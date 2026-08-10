Zeekr 7X elektrokrossoverining yonish sababi maʼlum qilindi

·64·Texno
Zeekr 7X elektrokrossoverining yonish sababi maʼlum qilindi
Qisqacha

Zeekr 7X elektrokrossoverining Ningbo shahrida 9-avgust kuni yonib ketishiga avvalgi jiddiy YTHdan keyin bartaraf etilmagan shikastlar sabab bo'lgan. Hodisa vaqtida avtomobil quvvat olish stansiyasi yaqinida turgan, ammo tarmoqqa ulanmagan va yong'in oqibatida hech kim jabrlanmagan. Zeekr kompaniyasi jiddiy YTHdan so'ng elektromobillarning yuqori voltli tizimi, akkumulyatori va kuzovini malakali mutaxassislar ko'rigidan o'tkazishni tavsiya qildi.

Xitoyning Ningbo shahrida yuz bergan Zeekr 7X elektrokrossoverining yonib ketish holati boʻyicha ishlab chiqaruvchi oʻz rasmiy izohini eʼlon qildi. Joriy yilning 9-avgust kuni sodir boʻlgan ushbu hodisa tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻlgan edi, biroq ixbt.com nashrining xabar berishicha, yongʻinga avtomobilning texnik holatidagi yashirin nuqsonlar sabab boʻlgani aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hodisa vaqtida elektr krossover quvvat olish stansiyasi yaqinida turgan, biroq tarmoqqa ulanmagan edi. Guvohlar tomonidan olingan videolavhalarda mashinadan toʻsatdan tutun chiqib, soʻngra uning pastki qismidan uchqunlar va olov paydo boʻlganini koʻrish mumkin. Voqea joyiga tezkorlik bilan yetib kelgan oʻt oʻchiruvchilar yongʻinni bartaraf etishdi va bu hodisa oqibatida hech kim jabrlanmadi.

Tekshiruv natijalari va asosiy sabablar

Voqeadan soʻng Zeekr mutaxassislari tomonidan oʻtkazilgan dastlabki surishtiruv ishlari yakunlariga koʻra, mazkur avtomobil ilgari jiddiy yoʻl-transport hodisasiga uchragani maʼlum boʻldi. Eng muhimi, avariya holatidan keyin mashina ishlab chiqaruvchining rasmiy servis markazida tegishli koʻrikdan oʻtkazilmagan va sifatli taʼmirlanmagan.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, aynan oʻsha toʻqnashuv vaqtida yetkazilgan va bartaraf etilmagan shikastlar oxir-oqibat yongʻinga olib kelgan. Yuqori voltli tizimlar va akkumulyator blokining shikastlanishi bunday xavfli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkinligi yana bir bor oʻz tasdigʻini topdi.

Xavfsizlik choralari va tavsiyalar

Mazkur hodisadan kelib chiqib, Zeekr kompaniyasi barcha elektromobillar egalariga qatʼiy ogohlantirish bilan murojaat qildi. Tarmoq mutaxassislarining eslatishicha, har qanday jiddiy YTHdan soʻng avtomobilning kuchi, quvvat qurilmasi, yuqori voltli tizimi va kuzovi albatta malakali mutaxassislar nazoratidan oʻtishi shart.

Shuningdek, ikkilamchi bozordan elektr mashina sotib olmoqchi boʻlgan xaridorlarga avtomobilning avariya tarixi hamda taʼmirlanish jarayonlarini diqqat bilan tekshirish tavsiya etildi. Batareya va yuqori voltli qismlarning holatini mustaqil ravishda baholash kelgusida shunga oʻxshash koʻngilsizliklarning oldini olishga yordam beradi.

Maʼlumot uchun, Zeekr 7X modeli nafaqat Xitoy ichki bozorida, balki Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan, mintaqamizda ham faol sotilmoqda. Shuningdek, 2025-yilda ushbu zamonaviy krossover xavfsizlik boʻyicha nufuzli Euro NCAP sinovlarida yuqori besh yulduzli bahoga sazovor boʻlgan edi.

ZeekrZeekr 7XElektromobilYTHXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiSila kompaniyasi AQSh Pentagonidan 1,4 milliard dollar kredit oldiBugun, 20:29Archer aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiArcher aviakompaniyasi sobiq raqibi Wisk Aero'ni sotib oldiBugun, 20:21Rossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiRossiya shaharlarida shahar avtoturargohlarini Yandex ilovalari orqali toʻlash imkoni yaratildiBugun, 19:57Xitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiXitoyda Long March 7A raketasi halokatga uchradiBugun, 19:24Klaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiKlaviyo xavfsizlik xatosi tufayli foydalanuvchilar parollari sizib chiqqani aniqlandiBugun, 19:23Ceva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiCeva Logistics kiberhujumga uchradi va bu butun dunyo boʻylab tarmoqlarga taʼsir qildiBugun, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi