Bogdan Guskov bo‘lajak raqibi Robert Uittakerga murojaat yo‘lladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekistonlik jangchi Bogdan Guskov ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lajak raqibi Robert Uittakerga kinoyali murojaat yo'lladi.
- Guskov o'z xabarida avstraliyalik sportchiga do'st bo'lish imkoniyati jang tanlangani sababli boy berilganini ta'kidladi.
- Mazkur qarama-qarshilik 2027 yilning 7 fevral kuni Avstraliyaning Sidney shahrida bo'lib o'tadigan UFC Fight Night 298 turniri doirasida o'tkaziladi.
UFC'ning yarim og‘ir vazn toifasida muvaffaqiyatli ishtirok etayotgan o‘zbekistonlik taniqli jangchi Bogdan Guskov bo‘lajak raqibi, o‘rta vazn sobiq chempioni Robert Uittakerga ijtimoiy tarmoqlar orqali kinoyali va o‘ziga xos ruhda murojaat qildi.
«Sen men bilan jang qilishni tanlading»
Hamyurtimiz o‘zining Instagram sahifasida avstraliyalik sobiq chempionga yuzlanib, quyidagi qisqa, ammo o‘tkir jumlani yozib qoldirdi:
«Robert, biz sen bilan do‘st bo‘lishimiz mumkin edi, biroq sen men bilan jang qilishni tanlading.»
— Bogdan Guskov
Sidneydagi katta to‘qnashuv tafsilotlari
Eslatib o‘tamiz, Bogdan Guskov va Robert Uittaker o‘rtasidagi ushbu prinsipial qarama-qarshilik 2027 yilning 7 fevral kuni Avstraliyaning Sidney shahrida bo‘lib o‘tadigan UFC Fight Night 298 turniri doirasida tashkil etiladi. Bellashuv yarim og‘ir vazn toifasida o‘tkaziladi.
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Jangchilar
Bogdan Guskov (O‘zbekiston) vs Robert Uittaker (Avstraliya)
Jang sanasi
2027 yil 7 fevral
Manzil
Sidney, Avstraliya
Turnir
UFC Fight Night 298
Vazn toifasi
Yarim og‘ir vazn (93 kg gacha)
Avvalroq Uittaker nima degan edi?
Avvalroq Robert Uittaker o‘z podkastida 10 yildan ortiq vaqtdan so‘ng ilk bor o‘z shahri Sidneyda jang o‘tkazayotganini ta’kidlab, Guskovni bo‘yi baland, qo‘llari uzun va yarim og‘ir vazn uchun juda kuchli, og‘ir zarbaga ega xavfli raqib sifatida e’tirof etgan edi. Endi esa o‘zbekistonlik nokautchining o‘zi oktagonga chiqish oldidan raqibiga psixologik bosim o‘tkazishni boshladi.
Sizningcha, Bogdan Guskovning ushbu bayonotidan so‘ng Sidneydagi jang yanada shiddatli tus oladimi va hamyurtimiz Uittakerni nokautga uchrata oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va barcha o‘zbekistonlik MMA muxlislariga ushbu qaynoq xabarni darhol ulashing!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…