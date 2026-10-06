Shahzod Sultonov onasiga yangi mashina sovg‘a qildi

·1·Madaniyat
Shahzod Sultonov onasiga yangi mashina sovg‘a qildi

Aktyor Shahzod Sultonov onasiga yangi avtomobil sovg‘a qildi. U bu haqdagi xushxabarni Instagram sahifasida ulashgan suratlari orqali ma’lum qildi.

Suratlarda aktyorning onasi uchun xarid qilingan yangi avtomobil aks etgan. Mashinaga “Onajonimga” degan yozuv tushirilgani ham ko‘rinadi. Bu esa aktyorning onasiga bo‘lgan mehrini yana bir bor namoyon etgan.

Post ostida ko‘plab kuzatuvchilar Shahzod Sultonovni tabriklab, avtomobil onasiga muborak bo‘lishini tilagan. Izohlarda aktyor va uning onasiga iliq tilaklar bildirilgan.

Qizil bantli qora avtomobil yonida kalit ushlab turgan yigit.

Ma’lumot uchun, Shahzod Sultonov 1996 yil 27 yanvarda Toshkent shahrida tug‘ilgan. Aktyorning 16 iyun kuni to‘yi bo‘lib o‘tdi. U shu paytgacha bir qator filmlar va videokliplarda suratga tushgan.

Shahzod SultonovToshkentavtomobilona
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda Matiz yonib ketdiToshkentda Matiz yonib ketdi9 sentabr 14:35Shahzod Sultonov rasman nikohdan o‘tganini ma’lum qildi (video)Shahzod Sultonov rasman nikohdan o‘tganini ma’lum qildi (video)9 iyun 16:55Shahzod Sultonov romantik tarzdagi “Marry Me”si bilan muxlislarini hayron qoldirdi!Shahzod Sultonov romantik tarzdagi “Marry Me”si bilan muxlislarini hayron qoldirdi!3 iyun 01:08“ONA” va “OTA” nomli noodatiy raqamli avtomobillar internetda olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)“ONA” va “OTA” nomli noodatiy raqamli avtomobillar internetda olqishlarga sazovor bo‘ldi (video)17 iyun 17:19Munisa Magamet opa-singillari bilan onasining tug‘ilgan kuniga avtomobil sovg‘a qildi (video)Munisa Magamet opa-singillari bilan onasining tug‘ilgan kuniga avtomobil sovg‘a qildi (video)29 sentabr 05:46Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)Shahzod Sultonov nikoh oldidan yaqinlariga to‘y oshi berdi (video)15 iyun 15:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi