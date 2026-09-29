Munisa Magamet opa-singillari bilan onasining tug‘ilgan kuniga avtomobil sovg‘a qildi (video)
Ko‘pchilikka “Qizim” va “Puling bo‘lsa” seriallaridagi rollari orqali tanish bo‘lgan aktrisa Munisa Magamet opa-singillari bilan onasining tug‘ilgan kuni munosabati bilan unga kutilmagan sovg‘a tayyorladi.
Aktrisa va opa-singillari onasiga BYD rusumli avtomobilni sovg‘a qilishdi. Bu haqdagi videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
Kadrlarda onasiga yangi avtomobil topshirilgani, uning esa sovg‘adan xursand bo‘lgani aks etgan. Munisa va opa-singillari shu tariqa onalarini tug‘ilgan kuni bilan tabriklab, onalariga o‘z mehr va e’tiborlarini namoyish etishgan.
Aktrisaning muxlislari ham videoga iliq munosabat bildirib, onasiga bildirilgan e’tibor va sovg‘ani olqishlagan.
Izohlar 0
…