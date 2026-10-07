O‘zbekiston go‘zali Nigina Faxriddinova turmushga chiqdi (video)

·140·Madaniyat
O‘zbekiston go‘zali Nigina Faxriddinova turmushga chiqdi (video)

O‘zbekiston go‘zali Nigina Faxriddinova turmush qurdi. Ushbu quvonchli yangilikni go‘zallik tanlovi sohibi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali muxlislariga ma’lum qildi.

Nigina Faxriddinova to‘y marosimiga oid lavhalarni Instagram sahifasida e’lon qildi. Uning ushbu yangiligi qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdi.

Go‘zallik sohasida tanilgan Nigina Faxriddinovaning shaxsiy hayotidagi muhim voqea kuzatuvchilari tomonidan iliq kutib olindi.

Muxlislar yangi oilaviy hayoti boshlangan Nigina Faxriddinovaga baxt va totuvlik tilamoqda.

Nigina FaxriddinovaNigina Faxriddinova to‘yGo‘zallik tanloviInstagram to‘y e’loni
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)“Dunyo go‘zali” Ayshvariya Ray 15 yoshli qizi bilan ko‘rinish berdi (video)9 avgust 12:1081 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqda81 yoshda ham maftunkor: turk seriallari yulduzlari hayrat qoldirmoqda17 iyun 13:40“Qishloq yigitiga ham turmushga chiqishim mumkin” — Luiza Rasulova“Qishloq yigitiga ham turmushga chiqishim mumkin” — Luiza Rasulova27 aprel 18:30Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi muxlislar e’tiborini tortmoqda (video)Farhod Sulaymonning “Ey dil” taronasi muxlislar e’tiborini tortmoqda (video)Bugun 12:29Xonzoda Kambarova uchrashuvga chiqishdan oldin yigitlarga karta raqamini yuborishini aytdiXonzoda Kambarova uchrashuvga chiqishdan oldin yigitlarga karta raqamini yuborishini aytdiBugun 12:17Shahzod Sultonov onasiga yangi mashina sovg‘a qildiShahzod Sultonov onasiga yangi mashina sovg‘a qildiKecha 22:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi