oddiy telefonlarga oʻtishni taklif qiluvchi Light Phone yoki interfeysi cheklangan Wisephone kabi muqobillar mavjud boʻlsa-da, Meadow boshqacha yondashuvni tanladi.

Minimalistik yondashuv va asosiy imkoniyatlar

MeadoW asoschisi Shreyas Narlankaning tushuntirishicha, kompaniyaning maqsadi foydalanuvchini faqat ishga eʼtibor qaratishga majburlash emas, balki tabiat qoʻyniga chiqish, ijtimoiy hayotni yaxshilash va tarmoqdan uzilish uchun qulay sharoit yaratishdir. Qurilma mavjud smartfonni toʻliq almashtirmaydi, balki uni toʻldiradi.

Mazkur ixcham qurilma Android operatsion tizimida ishlaydi va foydalanuvchilarga Maps, Strava, Uber, Apple Music hamda Spotify kabi eng kerakli ilovalardan foydalanish imkonini beradi. Shuningdek, unda kamera, ovozli eslatmalar, matnli xabarlar, qoʻngʻiroqlar, joylashuvni ulashish va chiptalarni skanerlash uchun maxsus ilovalar mavjud.

Qulayliklar va foydalanish shartlari

Qurilmaning texnik imkoniyatlari qatoriga Bluetooth qoʻllab-quvvatlashi ham kiradi. Foydalanuvchilar USB-C orqali 3.5 millimetrli naushniklarni ulashlari mumkin, bu esa musiqiy imkoniyatlarni yanada kengaytiradi.

Shunga qaramay, Meadow orqali qoʻngʻiroq qilish va xabar yuborish uchun asosiy telefon raqamidan foydalanib boʻlmaydi. Buning uchun foydalanuvchilar alohida obuna rejasi asosida yangi raqam ochishlari talab etiladi, bu esa yoʻlda boʻlganda asosiy aloqani saqlab qolish imkonini beradi.

Narlanka foydalanuvchilarga iPhone telefonlaridagi “driving” rejimini moslashtirishni tavsiya qiladi. Unga koʻra, tanishlarga Meadow bilan birga ekanligingiz haqida avtomatik xabar yuborishni sozlab qoʻyish mumkin. Natijada siz keraksiz guruh chatlaridan xoli boʻlasiz, biroq favqulodda vaziyatlarda siz bilan bogʻlanish imkoni saqlanib qoladi.

MeadowSmartfonRaqamli detoksMinimalizmAndroid
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Minimalizm va quvvat uygʻunligi: Motorola Razr yaratuvchisidan yangi Light Flip taqdim etildiMinimalizm va quvvat uygʻunligi: Motorola Razr yaratuvchisidan yangi Light Flip taqdim etildi23 iyul 15:54Minimalizm ixlosmandlari uchun yangilik: Light brendi arzon va rang-dor buklama telefonini taqdim etdiMinimalizm ixlosmandlari uchun yangilik: Light brendi arzon va rang-dor buklama telefonini taqdim etdi21 iyul 20:27HMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdiHMD kompaniyasi raqamli detoks uchun yangi HMD 106 2G telefonini taqdim etdi4 sentabr 12:25Noyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildiNoyob chidamlilik: Honor 600 Elite 5G smartfoni taqdim etildi21 sentabr 12:00Oppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdiOppo A7 Pro Max 5G smartfoni global bozorga chiqdi21 sentabr 08:25Honor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasiHonor X9e Pro: 11 000 mA•soat batareya va IP69K himoyasi20 sentabr 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi
iPhone 18 Pro Max va Galaxy S26 Ultra chidamliligi sinovdan oʻtdi