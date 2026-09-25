Sardor Mamadaliyevni mashhur qilgan qo‘shiq qaysi? Xonanda javob berdi
Xonanda Sardor Mamadaliyev intervyularidan birida uni hit darajasiga olib chiqqan va butun O‘zbekistonga tanitgan qo‘shig‘i qaysi ekanini ma’lum qildi.
San’atkor “Sizni hit darajasiga olib chiqqan va mashhur qilgan qo‘shig‘ingiz qaysi?” degan savolga qisqa va aniq javob berdi.
“O‘sha mening eng birinchi ashulam. Menga omad olib kelgan — 'Seni hech kim sevolmaydi meningdek'”, — dedi xonanda.
Sardor Mamadaliyev san’atga endigina kirib kelgan davrlarini ham eslab, o‘sha paytlarda ijod qilishga ishtiyoqi yuqori bo‘lganini ta’kidladi.
“San’atga endi kirib kelgan paytlarda ishtiyoq baland bo‘ladi. Ko‘p ijod qilganmiz va shu besh-olti oy ichida shunaqa bo‘lib ketgan”, — deya qo‘shimcha qildi san’atkor.
Xonandaning ushbu qo‘shig‘i uning ijodiy faoliyatida muhim o‘rin tutib, keng ommaga tanilishiga sabab bo‘lgan.
Izohlar 0
…