Zeekr 7X elektrokrossoverining yonish sababi maʼlum qilindi
Zeekr 7X elektrokrossoverining Ningbo shahrida 9-avgust kuni yonib ketishiga avvalgi jiddiy YTHdan keyin bartaraf etilmagan shikastlar sabab bo'lgan. Hodisa vaqtida avtomobil quvvat olish stansiyasi yaqinida turgan, ammo tarmoqqa ulanmagan va yong'in oqibatida hech kim jabrlanmagan. Zeekr kompaniyasi jiddiy YTHdan so'ng elektromobillarning yuqori voltli tizimi, akkumulyatori va kuzovini malakali mutaxassislar ko'rigidan o'tkazishni tavsiya qildi.
Xitoyning Ningbo shahrida yuz bergan Zeekr 7X elektrokrossoverining yonib ketish holati boʻyicha ishlab chiqaruvchi oʻz rasmiy izohini eʼlon qildi. Joriy yilning 9-avgust kuni sodir boʻlgan ushbu hodisa tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻlgan edi, biroq ixbt.com nashrining xabar berishicha, yongʻinga avtomobilning texnik holatidagi yashirin nuqsonlar sabab boʻlgani aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hodisa vaqtida elektr krossover quvvat olish stansiyasi yaqinida turgan, biroq tarmoqqa ulanmagan edi. Guvohlar tomonidan olingan videolavhalarda mashinadan toʻsatdan tutun chiqib, soʻngra uning pastki qismidan uchqunlar va olov paydo boʻlganini koʻrish mumkin. Voqea joyiga tezkorlik bilan yetib kelgan oʻt oʻchiruvchilar yongʻinni bartaraf etishdi va bu hodisa oqibatida hech kim jabrlanmadi.
Tekshiruv natijalari va asosiy sabablarVoqeadan soʻng Zeekr mutaxassislari tomonidan oʻtkazilgan dastlabki surishtiruv ishlari yakunlariga koʻra, mazkur avtomobil ilgari jiddiy yoʻl-transport hodisasiga uchragani maʼlum boʻldi. Eng muhimi, avariya holatidan keyin mashina ishlab chiqaruvchining rasmiy servis markazida tegishli koʻrikdan oʻtkazilmagan va sifatli taʼmirlanmagan.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, aynan oʻsha toʻqnashuv vaqtida yetkazilgan va bartaraf etilmagan shikastlar oxir-oqibat yongʻinga olib kelgan. Yuqori voltli tizimlar va akkumulyator blokining shikastlanishi bunday xavfli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi yana bir bor oʻz tasdigʻini topdi.
Xavfsizlik choralari va tavsiyalarMazkur hodisadan kelib chiqib, Zeekr kompaniyasi barcha elektromobillar egalariga qatʼiy ogohlantirish bilan murojaat qildi. Tarmoq mutaxassislarining eslatishicha, har qanday jiddiy YTHdan soʻng avtomobilning kuchi, quvvat qurilmasi, yuqori voltli tizimi va kuzovi albatta malakali mutaxassislar nazoratidan oʻtishi shart.
Shuningdek, ikkilamchi bozordan elektr mashina sotib olmoqchi boʻlgan xaridorlarga avtomobilning avariya tarixi hamda taʼmirlanish jarayonlarini diqqat bilan tekshirish tavsiya etildi. Batareya va yuqori voltli qismlarning holatini mustaqil ravishda baholash kelgusida shunga oʻxshash koʻngilsizliklarning oldini olishga yordam beradi.
Maʼlumot uchun, Zeekr 7X modeli nafaqat Xitoy ichki bozorida, balki Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan, mintaqamizda ham faol sotilmoqda. Shuningdek, 2025-yilda ushbu zamonaviy krossover xavfsizlik boʻyicha nufuzli Euro NCAP sinovlarida yuqori besh yulduzli bahoga sazovor boʻlgan edi.
…