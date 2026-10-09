O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi

·4·O‘zbekiston
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi

O‘zbekistonlik Amina Mahmudova Turkmanistonda o‘tkazilgan “Tatar qizi — 2026” xalqaro tanlovida g‘oliblikni qo‘lga kiritdi. U bosh sovrin — ZЕEKR avtomobili bilan taqdirlandi. Mukofot Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov nomidan topshirildi.

Xalqaro tanlov Turkmanistonning Turkmanboshi shahrida tashkil etildi. Unda 12 nafar ishtirokchi g‘oliblik uchun bellashdi. Tanlov davomida qatnashchilarning ona tili, tatar xalqi tarixi va milliy an’analari bo‘yicha bilimlari, shuningdek, ijodiy mahorati sinovdan o‘tkazildi.

Yakuniy natijalarga ko‘ra, O‘zbekiston vakili Amina Mahmudova tanlovning bosh sovriniga munosib deb topildi.

Ma’lumot uchun, Amina Mahmudova Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san’ati institutida tahsil oladi. Uning xalqaro tanlovdagi g‘alabasi O‘zbekiston vakilining nufuzli madaniy tadbirdagi muvaffaqiyati bo‘ldi.

Amina MahmudovaTatar qizi — 2026Serdar BerdimuhamedovMilliy estrada san’ati instituti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkmanistonda MDH sammiti start oldi, Shavkat Mirziyoyevni Serdar Berdimuhamedov kutib oldiTurkmanistonda MDH sammiti start oldi, Shavkat Mirziyoyevni Serdar Berdimuhamedov kutib oldiBugun 11:59Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)Shavkat Mirziyoyev va Serdar Berdimuhamedov muzokara o‘tkazdi (foto, video)Bugun 00:02Shavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladiShavkat Mirziyoyev, Vladimir Putin va mintaqa yetakchilari Turkmanistonda yig‘iladiKecha 13:10616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandi616 mln so‘mlik mukofot: “Yil o‘qituvchisi” g‘oliblari aniqlandi20 sentabr 11:45«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19 sentabr 21:31«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi«Olis ovuldan 50 ming dollarlik mukofotgacha»: Prezidentni to‘lqinlantirgan o‘qituvchi20 sentabr 17:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari