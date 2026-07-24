Zeekr 9X Qozogʻistonda «koʻr» boʻlib qoldi: Xitoydan tashqarida funksiyalar bloklandi

·57·Avto
Zeekr 9X Qozogʻistonda «koʻr» boʻlib qoldi: Xitoydan tashqarida funksiyalar bloklandi

Xitoyning premium elektrokar ishlab chiqaruvchisi Zeekr oʻz avtomobillarining xalqaro chegaralarni kesib oʻtishidagi qatʼiy cheklovlari tufayli yana diqqat markaziga tushdi. Xususan, Zeekr 9X yoʻltanlamasining egasi Xitoydan Yevropa tomon yoʻl olganida, Qozogʻiston hududiga oʻtishi bilan avtomobilning bir qator intellektual va mexanik funksiyalari bloklanib qolgan. Ushbu holat zamonaviy «aqlli» avtomobillarning dasturiy taʼminoti egasining xohishidan koʻra ishlab chiqaruvchining nazoratiga koʻproq bogʻliqligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Lyu familiyali haydovchi taxminan 73 500 dollar evaziga xarid qilgan yangi Zeekr 9X avtomobilida uzoq safarga chiqqan. Safardan avval u rasmiy dilerda texnik koʻrikdan oʻtgan va chegara kesib oʻtish rejalari haqida maʼlum qilgan. Biroq, dilerlik markazi uni elektron tizimlardagi cheklovlar haqida ogohlantirmagan. 16-iyul kuni Qozogʻiston hududiga kirgach, avtomobil kutilmaganda «notoʻgʻri ishlash» rejimiga oʻtib qolgan.

Egasining soʻzlariga koʻra, blokirovka natijasida navigatsiya tizimi butunlay oʻchgan, yukxona qopqogʻi va hatto yonilgʻi baki (yoki quvvatlash porti) qopqogʻini elektron boshqarish imkoniyati yoʻqolgan. Tizim 30 soatdan ortiq vaqt davomida bloklangan holatda qolgan, bu esa haydovchi uchun kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqargan.

Xavfsizlik mexanizmi yoki nazorat?

Zeekr kompaniyasi ushbu holatga rasmiy munosabat bildirib, buni avtomobilning oʻrnatilgan himoya mexanizmi bilan izohladi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, tizim avtomobil Xitoy hududidan tashqarida ekanligini aniqlagan va oʻgʻrilik hamda noqonuniy eksportga qarshi himoya funksiyasini ishga tushirgan. Kompaniya avtomobilning asosiy funksiyalari — boshqaruv, tormoz tizimi va transmissiya hech qachon bloklanmasligini, faqat qoʻshimcha servislar cheklanishini qayd etgan.

Shuningdek, ishlab chiqaruvchi baʼzi funksiyalarni, masalan, quvvatlash portini salondagi jismoniy tugmalar orqali qoʻlda ochish mumkinligini eslatib oʻtdi. Foydalanuvchi safarning qonuniyligini tasdiqlaganidan soʻng, maxsus avtorizatsiya kodi orqali cheklovlar yechilishi mumkin. Lyu ismli mijozning murojaatidan soʻng, uning avtomobilidagi tizim soʻrovlari oʻchirib tashlangan va funksiyalar tiklangan.

Biroq, bu vaqtinchalik yechim boʻlib chiqishi mumkin. Kompaniya ogohlantirishicha, vaqtinchalik blokdan chiqarish faqat bitta mintaqa uchun amal qiladi. Agar avtomobil bir nechta davlatlar chegarasini kesib oʻtsa, tizim yana qaytadan bloklanishi xavfi mavjud. Bu esa «parallel import» orqali olib kelingan avtomobillar egalari uchun jiddiy signaldir.

Oʻzbekiston bozorida ham Zeekr modellari, xususan Zeekr 001 va Zeekr X juda ommalashgan. Ushbu voqea mahalliy haydovchilar uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki rasmiy kafolatsiz yoki Xitoy ichki bozori uchun moʻljallangan dasturiy taʼminot bilan jihozlangan avtomobillar kelajakda shunga oʻxshash «geoblokirovka» muammolariga duch kelishi ehtimoli yuqori.

ZeekrElektrokarXitoyQozogʻistonAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:57Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan