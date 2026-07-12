Xavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdi
Yevropaning nufuzli Euro NCAP tashkiloti soʻnggi oʻn yillikdagi eng keng koʻlamli va qatʼiy yangilangan xavfsizlik sinovlari natijalarini eʼlon qildi. Yangi metodika boʻyicha oʻtkazilgan ilk krash-testlarda Germaniyaning BMW iX3 va Xitoyning Zeekr 7GT elektromobillari ishtirok etdi. Har ikki model ham maksimal besh yulduzli reytingni qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, xitoylik brend aksariyat koʻrsatkichlar boʻyicha nemis avtosanoati gigantidan ustun ekanini isbotladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Euro NCAP mutaxassislari avtomobillarni toʻrtta asosiy yoʻnalish boʻyicha imtihondan oʻtkazdilar. Xususan, xavfsiz haydash (Safe Driving) toifasida BMW iX3 modeli 73 foiz natija qayd etdi. Ekspertlar ushbu modelda jismoniy boshqaruv tugmalari saqlab qolingani, haydovchi holatini nazorat qilish va yoʻl belgilarini aniqlash tizimlarini yuqori baholadilar. Germaniya, Fransiya, Italiya va Avstriya boʻylab oʻtkazilgan 2000 kilometrlik sinovlarda BMW tizimi tezlik cheklovlarini 86 foiz holatda toʻgʻri aniqlagan.
Texnologik ustunlik va xavfsizlik tizimlariZeekr 7GT ushbu yoʻnalishda 79 foiz ball toʻplab, raqibidan oʻzib ketdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xitoylik muhandislar avtomobilga haydovchining charchogʻini va xavfsizlik kamaridan notoʻgʻri foydalanishni aniqlaydigan mukammalroq monitoring tizimini oʻrnatishgan. Shuningdek, salonda qolib ketgan bolani aniqlash funksiyasi va bolalar oʻrindigʻini oʻrnatish uchun old yoʻlovchi havo yostigʻini oʻchirish imkoniyati Zeekr modeliga qoʻshimcha ochkolar keltirdi. Biroq, koʻplab funksiyalarning faqat multimedia ekrani orqali boshqarilishi va yoʻl belgilarini aniqlashdagi biroz pastroq koʻrsatkich (79 foiz) uning umumiy balliga taʼsir koʻrsatdi.
Toʻqnashuvlarning oldini olish tizimlari sinovida ham farq sezilarli boʻldi: BMW iX3 83 foiz, Zeekr 7GT esa 89 foiz natija koʻrsatdi. Ekspertlar Zeekr modelidagi avtomatik favqulodda tormozlanish tizimi va eshik ochilganda yaqinlashayotgan velosipedchi haqida ogohlantirish funksiyasini alohida eʼtirof etishdi. Bu kabi texnologiyalar bugungi shahar sharoitida baxtsiz hodisalarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.
Urilish testlari va yoʻlovchilar himoyasiBevosita toʻqnashuv vaqtida yoʻlovchilarni himoya qilish darajasi boʻyicha ham xitoylik elektromobil peshqadamlik qildi. Zeekr 93 foiz ball bilan rekord natijalardan birini qayd etgan boʻlsa, BMW 86 foiz koʻrsatkich bilan cheklandi. BMW yon tomondan zarbalarda maksimal ball olgan boʻlsa-da, old qismdan toʻqnashuvda kattalar xavfsizligi faqat "yaxshi" yoki "yetarli" deb baholandi. Zeekr esa bolalar xavfsizligi va yon zarbalar boʻyicha eng yuqori baholarga loyiq koʻrildi.
Toʻqnashuvdan keyingi xavfsizlik (Post Crash Safety) boʻyicha har ikki avtomobil ham 95 foizdan yuqori natija koʻrsatdi. Euro NCAP hisobotida qayd etilishicha:
- Har ikki elektromobilning eshiklari kuchli zarbadan keyin ham ichkaridan va tashqaridan osongina ochilgan;
- BMW modelida yuqori kuchlanishli batareya toʻqnashuvdan soʻng darhol va xavfsiz tarzda oʻchirilgan;
- Zeekr favqulodda xizmatlarni avtomatik chaqirish tizimidagi kichik kamchilik sababli ushbu boʻlimda biroz ball yoʻqotgan.
…