Zeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadi
Geely xoldingiga qarashli Zeekr brendi transchegaraviy safarlar vaqtida avtomobillarni masofadan turib blokirovka qilish funksiyasini tubdan oʻzgartirishini maʼlum qildi. Ushbu qaror Markaziy Osiyo davlatlarida, xususan, qoʻshni Qozogʻistonda yuzaga kelgan shov-shuvli voqeadan soʻng qabul qilindi. Ushbu oʻzgarishlar parallel import orqali Xitoydan mashina xarid qilayotgan xorijlik xaridorlar uchun muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bungacha Zeekr 9X yoʻltanlamasi egasi Xitoy chegarasidan oʻtishi bilan avtomobil kutilmaganda bloklanib qolgan edi. Haydovchi mashina funksiyalaridan, jumladan, navigator hamda asboblar panelidan foydalana olmay, qariyb 30 soat davomida noqulay ahvolda qolgan. Egasi safardan oldin mahalliy dilerni ogohlantirganiga qaramay, bort tizimlari ishdan chiqqan va hatto qoʻlqop qutisidagi hujjatlarni olib boʻlmagan. Voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻlgach, kompaniya zudlik bilan munosabat bildirishga majbur boʻldi.
Xavfsizlik choralari va kulrang bozor muammosiDastlab kompaniya vakillari transchegaraviy blokirovka oʻgʻrilik hamda kontrabandaning oldini olish maqsadida joriy etilganini tushuntirgandi. Shuningdek, bunday cheklovlar rasmiy vakolatxonasi boʻlmagan hududlarga avtomashinalarni noqasamyor tarzda, yaʼni kulrang bozor orqali olib kirishni jilovlash xizmatini ham bajaradi. Koʻplab Xitoy avtomobillari rasmiy dilerlik tarmogʻisiz tarqalayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun bu holat dolzarb mavzu sanaladi.
Mazkur mojardan keyin Zeekr rahbariyati oʻz mijozlaridan rasman uzr soʻradi. Kompaniya bayonotida haqiqiy xavfsizlik faqatgina ishlab chiqaruvchining oʻzi bilangina belgilanib qolmasligi, bunda foydalanuvchi nazorati va ishlab chiqaruvchi muhofazasi uygʻun boʻlishi lozimligi taʼkidlandi. Natijada brend ushbu muammoni hal qilish uchun maxsus dasturiy yechimlarni joriy etishga kirishdi.
Yangi funksiyalar va kelgusidagi yangilanishlarBrend tomonidan eʼlon qilingan choralarga koʻra, mobil ilovaga maxsus parol generatori qoʻshildi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga chegara ortida bloklanish holati yuzaga kelganda oʻz-oʻzidan qulfdan chiqarish kodlarini yaratish imkonini beradi. Biroq xalqaro chegaralarni kesib oʻtish paytida internet aloqasi boʻlmagan sharoitda haydovchilar bu parollarni qanday olishi hozircha toʻliq ochiqlanmagan.
Shuningdek, yaqin kunlarda efirga uzatiladigan havo orqali dasturiy yangilanish (OTA) doirasida mobil ilovaga transchegaraviy ulanish blokirovkasini oʻchirib qoʻquvchi tugma qoʻshiladi. Zeekr kompaniyasining taʼkidlashicha, ushbu yangilanish oʻrnatilgach, chegaradan oʻtganda avtomatik bloklash funksiyasi sukut boʻyicha oʻchirilgan holatda ishlaydi.
…