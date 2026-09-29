Munisa Magamet opa-singillari bilan onasining tug‘ilgan kuniga avtomobil sovg‘a qildi (video)

·63·Madaniyat
Munisa Magamet opa-singillari bilan onasining tug‘ilgan kuniga avtomobil sovg‘a qildi (video)

Ko‘pchilikka “Qizim” va “Puling bo‘lsa” seriallaridagi rollari orqali tanish bo‘lgan aktrisa Munisa Magamet opa-singillari bilan onasining tug‘ilgan kuni munosabati bilan unga kutilmagan sovg‘a tayyorladi.

Aktrisa va opa-singillari onasiga BYD rusumli avtomobilni sovg‘a qilishdi. Bu haqdagi videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Kadrlarda onasiga yangi avtomobil topshirilgani, uning esa sovg‘adan xursand bo‘lgani aks etgan. Munisa va opa-singillari shu tariqa onalarini tug‘ilgan kuni bilan tabriklab, onalariga o‘z mehr va e’tiborlarini namoyish etishgan.

Aktrisaning muxlislari ham videoga iliq munosabat bildirib, onasiga bildirilgan e’tibor va sovg‘ani olqishlagan.

Munisa MagametBYDopa-singillariTug‘ilgan kuni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Parizoda kecha 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonladi (video)Parizoda kecha 39 yoshini va to‘yining 16 yilligini nishonladi (video)20 sentabr 09:28Muqaddas Sadullayevaning qizi 11 yoshda: Sadiyaning uzun sochlari e’tiborni tortdi (video)Muqaddas Sadullayevaning qizi 11 yoshda: Sadiyaning uzun sochlari e’tiborni tortdi (video)11 sentabr 20:26«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...11 sentabr 11:26Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!21 sentabr 15:12Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)26 sentabr 19:10Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdiMunisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi27 sentabr 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh