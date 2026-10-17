“Tatar qizi – 2026” g‘olibiga avtomobil va “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni topshirildi

·45·Madaniyat
“Tatar qizi – 2026” g‘olibiga avtomobil va “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni topshirildi

O‘zbekistondaTatar qizi – 2026” xalqaro ko‘rik-tanlovi g‘olibi Amina Mahmudova bosh sovrin — “Zeekr” avtomobili bilan taqdirlandi. Bu haqda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma’lum qildi.

Poytaxtdagi Milliy madaniy markazlar pavilonida o‘tkazilgan taqdirlash marosimida Amina Mahmudovaga avtomobil topshirildi. Shuningdek, Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san’ati instituti talabasi bo‘lgan g‘olibga “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishoni ham berildi.

Turkmanistonda tashkil etilgan xalqaro tanlovning final bosqichida O‘zbekiston, Rossiya, Qirg‘iziston, Turkiya va Turkmanistondan jami 12 nafar ishtirokchi qatnashdi. Qizlar o‘zaro bellashuvlarda til bilimi, milliy urf-odatlar va madaniyatga oid bilimlari, ijodiy qobiliyati hamda sahna mahoratini namoyish etdi.

Amina Mahmudova o‘z iste’dodi va tayyorgarligi bilan hakamlar e’tirofiga sazovor bo‘lib, tanlovning bosh g‘olibi deb topildi. Vazirning ma’lum qilishicha, bosh sovrin — “Zeekr” avtomobili Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedov nomidan topshirilgan.

Ozodbek Nazarbekov yosh g‘olibni muvaffaqiyati bilan tabriklab, unga kelgusidagi ijodiy faoliyatida yangi yutuqlar tilagan. Shuningdek, yosh iste’dodlarni qo‘llab-quvvatlash va ularning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatlarini e’tirof etish madaniyat hamda san’at rivojida muhim o‘rin tutishi ta’kidlangan.

Tatar qizi – 2026Amina MahmudovaZeekrMadaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldiO‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi9 oktabr 14:04“Bloger bo‘laman” degan bolakayga Ozodbek Nazarbekov telefon sovg‘a qildi (video)“Bloger bo‘laman” degan bolakayga Ozodbek Nazarbekov telefon sovg‘a qildi (video)29 sentabr 02:13Waymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldiWaymo AQShga minglab Zeekr robotaksilarini olib keldi13 avgust 11:29Zeekr 7X elektrokrossoverining yonish sababi maʼlum qilindiZeekr 7X elektrokrossoverining yonish sababi maʼlum qilindi10 avgust 16:52Zeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadiZeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadi28 iyul 16:58Zeekr 9X Qozogʻistonda «koʻr» boʻlib qoldi: Xitoydan tashqarida funksiyalar bloklandiZeekr 9X Qozogʻistonda «koʻr» boʻlib qoldi: Xitoydan tashqarida funksiyalar bloklandi24 iyul 14:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi