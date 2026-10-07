O‘zbekiston go‘zali Nigina Faxriddinova turmushga chiqdi (video)
O‘zbekiston go‘zali Nigina Faxriddinova turmush qurdi. Ushbu quvonchli yangilikni go‘zallik tanlovi sohibi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali muxlislariga ma’lum qildi.
Nigina Faxriddinova to‘y marosimiga oid lavhalarni Instagram sahifasida e’lon qildi. Uning ushbu yangiligi qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdi.
Go‘zallik sohasida tanilgan Nigina Faxriddinovaning shaxsiy hayotidagi muhim voqea kuzatuvchilari tomonidan iliq kutib olindi.
Muxlislar yangi oilaviy hayoti boshlangan Nigina Faxriddinovaga baxt va totuvlik tilamoqda.
Izohlar 0
…