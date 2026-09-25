Sardor Mamadaliyevni mashhur qilgan qo‘shiq qaysi? Xonanda javob berdi

·48·Madaniyat
Sardor Mamadaliyevni mashhur qilgan qo‘shiq qaysi? Xonanda javob berdi

Xonanda Sardor Mamadaliyev intervyularidan birida uni hit darajasiga olib chiqqan va butun O‘zbekistonga tanitgan qo‘shig‘i qaysi ekanini ma’lum qildi.

San’atkor “Sizni hit darajasiga olib chiqqan va mashhur qilgan qo‘shig‘ingiz qaysi?” degan savolga qisqa va aniq javob berdi.

“O‘sha mening eng birinchi ashulam. Menga omad olib kelgan — 'Seni hech kim sevolmaydi meningdek'”, — dedi xonanda.

Sardor Mamadaliyev san’atga endigina kirib kelgan davrlarini ham eslab, o‘sha paytlarda ijod qilishga ishtiyoqi yuqori bo‘lganini ta’kidladi.

“San’atga endi kirib kelgan paytlarda ishtiyoq baland bo‘ladi. Ko‘p ijod qilganmiz va shu besh-olti oy ichida shunaqa bo‘lib ketgan”, — deya qo‘shimcha qildi san’atkor.

Xonandaning ushbu qo‘shig‘i uning ijodiy faoliyatida muhim o‘rin tutib, keng ommaga tanilishiga sabab bo‘lgan.

Sardor MamadaliyevSeni hech kim sevolmaydi meningdekO‘zbekiston qo‘shig‘iSardor Mamadaliyev intervyu
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sherali Jo‘rayev qo‘shig‘i uchun 20 ming dollarlik da’vo: Sardor Mamadaliyev sud mojarosiga ochiq munosabat bildirdiSherali Jo‘rayev qo‘shig‘i uchun 20 ming dollarlik da’vo: Sardor Mamadaliyev sud mojarosiga ochiq munosabat bildirdi21 iyul 03:43Xonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladiXonanda Sardor Mamadaliyev qizining tavallud kunini nishonladi17 iyul 12:09Sud qo'shiqdan ruxsatsiz foydalangan Sardor Mamadaliyevni jarimaga tortdiSud qo'shiqdan ruxsatsiz foydalangan Sardor Mamadaliyevni jarimaga tortdi31 mart 15:18Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalariBoshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari10 sentabr 13:18Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)13 iyul 11:46Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?29 avgust 18:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi