Zeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadi

·27·Avto
Zeekr chet elga olib chiqilgan mashinalarni bloklashni toʻxtatadi

Geely xoldingiga qarashli Zeekr brendi transchegaraviy safarlar vaqtida avtomobillarni masofadan turib blokirovka qilish funksiyasini tubdan oʻzgartirishini maʼlum qildi. Ushbu qaror Markaziy Osiyo davlatlarida, xususan, qoʻshni Qozogʻistonda yuzaga kelgan shov-shuvli voqeadan soʻng qabul qilindi. Ushbu oʻzgarishlar parallel import orqali Xitoydan mashina xarid qilayotgan xorijlik xaridorlar uchun muhim qadam boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bungacha Zeekr 9X yoʻltanlamasi egasi Xitoy chegarasidan oʻtishi bilan avtomobil kutilmaganda bloklanib qolgan edi. Haydovchi mashina funksiyalaridan, jumladan, navigator hamda asboblar panelidan foydalana olmay, qariyb 30 soat davomida noqulay ahvolda qolgan. Egasi safardan oldin mahalliy dilerni ogohlantirganiga qaramay, bort tizimlari ishdan chiqqan va hatto qoʻlqop qutisidagi hujjatlarni olib boʻlmagan. Voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻlgach, kompaniya zudlik bilan munosabat bildirishga majbur boʻldi.

Xavfsizlik choralari va kulrang bozor muammosi

Dastlab kompaniya vakillari transchegaraviy blokirovka oʻgʻrilik hamda kontrabandaning oldini olish maqsadida joriy etilganini tushuntirgandi. Shuningdek, bunday cheklovlar rasmiy vakolatxonasi boʻlmagan hududlarga avtomashinalarni noqasamyor tarzda, yaʼni kulrang bozor orqali olib kirishni jilovlash xizmatini ham bajaradi. Koʻplab Xitoy avtomobillari rasmiy dilerlik tarmogʻisiz tarqalayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun bu holat dolzarb mavzu sanaladi.

Mazkur mojardan keyin Zeekr rahbariyati oʻz mijozlaridan rasman uzr soʻradi. Kompaniya bayonotida haqiqiy xavfsizlik faqatgina ishlab chiqaruvchining oʻzi bilangina belgilanib qolmasligi, bunda foydalanuvchi nazorati va ishlab chiqaruvchi muhofazasi uygʻun boʻlishi lozimligi taʼkidlandi. Natijada brend ushbu muammoni hal qilish uchun maxsus dasturiy yechimlarni joriy etishga kirishdi.

Yangi funksiyalar va kelgusidagi yangilanishlar

Brend tomonidan eʼlon qilingan choralarga koʻra, mobil ilovaga maxsus parol generatori qoʻshildi. Ushbu vosita foydalanuvchilarga chegara ortida bloklanish holati yuzaga kelganda oʻz-oʻzidan qulfdan chiqarish kodlarini yaratish imkonini beradi. Biroq xalqaro chegaralarni kesib oʻtish paytida internet aloqasi boʻlmagan sharoitda haydovchilar bu parollarni qanday olishi hozircha toʻliq ochiqlanmagan.

Shuningdek, yaqin kunlarda efirga uzatiladigan havo orqali dasturiy yangilanish (OTA) doirasida mobil ilovaga transchegaraviy ulanish blokirovkasini oʻchirib qoʻquvchi tugma qoʻshiladi. Zeekr kompaniyasining taʼkidlashicha, ushbu yangilanish oʻrnatilgach, chegaradan oʻtganda avtomatik bloklash funksiyasi sukut boʻyicha oʻchirilgan holatda ishlaydi.

ZeekrXitoy avtomobillariAvtomobil yangiliklariGeelyMashina blokirovkasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiSankt-Peterburgda Jeland J6 krossoveri ishlab chiqarila boshlandiBugun, 19:25Avtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniAvtomobil sanʼati: musobaqalarda dizayn va individuallikning oʻrniBugun, 17:30BMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaBMW kompaniyasi oʻzining ilk elektr kabrioletini namoyish etishga hozirlanmoqdaBugun, 17:23Avtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiAvtomobil oynalari haydovchini kuzatishni boshlaydiBugun, 15:25Xiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Skynomad yoʻltanlamasini taqdim etdiBugun, 15:20Porsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaPorsche'da keskin inqiroz: Kompaniya 9 400 ish o‘rnini qisqartirmoqdaBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi