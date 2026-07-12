Xavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdi

·36·Avto
Xavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdi

Yevropaning nufuzli Euro NCAP tashkiloti soʻnggi oʻn yillikdagi eng keng koʻlamli va qatʼiy yangilangan xavfsizlik sinovlari natijalarini eʼlon qildi. Yangi metodika boʻyicha oʻtkazilgan ilk krash-testlarda Germaniyaning BMW iX3 va Xitoyning Zeekr 7GT elektromobillari ishtirok etdi. Har ikki model ham maksimal besh yulduzli reytingni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, xitoylik brend aksariyat koʻrsatkichlar boʻyicha nemis avtosanoati gigantidan ustun ekanini isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Euro NCAP mutaxassislari avtomobillarni toʻrtta asosiy yoʻnalish boʻyicha imtihondan oʻtkazdilar. Xususan, xavfsiz haydash (Safe Driving) toifasida BMW iX3 modeli 73 foiz natija qayd etdi. Ekspertlar ushbu modelda jismoniy boshqaruv tugmalari saqlab qolingani, haydovchi holatini nazorat qilish va yoʻl belgilarini aniqlash tizimlarini yuqori baholadilar. Germaniya, Fransiya, Italiya va Avstriya boʻylab oʻtkazilgan 2000 kilometrlik sinovlarda BMW tizimi tezlik cheklovlarini 86 foiz holatda toʻgʻri aniqlagan.

Texnologik ustunlik va xavfsizlik tizimlari

Zeekr 7GT ushbu yoʻnalishda 79 foiz ball toʻplab, raqibidan oʻzib ketdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xitoylik muhandislar avtomobilga haydovchining charchogʻini va xavfsizlik kamaridan notoʻgʻri foydalanishni aniqlaydigan mukammalroq monitoring tizimini oʻrnatishgan. Shuningdek, salonda qolib ketgan bolani aniqlash funksiyasi va bolalar oʻrindigʻini oʻrnatish uchun old yoʻlovchi havo yostigʻini oʻchirish imkoniyati Zeekr modeliga qoʻshimcha ochkolar keltirdi. Biroq, koʻplab funksiyalarning faqat multimedia ekrani orqali boshqarilishi va yoʻl belgilarini aniqlashdagi biroz pastroq koʻrsatkich (79 foiz) uning umumiy balliga taʼsir koʻrsatdi.

Toʻqnashuvlarning oldini olish tizimlari sinovida ham farq sezilarli boʻldi: BMW iX3 83 foiz, Zeekr 7GT esa 89 foiz natija koʻrsatdi. Ekspertlar Zeekr modelidagi avtomatik favqulodda tormozlanish tizimi va eshik ochilganda yaqinlashayotgan velosipedchi haqida ogohlantirish funksiyasini alohida eʼtirof etishdi. Bu kabi texnologiyalar bugungi shahar sharoitida baxtsiz hodisalarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Urilish testlari va yoʻlovchilar himoyasi

Bevosita toʻqnashuv vaqtida yoʻlovchilarni himoya qilish darajasi boʻyicha ham xitoylik elektromobil peshqadamlik qildi. Zeekr 93 foiz ball bilan rekord natijalardan birini qayd etgan boʻlsa, BMW 86 foiz koʻrsatkich bilan cheklandi. BMW yon tomondan zarbalarda maksimal ball olgan boʻlsa-da, old qismdan toʻqnashuvda kattalar xavfsizligi faqat "yaxshi" yoki "yetarli" deb baholandi. Zeekr esa bolalar xavfsizligi va yon zarbalar boʻyicha eng yuqori baholarga loyiq koʻrildi.

Toʻqnashuvdan keyingi xavfsizlik (Post Crash Safety) boʻyicha har ikki avtomobil ham 95 foizdan yuqori natija koʻrsatdi. Euro NCAP hisobotida qayd etilishicha:

  • Har ikki elektromobilning eshiklari kuchli zarbadan keyin ham ichkaridan va tashqaridan osongina ochilgan;
  • BMW modelida yuqori kuchlanishli batareya toʻqnashuvdan soʻng darhol va xavfsiz tarzda oʻchirilgan;
  • Zeekr favqulodda xizmatlarni avtomatik chaqirish tizimidagi kichik kamchilik sababli ushbu boʻlimda biroz ball yoʻqotgan.
Ushbu natijalar Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham katta qiziqish uygʻotishi tabiiy, chunki soʻnggi yillarda mamlakatimizda Zeekr brendi modellari ommalashib bormoqda. Mazkur krash-test xitoylik ishlab chiqaruvchilar nafaqat dizayn va texnologiya, balki eng muhim jihat — xavfsizlik borasida ham jahon yetakchilari bilan bemalol raqobatlasha olishini koʻrsatib berdi.

ZeekrBMWЭуро НКAPKrash-testElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiMazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiBugun, 14:23O‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiO‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiBugun, 12:56Toyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaToyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaBugun, 12:21O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?Bugun, 11:45Le Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos paradLe Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos paradBugun, 10:27Yaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaYaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaBugun, 04:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?