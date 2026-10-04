Murod Nazarovning tovuq va xo‘rozi borligi ma’lum bo‘ldi (video)

·59·Jamiyat
Murod Nazarovning tovuq va xo‘rozi borligi ma’lum bo‘ldi (video)

Pulnews” ko‘rsatuvi boshlovchisi, bloger Jahongir Latipov bilan suhbatda taniqli tadbirkor Murod Nazarov o‘zining tovuq va xo‘rozi, shuningdek, jo‘jalari borligini aytdi.

Tadbirkorning so‘zlariga ko‘ra, u Chinozga baliq yeyish uchun borganida xonaki tovuqlarga ko‘zi tushgan. Ularning odamdan qo‘rqmay yurishi Murod Nazarovga yoqib qolgan va u bir juft tovuq berishlarini so‘ragan. Shunda unga tovuq va xo‘roz sovg‘a qilingan.

“Bularni olib kelganimga ikki oy bo‘ldi, jo‘jaladi. O‘nta tuxum qo‘ygan edi, sakkizta jo‘ja ochildi. Bu tovug‘imiz odamdan qo‘rqmaydi. Qo‘lda o‘sgan, tuxum beradi. Deyarli har kuni bittadan tuxum qo‘yadi”, — dedi Murod Nazarov.

Suhbat davomida tadbirkor tovuq, xo‘roz va jo‘jalar uchun ham alohida sharoit yaratgani ko‘rinadi. Bu holat ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining ham e’tiborini tortdi.

Izohlarda kuzatuvchilar hazil aralash Murod Nazarovning tovuq va xo‘rozlari juda yaxshi yashayotgani, hatto ko‘pchilik havas qiladigan sharoitda ekanini yozishmoqda.

Murod NazarovJahongir LatipovPulnews
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)“Mittivine” jamoasi a’zosi Bonu Ikromova Instagramdagi reklama narxlari va daromadi haqida gapirdi (video)29 sentabr 17:26Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)Munisa Rizayeva o‘g‘liga sovg‘a qilingan qimmatbaho avtomobilni ko‘rsatdi (video)26 sentabr 19:10Murod Nazarov rafiqasi bilan qanday tanishganini esladi: «Bir ko‘rishdayoq sevib qolganman»Murod Nazarov rafiqasi bilan qanday tanishganini esladi: «Bir ko‘rishdayoq sevib qolganman»1 oktabr 07:19Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlarMurod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar27 sentabr 12:08Yozning eng kulgili videosi: tovuqlar ham jazirama issiqqa chiday olishmayapti! (video)Yozning eng kulgili videosi: tovuqlar ham jazirama issiqqa chiday olishmayapti! (video)16 iyul 16:31Yer yo‘qmi? Namanganda qo‘ylar tomda boqilmoqdaYer yo‘qmi? Namanganda qo‘ylar tomda boqilmoqda5 iyun 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
Farg‘onada noodatiy manzara: yuzlab tirik baliq yo‘lga sochildi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
O‘zbekistonda noodatiy onlayn to‘y o‘tkazildi: kelin-kuyov AQSHdan turib marosimda qatnashdi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Chorsuda qo‘shiq kuylab pul so‘ragan bola Milliy gvardiya xodimlari tomonidan olib ketildi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Oila qurish uchun ideal yosh nechada? Qizlar va yigitlar uchun moslashish formulasi
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Qidiruv harakatlari davom etmoqda
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
2 ta mashinalik joyga 16 ta avtomobil: O‘zbekistonda noodatiy avtoturargoh
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi
75 kilolik tarvuz! O‘zbekistonda yetishtirilgan bahaybat poliz mahsuloti barchani hayratga soldi